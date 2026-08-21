Opt oameni au murit într-un accident de avion la o instalaţie radar a Forţelor Aeriene ale SUA din Alaska. „O pierdere devastatoare”

Opt persoane şi-au pierdut viaţa joi după ce un avion charter s-a prăbuşit lângă o staţie radar militară izolată din vestul statului Alaska, a anunţat Comandamentul armatei americane din Alaska.

Un avion Cessna 441, operat de compania de transport aeriană Security Aviation, cu sediul în Anchorage, s-a prăbuşit la vest de aeroportul Cape Newenham LRRS (Long Range Radar Station) din Alaska în jurul orei locale 12:15 (20:15 GMT), a declarat un purtător de cuvânt al Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA, relatează Agerpres și News.ro.

Avionul decolase de pe Aeroportul Internaţional Anchorage şi se îndrepta spre Cape Newenham, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Facilitatea Cape Newenham face parte dintr-o reţea de staţii radar care urmăresc avioanele în spaţiul aerian al statului Alaska şi de-a lungul graniţelor sale.

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O anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii cauzelor accidentului, iar identităţile victimelor urmează să fie făcute publice după informarea familiilor.

Niciun detaliu nu a fost făcut public despre motivul prezenţei lor la această instalaţie radar care urmăreşte avioane care operează în spaţiul aerian al Alaskăi.

„Aceste persoane erau profesionişti devotaţi care îndeplineau o misiune vitală într-un mediu exigent", a declarat comandantul Alaska Command, generalul Robert Davis.

Este „o pierdere devastatoare pentru familia noastră militară şi a comunităţilor pe care le servim”, a adăugat el.

Editor : M.B.