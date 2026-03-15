„Opriţi focul!”. Papa Leon face apel la încetarea războiului din Iran și denunță „violenţa atroce”

Papa Leon al XIV-lea spune rugăciunea Angelus în prezența a mii de pelerini și credincioși adunați în Piața Sfântul Petru, Vatican, pe 21 decembrie 2025. Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea a lansat, duminică, 15 martie, un apel emoționant de încetare a focului în Orientul Mijlociu, în timpul slujbei oficiate la Vatican. Suveranul pontif a denunțat „violența atroce” a conflictului și a avertizat că aceasta nu va aduce pacea după care tânjesc popoarele din regiune, potrivit Agerpres, care citează Reuters.

„De două săptămâni, popoarele din Orientul Mijlociu suferă violenţa atroce a războiului”, a spus Papa la rugăciunea săptămânală Angelus din Piaţa Sfântul Petru.

El a cerut încetarea războiului din Iran, adresându-se direct liderilor politici care au declanșat conflictul.

„În numele creştinilor din Orientul Mijlociu şi al tuturor femeilor şi bărbaţilor de bună credinţă, fac apel la cei responsabili pentru acest conflict: Opriţi focul!.” a spus Papa Leon.

„Mii de oameni nevinovaţi au fost ucişi, iar mulţi alţii au fost forţaţi să-şi părăsească locuinţele. Îmi reafirm compasiunea faţă de toţi cei care i-au pierdut pe cei dragi în atacuri", a adăugat el.

Suveranul Pontif și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea față de situația din Liban, unde organizațiile avertizează asupra riscului producerii unei crize umanitare.

„Sper în căi de dialog care să poată sprijini autorităţile ţării în implementarea unor soluţii durabile la criza gravă aflată în prezent în desfăşurare, pentru binele comun al întregului popor libanez", a spus Papa Leon.

Libanul a fost atras în conflict după ce gruparea Hezbollah, susținută de Teheran, a lansat mai multe lovituri asupra Israelului. Acestea au provocat o ripostă puternică din partea armatei israeliene, dar și avertismente privind o posibilă extindere a ostilităților.

Mesajul Suveranului Pontif vine într-un context internațional tensionat, în condițiile în care războiul americano-israelian împotriva Iranului intră în a treia săptămână și riscă să se extindă.

