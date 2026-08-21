Live TV

Opt oameni au murit într-un accident de avion la o instalaţie radar a Forţelor Aeriene ale SUA din Alaska. „O pierdere devastatoare”

Data publicării:
avion
Sursa: captură X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Opt persoane şi-au pierdut viaţa joi după ce un avion charter s-a prăbuşit lângă o staţie radar militară izolată din vestul statului Alaska, a anunţat Comandamentul armatei americane din Alaska.

Un avion Cessna 441, operat de compania de transport aeriană Security Aviation, cu sediul în Anchorage, s-a prăbuşit la vest de aeroportul Cape Newenham LRRS (Long Range Radar Station) din Alaska în jurul orei locale 12:15 (20:15 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA, relatează Agerpres și News.ro.

Avionul decolase de pe Aeroportul Internaţional Anchorage şi se îndrepta spre Cape Newenham, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Facilitatea Cape Newenham face parte dintr-o reţea de staţii radar care urmăresc avioanele în spaţiul aerian al statului Alaska şi de-a lungul graniţelor sale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii cauzelor accidentului, iar identităţile victimelor urmează să fie făcute publice după informarea familiilor.

Niciun detaliu nu a fost făcut public despre motivul prezenţei lor la această instalaţie radar care urmăreşte avioane care operează în spaţiul aerian al Alaskăi.

„Aceste persoane erau profesionişti devotaţi care îndeplineau o misiune vitală într-un mediu exigent", a declarat comandantul Alaska Command, generalul Robert Davis.

Este „o pierdere devastatoare pentru familia noastră militară şi a comunităţilor pe care le servim”, a adăugat el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
1
Documentul obligatoriu pentru o categorie de pensionari, care trebuie trimis până la 30...
meghan si printul harry
2
Prințul Harry, soția sa și copiii se vor întoarce să locuiască în Marea Britanie
Marian Godină
3
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”...
CHINA GUANGDONG SHENZHEN XU JIAYIN LIFE IN PRISON SENTENCE (CN)
4
Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viață. Ascensiunea și căderea lui...
Alexandru Rogobete face declaratii
5
Rogobete, după ce proiectul Legii salarizării a fost respins de Bruxelles: „Surpriză...
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”
Digi Sport
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drona marina modificat 1
Momentul în care drona din apropiere de Neptun Deep este distrusă de un avion F-16
Cathay Pacific
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Spain Air Force F-18 during the Tactical Leadership Programme in Albacete, Barcelona - 24 Sep 2025
Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România. MApN anunță finalizarea cercetărilor pentru găsirea resturilor
Waze
Radarele și filtrele de poliție ar putea să nu mai fie raportate în aplicația Waze
rachetă lansată de sistemul Patriot
Micul aparat care ar putea decide soarta Ucrainei: Ce componentă a sistemului Patriot se tem americanii că va ajunge în mâinile Rusiei
Recomandările redacţiei
adrian tutuianu face declaratii
Proiectul noii legi a partidelor a fost pus în consultare publică. Ce...
canicula val caldura termometru
HARTĂ Zile de foc în România: Temperaturi de până la 40 de grade și...
German police sign on the car
Depozit secret de arme, descoperit lângă Berlin. Un suspect a fost...
evadat2
Deținutul evadat acum două zile din Baia Mare a fost prins de...
Ultimele știri
România, pe primul loc în UE la creșterea prețurilor carburanților. Motorina s-a scumpit cu 4,6%, benzina s-a ieftinit cu 0,8%
Controlorii de trafic din Norvegia sunt în grevă. Perturbări începând de vineri, cu creșteri în weekend
Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Anunțul MAE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Are 61 de ani, dar mulți cred că este cu 15 ani mai tânără. O americancă a dezvăluit trucul simplu la care...
Cancan
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
Fanatik.ro
Ofertă oficială de 2 milioane de dolari primită de Universitatea Craiova. Poate fi coleg cu Lewandowski...
editiadedimineata.ro
Cum a păcălit un tânăr de 21 de ani presa și politicienii din SUA cu un sondaj electoral inventat
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a anunțat noul transfer al lui Dinamo. „A semnat!”. Urmează și un atacant! Exclusiv
Adevărul
Povestea unui plan diabolic de cucerire a României. Cine ne-a salvat de operațiunea secretă Margarethe II
Playtech
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați
Digi FM
De ce a cumpărat un bărbat 100 de perechi de dopuri de urechi înainte de o călătorie scurtă. Reacția celor...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru: mama lui Hayden Panettiere a pronunțat numele ”vinovatului”, după ce actrița a murit la...
Pro FM
Îl mai știi pe Ronan Keating de la Boyzone? Are cinci copii, s-a mutat la Dubai și e de 11 ani cu a doua...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Actorii din „Fast & Furious”, reuniune emoționantă la 25 de ani de la lansarea filmului. Fiica lui Paul...
Adevarul
„Este inuman”. Directoarea de la Colegiul Lazăr din București explică de ce refuză examenul separat de...
Newsweek
Pensie tăiată cu 557 de lei după recalculare! Documentul arată suma primită după 48 de ani de muncă în România
Digi FM
Nicole Kidman, vacanță de vis în Islanda alături de fiice și de sora ei. Relaxare în jacuzzi pe o navă de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Secretul longevităţii supercentenarilor. Celula imunitară neobișnuită descoperită de cercetători la...
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
Un star din „Oppenheimer” ia o pauză de la actorie, după ce a recunoscut că e „frustrat”: „Profesia și-a...
UTV
Ianis Hagi și soția sa au publicat imagini rare cu fiul lor. „Cum am putut trăi fără tine?”