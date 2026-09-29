Opoziția din Grecia cere Guvernului explicații despre presupusele declarații ale ambasadoarei SUA la Atena

Partidele de opoziție din Grecia au solicitat guvernului să răspundă la un articol publicat de Wall Street Journal, potrivit căruia ambasadoarea SUA în Grecia ar fi sugerat că țara sa a fost implicată în demiterea guvernului român și că SUA ar putea face același lucru și în Grecia, scrie eKathimerini.com.

Potrivit ziarului, ambasadoarea SUA, Kimberly Guilfoyle, ar fi făcut aceste declarații în cadrul unei cine organizate în luna martie, la care au participat oficiali greci și americani. Referindu-se la prăbușirea iminentă a guvernului de centru-dreapta al lui Ilie Bolojan din România, Guilfoyle i-ar fi spus ministrului grec al Energiei, Stavros Papastavrou, că Statele Unite au fost implicate în demiterea acestuia, adăugând: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”, potrivit unei persoane care a participat la cină și altor persoane cărora li s-a relatat ulterior incidentul.

Conform surselor ziarului, Papastavrou a răspuns că SUA nu pot înlocui guvernul grec, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea schimbului de replici prezentată în The Wall Street Journal.

Comentarii „fără precedent și inacceptabile”

„Guvernul – și, mai precis, ministerele competente ale Afacerilor Externe și ale Energiei și Mediului – sunt singurele autorizate să ofere orice explicație necesară și să se pronunțe asupra validității raportului publicat”, a declarat PASOK într-un comunicat de presă. „Grecia este o democrație independentă și suverană și are datoria de a acționa ca atare în orice situație și față de toate părțile, fără excepție.”

Alianța Stângii Grecești (ELAS) a declarat că presupusele comentarii sunt „fără precedent și inacceptabile… Guvernul păstrează tăcerea, fără a confirma sau a nega incidentul. Prin urmare, solicităm guvernului Mitsotakis să clarifice imediat poporului grec dacă incidentul în cauză a avut loc efectiv; dacă da, de ce a fost ascuns încă din luna martie; și dacă – și cum – a reacționat guvernul.”

SYRIZA a declarat că aceste dezvăluiri „sunt extrem de grave, iar guvernul nu poate rămâne tăcut… Dacă sunt adevărate, nu avem de-a face cu un simplu incident diplomatic, ci cu o jignire adusă însuși sistemului de guvernare al țării”, a afirmat partidul. SYRIZA a solicitat, de asemenea, guvernului să explice de ce insistă asupra promovării Coridorului Vertical de Gaz și asupra „creșterii dependenței Greciei de GNL-ul american”.

Partidul Comunist din Grecia (KKE) a afirmat că guvernul „poartă o responsabilitate grea”, având în vedere vizita iminentă în Grecia, peste câteva zile, a secretarului de Stat american Rubio, menită să promoveze în continuare planurile SUA pentru regiune și să reînnoiască acordul strategic Grecia-SUA.

Guilfoyle a jucat un rol proeminent în promovarea Coridorului Vertical de Gaz, un proiect regional de infrastructură conceput pentru a transporta gazul din Grecia prin Bulgaria și România și mai departe către Europa Centrală și de Est, ca alternativă la gazul rusesc.

Editor : M.C