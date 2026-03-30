Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban (sondaje)

Potrivit unui nou sondaj, partidul de opoziție ungar Tisza a depășit partidul Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la guvernare, în mai multe circumscripții electorale care constituie bastioane ale acestuia. Sondajul, publicat de 21 Research Center, un think tank independent ungar, apare cu puțin mai puțin de două săptămâni înainte ca ungarii să voteze într-o scrutin parlamentar care ar putea pune capăt celor aproape 16 ani de mandat ai lui Orbán, scrie TVPWorld.

Majoritatea sondajelor independente plasează Tisza, condus de Péter Magyar, în fața Fidesz în rândul alegătorilor hotărâți, pe măsură ce se apropie alegerile din 12 aprilie.

Sondajul 21 Research Center a constatat că candidații Tisza sunt acum în frunte sau la egalitate cu omologii lor din Fidesz în mai multe zone în care Fidesz a obținut o majoritate clară acum patru ani.

De exemplu, candidatul Tisza are un avantaj semnificativ în orașul Pécs din sud-vest și în Miskolc din nord-estul țării, dar poate că cel mai surprinzător rezultat al sondajului a fost în orașul Baja din sud.

Róbert Zsigó, candidatul Fidesz, a câștigat toate alegerile de acolo din 1998, obținând 57,26% dintre voturi acum patru ani.

Însă, potrivit Centrului de Cercetare 21, el are acum un scor de 45% în sondaje, în timp ce candidatul Tisza, Bence Csontos, se situează la 49% – ajungând la 50% în rândul alegătorilor hotărâți.

În aproape toate circumscripțiile sale, Fidesz îi propune pe deputații în funcție, care sunt, prin urmare, mai cunoscuți decât rivalii lor din Tisza, dar cercetarea arată o schimbare rapidă a preferințelor electorale în perioada premergătoare alegerilor.

Sondajele au fost realizate prin interviuri telefonice în februarie și martie 2026, cu eșantioane de 600 până la 800 de persoane pe circumscripție și o marjă de eroare de 4% pentru partidele mai mari.

