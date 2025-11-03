Live TV

Opoziţia din Ungaria spune că a devenit ținta hackerilor susţinuţi de serviciile ruse, care îl sprijină pe Orban

Data publicării:
Peter Magyar. Foto: Profimedia
Peter Magyar. Foto: Profimedia

Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat luni autorităţile că au făcut să se scurgă ilegal datele personale ale susţinătorilor săi, după un atac cibernetic.

„Sistemele noastre sunt constant atacate de luni de zile", a declarat pe Facebook liderul opoziţiei, care este favorită în sondaje pentru alegerile legislative din 2026, afirmând că „se confruntă cu reţele internaţionale care au interesul să îl menţină” la putere pe naţionalistul Viktor Orban, potrivit Agerpres.

Principal opozant al prim-ministrului aflat la sfârşit de mandat, conservatorul Peter Magyar a afirmat duminica aceasta că aplicaţia partidului său, TISZA, este „de la lansarea sa ţinta unor piraţi cibernetici internaţionali, susţinuţi în mod clar de serviciile ruse”.

Scurgerea de date a fost semnalată la sfârşitul săptămânii trecute de media apropiate guvernului, care au afirmat că o bază de date cu 200.000 de nume provenite de la aplicaţia mobilă a TISZA fusese pusă pe internet.

Lista, care rămăsese accesibilă o scurtă perioadă de timp înainte de a fi retrasă, ar fi conţinut numele utilizatorilor, adresele electronice şi poştale, precum şi numerele de telefon ale conturilor.

Potrivit lui Magyar, aceste activităţi vizează să îi intimideze pe simpatizanţii săi şi să împiedice organizarea unor alegeri primare, prevăzute să aibă loc prin aplicaţie, pentru desemnarea candidaţilor TISZA în legislative.

Votul va fi cu toate acestea menţinut, a declarat el, însă va avea loc pe un alt site web.

Aceste acuzaţii au fost comentate pe Facebook de guvern, de şeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, care a estimat luni că „modul” în care opoziţia trata „datele cetăţenilor” era „revelator pentru modul în care ea ar trata ţara” în caz de victorie.

Peter Magyar conduce în sondaje la mai puţin de şase luni înainte de alegerile prevăzute să aibă loc în aprilie, devansându-l pe Viktor Orban, la putere de 15 ani.

În 2021, primele alegeri primare organizate vreodată de opoziţie au trebuit să fie suspendate din cauza unui atac cibernetic, probabil de origine străină, potrivit organizatorilor.

Atunci când a izbucnit scandalul Pegasus, Ungaria era singura ţară din UE care figura pe listă ca utilizator al softului de spionaj israelian, vizând 300 de numere de telefon, potrivit unui consorţiu de media internaţionale.

Între 2023 şi 2024, peste 40 de media independente ungare au fost de asemenea victime ale unor atacuri cibernetice şi un bărbat de 23 de ani a fost arestat în iulie în cadrul anchetei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
Vladimir Putin și Donald Trump
2
Tensiune uriașă: Trump a lovit Rusia cu sancțiuni pe care nici Biden nu le-a impus. Cum...
dominic fritz sustine un discurs
3
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
photo-collage.png - 2025-11-02T002212.642
4
Atac sângeros într-un tren din Marea Britanie: 10 persoane au fost înjunghiate și sunt...
bile de la loto
5
REZULTATE LOTO - 2 noiembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria...
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an: l-a adus la dezastru pe român
Digi Sport
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an: l-a adus la dezastru pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Torre dei Conti-roma-prabusire
Turnul medieval Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit parțial în...
mosteanu
România cumpără 18 aeronave F-16 de la Olanda cu un preţ simbolic de...
2025-06-23-8331
În ce condiții vor Sorin Grindeanu și PSD reducerea numărului de...
INSTANT_GUVERN_CONF_BOLOJAN_006_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x867
România va construi o fabrică de pulberi pentru muniție la Victoria...
Ultimele știri
Drulă promite că nu va candida la alegerile prezidenţiale dacă va câștiga Primăria Capitalei. „Mă interesează doar o funcţie executivă”
Pluxee oferă avantaje suplimentare pentru companii și angajați, de Black Friday. Beneficii exclusive, în luna noiembrie
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în 2019: „Am fost confruntat cu o situație gravă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump Viktor Orban
Presa din Polonia comentează vizita lui Orban la Casa Albă: „Ocazia perfectă pentru profesor să-și întâlnească cel mai ambițios elev”
A monitoring instrument seen on the gas distribution pipeline in Beregdaroc
Trump respinge cererea lui Viktor Orban de a excepta Ungaria de la sancțiunile privind petrolul rusesc
profimedia-cereale
UE îndeamnă 3 țări să ridice restricțiile asupra exporturilor agricole ucrainene. Apelul Comisiei Europene
viktor orban la bruxelles
Cel mai important tabloid din Ungaria, cumpărat de un grup media pro Viktor Orban înaintea alegerilor
viktor orban
Viktor Orban dezvăluie motivul pentru care vrea să se întâlnească cu Donald Trump
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Marin, declarații emoționante după ce fiica ei s-a întors în țară pentru câteva zile: „Adevărata...
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
De la „Mesia” la „impostor”. De câte ori a fost rostit numele lui Călin Georgescu în Parlamentul României...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din...
Adevărul
Câți câștigă o menajeră în România. „Și eu, proasta, am făcut și facultate și două mastere”
Playtech
Ce pensie primești după 10 ani lucrați în armată. Ce prevede legea pentru vechime redusă
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
E celebră și are milioane €, dar nu-și găsește partener. Batjocorită după ce și-a făcut cont pe o aplicație...
Pro FM
Ștefania, îngeraș Victoria’s Secret de Halloween. Cum s-a jucat cu o poză în costum de baie, făcută pe o...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Notarii și tarifele lor, sub lupa opiniei publice. Cât plătim pentru un contract imobiliar
Newsweek
Ce pensie ia un pensionar dacă a avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei și a muncit 35 de ani?
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”