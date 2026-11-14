Live TV

Analiză Oprirea zborurilor în SUA scoate la iveală vulnerabilitățile rețelei de trafic aerian. Sistemul este învechit de zeci de ani

Data publicării:
FAA Nationwide Ground Stop Halts Flights
Călători care așteaptă pe Aeroportul Internațional Baltimore/Washington, după suspendarea zborurilor în SUA din cauza unei defecțiuni a sistemului de control al traficului aerian. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O rețea învechită, cu vulnerabilități cunoscute de ani de zile Sistemele de rezervă, sub presiune Miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii

O defecțiune a sistemului de comunicații care a blocat vineri plecările zborurilor pe întreg teritoriul Statelor Unite a readus în prim-plan problema rețelei învechite de control al traficului aerian a țării, ridicând semne de întrebare cu privire la reziliența acesteia, chiar și în contextul în care guvernul cheltuiește miliarde de dolari pentru modernizarea ei, scrie Reuters.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat o suspendare a zborurilor la nivel național, împiedicând aeronavele să decoleze de pe aeroporturile din SUA, în urma „unei probleme de comunicații care a afectat toate centrele de control al traficului aerian”, a declarat secretarul Transporturilor, Sean Duffy, într-o postare pe X.

Duffy a atribuit ulterior întreruperea unei probleme legate de rețeaua veche a FAA, afirmând că switch-urile și routerele au fost supraîncărcate cu date și au cedat. Nu a fost clar imediat ce a cauzat supraîncărcarea echipamentelor.

FAA a ridicat interdicția de decolare după mai mult de patru ore, dar Duffy a avertizat că va dura ceva timp până când operațiunile de trafic aerian vor reveni la capacitate maximă.

Peste 1,5 milioane de pasageri urmau să plece de pe aeroporturile din SUA cu aproximativ 11.000 de zboruri după ora 16:00 ET (21:00 GMT), la scurt timp după începerea interdicției de decolare, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium.

Închiderea a avut loc în aceeași zi în care Casa Albă și Departamentul Transporturilor au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru modernizarea aeroporturilor și a sistemului de control al traficului aerian, inclusiv 10,1 miliarde de dolari destinați modernizării sistemului de control al traficului aerian.

O rețea învechită, cu vulnerabilități cunoscute de ani de zile

O mare parte din vulnerabilitățile fundamentale ale sistemului au fost documentate de ani de zile.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a raportat în 2024 că FAA clasificase 51 dintre cele 138 de sisteme de control al traficului aerian ca fiind nesustenabile și alte 54 ca fiind potențial nesustenabile. Împreună, acestea reprezentau mai mult de trei sferturi din sistemele evaluate.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat pentru Reuters în septembrie că cele peste 300 de instalații de control al traficului aerian ale agenției funcționau ca niște „silo-uri” tehnologice, bazându-se, în unele cazuri, pe computere și sisteme de telecomunicații vechi de zeci de ani, care nu pot comunica fără probleme între ele.

Sistemele de rezervă, sub presiune

Un incident petrecut în septembrie a demonstrat cum o defecțiune a sistemului de comunicații poate fi agravată de o altă defecțiune.

După ce au apărut mesaje de eroare pe un circuit de telecomunicații care deservea o unitate de control al traficului aerian din Philadelphia, contractorul FAA a trecut la o linie de rezervă cu fibră optică. O echipă de constructori a secționat apoi accidental acea linie în New Jersey, contribuind la perturbări pe scară largă. Aproximativ 9.500 de zboruri din SUA au fost întârziate sau anulate în acea zi.

„Când sistemul cedează, pur și simplu nu dispunem de redundanța de care am beneficia dacă am avea o arhitectură modernă", a declarat Bedford la momentul respectiv.

Oprirea de vineri a fost prima suspendare a zborurilor la nivel național din ianuarie 2023, când o defecțiune a sistemului FAA care distribuie avize critice de siguranță piloților a oprit plecările pentru mai puțin de două ore și a perturbat peste 10.000 de zboruri.

Miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii

Congresul a aprobat în iulie 2025 o sumă de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii învechite de control al traficului aerian a țării, inclusiv a sistemelor de telecomunicații și radar. Administrația a declarat vineri că 68% din rețeaua veche de telecomunicații pe cablu de cupru a FAA a fost înlocuită cu fibră optică de mare viteză.

Însă Bedford a avertizat în septembrie că simpla înlocuire a cablurilor de cupru învechite cu cabluri de fibră optică nu va preveni viitoarele întreruperi de serviciu fără o rețea modernă de telecomunicații.

Lipsa unui plan coordonat riscă să întârzie modernizarea

Modernizarea se confruntă cu provocări care depășesc simpla asigurare a fondurilor. În septembrie, Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a avertizat că FAA nu dispunea de o estimare fiabilă a costurilor și de un calendar general integrat pentru programul său de modernizare a controlului traficului aerian.

În schimb, în luna mai, aceasta avea 11.389 de planuri de proiect separate, care nu erau coordonate, ceea ce creștea riscul repetării lucrărilor la aceleași instalații, al întârzierilor și al depășirii costurilor.

FAA își propune să finalizeze prima fază a modernizării până în decembrie 2028. Însă GAO a avertizat că planificarea inadecvată crește riscul de întârzieri, ceea ce ar putea determina agenția să rămână mai mult timp dependentă de sisteme învechite și predispuse la defecțiuni.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
1
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
2
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
Antti Hakkanen
3
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu Ucraina de retragerea...
loto 2
4
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Vladimir Putin, al[turi de Steve Witkoff şi Jared Kushner.
5
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor...
Jannik Sinner, prins la hotel cu o jurnalistă, în timp ce iubita își serba ziua de naștere la Copenhaga
Digi Sport
Jannik Sinner, prins la hotel cu o jurnalistă, în timp ce iubita își serba ziua de naștere la Copenhaga
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Miguel Diaz-Canel (stânga) / Donald Trump (dreapta).
Cuba se pregăteşte de un posibil atac militar din partea SUA, după ultima amenințare a lui Trump
Elon Musk.
Democraţii americani vor să afle de ce nu a funcționat Starlink în Ucraina. Ce îi cer lui Elon Musk (WSJ)
US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA, suspendate din cauza „unor circumstanţe extraordinare”: „Nu este un alt 11 septembrie”
baza aeriana Lakenheath marea britanie profimedia-1149420042
Forţele Aeriene ale SUA au intervenit în urma apariţiei unor „drone suspecte” deasupra unei baze din Marea Britanie
Fkjj
Hegseth îi acordă o medalie soldatului care l-a mustrat în faţa Mormântului Soldatului Necunoscut: „Foarte bine, caporale.”
Recomandările redacţiei
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Mesajul lui George Simion înainte de protestul AUR pentru susținerea...
marian neacsu luca niculescu
Oana Gheorghiu, dezvăluiri despre influența lui Marian Neacșu în...
luca niculescu foto facebook
Luca Niculescu, reacție după victoria României în procesul Roșia...
ninsoare brasov primii fulgi
Iarna se instalează în România: ninge la Brașov și în stațiunile...
Ultimele știri
Casa Albă dă detalii despre viitoarea întâlnire a lui Trump cu Putin și Xi Jinping. Ce le va spune liderul SUA
Toți pasagerii navei de croazieră răsturnate pe fluviul Mississippi au fost localizați. 32 de persoane au ajuns la spital
Explozie într-un imobil din Iași, după o acumulare de gaze. O persoană a ajuns la spital cu arsuri pe 20% din corp
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt magnet pentru noroc până pe 22 noiembrie. Atrag succesul la orice pas
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani!
Fanatik.ro
Giovanni Becali, anunț-bombă despre transferul lui Dennis Man în ziua meciului România – Polonia: „Va fi o...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
România – Polonia, echipa de start a lui Gică Hagi. Coman, vârf! Exclusiv
Adevărul
„Am fost confundat cu un nepalez. Doar 10 ore pe zi, nu 12”. Ce ofertă controversată de muncă a primit un...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Oana Pellea, critici la adresa lui Nicușor Dan, după controversele din ultimele zile: "Nu v-am votat ca să ne...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Divorțul finalului de an. Legendarul fotbalist a părăsit-o, la doar două luni după ce i-a dăruit al doilea...
Pro FM
Magnetism și eleganță. Rosalia, într-o rochie albă cu decolteu amplu, dantelă și transparențe, la o gală în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Prietenele Courteney Cox și Lisa Kudrow, apariție rară împreună în public. Actrițele din „Friends”, la cină...
Adevarul
Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar
Newsweek
Un pensionar a câștigat procesul cu Casa de Pensii. 15 ani lucrați în condiții speciale vor fi recunoscuți
Digi FM
A greșit o comandă de pizza și se aștepta să fie certată. Ce a urmat i-a schimbat viața pentru totdeauna
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un singur antrenament pe săptămână poate fi aproape la fel de eficient ca trei. Metoda care ajută la...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
Soția lui Tommy Lee Jones, adevărul despre viața retrasă pe care o duce starul: "Se simte privit la microscop"
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...