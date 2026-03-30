Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)

Potrivit unui nou sondaj, partidul de opoziție ungar Tisza a depășit partidul Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la guvernare, în mai multe circumscripții electorale care constituie bastioane ale acestuia. Sondajul, publicat de 21 Research Center, un think tank independent ungar, apare cu puțin mai puțin de două săptămâni înainte ca ungarii să voteze într-o scrutin parlamentar care ar putea pune capăt celor aproape 16 ani de mandat ai lui Orbán, scrie TVPWorld.

Majoritatea sondajelor independente plasează Tisza, condus de Péter Magyar, în fața Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, pe măsură ce se apropie alegerile din 12 aprilie.

Sondajul 21 Research Center a constatat că candidații Tisza sunt acum în frunte sau la egalitate cu omologii lor din Fidesz în mai multe zone în care Fidesz a obținut o majoritate clară acum patru ani.

De exemplu, candidatul Tisza are un avantaj semnificativ în orașul Pécs din sud-vest și în Miskolc din nord-estul țării, dar poate că cel mai surprinzător rezultat al sondajului a fost în orașul Baja din sud.

Róbert Zsigó, candidatul Fidesz, a câștigat toate alegerile de acolo din 1998, obținând 57,26% dintre voturi acum patru ani.

Însă, potrivit Centrului de Cercetare 21, el are acum un scor de 45% în sondaje, în timp ce candidatul Tisza, Bence Csontos, se situează la 49% – ajungând la 50% în rândul alegătorilor hotărâți.

În aproape toate circumscripțiile sale, Fidesz îi propune pe deputații în funcție, care sunt, prin urmare, mai cunoscuți decât rivalii lor din Tisza, dar cercetarea arată o schimbare rapidă a preferințelor electorale în perioada premergătoare alegerilor.

Sondajele au fost realizate prin interviuri telefonice în februarie și martie 2026, cu eșantioane de 600 până la 800 de persoane pe circumscripție și o marjă de eroare de 4% pentru partidele mai mari.

Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Omul care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu a fost dat afară de Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova!
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Cu cât vând oierii mieii de Paşte în 2026: diferenţa de preţ faţă de supermarket
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
Pro FM
Fiul de trei luni al lui Enrique Iglesias fură deja inimile tuturor. Surorile lui sunt topite după el...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”