O defecțiune a sistemului de comunicații care a blocat vineri plecările zborurilor pe întreg teritoriul Statelor Unite a readus în prim-plan problema rețelei învechite de control al traficului aerian a țării, ridicând semne de întrebare cu privire la reziliența acesteia, chiar și în contextul în care guvernul cheltuiește miliarde de dolari pentru modernizarea ei, scrie Reuters.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat o suspendare a zborurilor la nivel național, împiedicând aeronavele să decoleze de pe aeroporturile din SUA, în urma „unei probleme de comunicații care a afectat toate centrele de control al traficului aerian”, a declarat secretarul Transporturilor, Sean Duffy, într-o postare pe X.

Duffy a atribuit ulterior întreruperea unei probleme legate de rețeaua veche a FAA, afirmând că switch-urile și routerele au fost supraîncărcate cu date și au cedat. Nu a fost clar imediat ce a cauzat supraîncărcarea echipamentelor.

FAA a ridicat interdicția de decolare după mai mult de patru ore, dar Duffy a avertizat că va dura ceva timp până când operațiunile de trafic aerian vor reveni la capacitate maximă.

Peste 1,5 milioane de pasageri urmau să plece de pe aeroporturile din SUA cu aproximativ 11.000 de zboruri după ora 16:00 ET (21:00 GMT), la scurt timp după începerea interdicției de decolare, potrivit firmei de analiză aviatică Cirium.

Închiderea a avut loc în aceeași zi în care Casa Albă și Departamentul Transporturilor au solicitat Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru modernizarea aeroporturilor și a sistemului de control al traficului aerian, inclusiv 10,1 miliarde de dolari destinați modernizării sistemului de control al traficului aerian.

O rețea învechită, cu vulnerabilități cunoscute de ani de zile

O mare parte din vulnerabilitățile fundamentale ale sistemului au fost documentate de ani de zile.

Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a raportat în 2024 că FAA clasificase 51 dintre cele 138 de sisteme de control al traficului aerian ca fiind nesustenabile și alte 54 ca fiind potențial nesustenabile. Împreună, acestea reprezentau mai mult de trei sferturi din sistemele evaluate.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat pentru Reuters în septembrie că cele peste 300 de instalații de control al traficului aerian ale agenției funcționau ca niște „silo-uri” tehnologice, bazându-se, în unele cazuri, pe computere și sisteme de telecomunicații vechi de zeci de ani, care nu pot comunica fără probleme între ele.

Sistemele de rezervă, sub presiune

Un incident petrecut în septembrie a demonstrat cum o defecțiune a sistemului de comunicații poate fi agravată de o altă defecțiune.

După ce au apărut mesaje de eroare pe un circuit de telecomunicații care deservea o unitate de control al traficului aerian din Philadelphia, contractorul FAA a trecut la o linie de rezervă cu fibră optică. O echipă de constructori a secționat apoi accidental acea linie în New Jersey, contribuind la perturbări pe scară largă. Aproximativ 9.500 de zboruri din SUA au fost întârziate sau anulate în acea zi.

„Când sistemul cedează, pur și simplu nu dispunem de redundanța de care am beneficia dacă am avea o arhitectură modernă", a declarat Bedford la momentul respectiv.

Oprirea de vineri a fost prima suspendare a zborurilor la nivel național din ianuarie 2023, când o defecțiune a sistemului FAA care distribuie avize critice de siguranță piloților a oprit plecările pentru mai puțin de două ore și a perturbat peste 10.000 de zboruri.

Miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii

Congresul a aprobat în iulie 2025 o sumă de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii învechite de control al traficului aerian a țării, inclusiv a sistemelor de telecomunicații și radar. Administrația a declarat vineri că 68% din rețeaua veche de telecomunicații pe cablu de cupru a FAA a fost înlocuită cu fibră optică de mare viteză.

Însă Bedford a avertizat în septembrie că simpla înlocuire a cablurilor de cupru învechite cu cabluri de fibră optică nu va preveni viitoarele întreruperi de serviciu fără o rețea modernă de telecomunicații.

Lipsa unui plan coordonat riscă să întârzie modernizarea

Modernizarea se confruntă cu provocări care depășesc simpla asigurare a fondurilor. În septembrie, Biroul de Responsabilitate Guvernamentală (GAO) a avertizat că FAA nu dispunea de o estimare fiabilă a costurilor și de un calendar general integrat pentru programul său de modernizare a controlului traficului aerian.

În schimb, în luna mai, aceasta avea 11.389 de planuri de proiect separate, care nu erau coordonate, ceea ce creștea riscul repetării lucrărilor la aceleași instalații, al întârzierilor și al depășirii costurilor.

FAA își propune să finalizeze prima fază a modernizării până în decembrie 2028. Însă GAO a avertizat că planificarea inadecvată crește riscul de întârzieri, ceea ce ar putea determina agenția să rămână mai mult timp dependentă de sisteme învechite și predispuse la defecțiuni.

Editor : A.P.