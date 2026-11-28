Opt ţări, între care Franţa şi Regatul Unit, au cerut sâmbătă Autorităţii palestiniene să organizeze „în primul trimestru al anului 2027” alegeri prezidenţiale şi legislative, considerând într-o declaraţie comună „reînnoirea democratică palestiniană indisociabilă de păstrarea soluţiei cu două state”, relatează AFP, preluat de Agerpres.

În timp ce alegerile legislative prevăzute pentru 28 noiembrie au fost amânate de Autoritatea palestiniană pentru septembrie 2027, cele opt ţări (Australia, Belgia, Canada, Franţa, Luxemburg, Norvegia, Polonia şi Regatul Unit) estimează că „desfăşurarea unor alegeri libere şi transparente sunt indispensabile pentru a păstra principiile democratice şi pentru a permite liderilor palestinien să poarte cu o legitimitate reînnoită aspiraţiile poporului palestinian la demnitate, libertate şi autodeterminare”.

„La 20 de ani după ultimul scrutin naţional în Palestina şi cinci ani după amânarea alegerilor legislative prevăzute să aibă loc în 2021, această absenţă a alegerilor continuă să priveze poporul palestinian de dreptul de a se exprima democratic prin urne”, îşi exprimă regretul miniştrii de externe ai celor opt ţări.

Desfăşurarea alegerilor „capătă şi o importanţă specială în perspectiva unei reveniri a Autorităţii palestiniene în Gaza şi în restabilirea autorităţii sale asupra întregului teritoriu palestinian”, argumentează miniştrii.

„Continuarea sprijinului pentru Autoritatea palestiniană şi susţinerea noastră pentru eforturile de consolidare a instituţiilor sale vin împreună cu respectul angajamentelor luate în materie de reforme şi reînnoire democratică”, menţionează ei de asemenea.

Preşedintele palestinian Mahmoud Abbas a decis în octombrie să amâne alegerile legislative din cauza „obstacolelor” ridicate, potrivit lui, de Israel, precum şi pentru „necesitatea de a se crea condiţii politice, de securitate şi concrete potrivite”.

Israelul, care şi-a organizat propriile alegeri în 27 octombrie, a contestat orice responsabilitate.

Potrivit şefului diplomaţiei franceze, Jean-Noel Barrot, amânarea alegerilor palestiniene a fost decisă „fără un motiv valabil”.

„Este urgent să dăm cuvântul poporului palestinian şi să-i permitem să-şi aleagă reprezentanţii în cadrul unor alegeri libere şi transparente, precum s-a angajat la aceasta preşedintele Abbas”, a afirmat el pe X.

Editor : A.C.