Opt țări nordice îi trimit un mesaj lui Trump în legătură cu acordul de pace în Ucraina. „Trebuie presiuni constante asupra lui Putin”

Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin:
Donald Trump și Vladimir Putin: Surse colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Ce spun aliații Ucrainei Kremlinul urmărește divizarea SUA și a Europei

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei nu se poate încheia decât prin exercitarea unei presiuni constante asupra lui Vladimir Putin, au declarat liderii a opt țări nordice și baltice într-un mesaj adresat lui Donald Trump. Declarația celor opt țări nordice și baltice, aliați ai Kievului, a salutat inițiativele președintelui american de a pune capăt războiului înaintea summitului cu Putin de vineri din Alaska și a afirmat că vor continua să impună măsuri restrictive împotriva Rusiei, sprijinind în același timp Ucraina, relatează Newsweek.

„Pacea va veni numai printr-o combinație de diplomație hotărâtă, sprijin neclintit pentru Ucraina și presiuni constante asupra Federației Ruse”, se arată în declarația Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Norvegiei și Suediei.

Declarația aliaților nordici și baltici ai Ucrainei este un mesaj adresat lui Trump că Putin răspunde doar la presiuni și că SUA nu ar trebui să cedeze în fața cererilor Rusiei care ar oferi Moscovei un avantaj în cadrul summitului de vineri.

Cele opt țări nordice și baltice au salutat demersurile lui Trump de a pune capăt războiului și de a „pune bazele unei păci juste și durabile” pentru Ucraina și Europa, precum și reafirmarea principiului că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Blocul a declarat că va continua să susțină și să impună măsuri restrictive împotriva Rusiei și că pacea va veni numai în urma „unei diplomații hotărâte, a unui sprijin neclintit pentru Ucraina și a unei presiuni constante” asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului său ilegal.

Ce spun aliații Ucrainei

Alți aliați ai Ucrainei au comentat miza diplomatică a summitului de vineri. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru CBS News că Ucraina trebuie să fie implicată în eforturile de pace dacă summitul va decurge bine, dar mai întâi „este important să vedem cât de serios este Putin”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins cu fermitate cedarea teritoriului ucrainean pentru a pune capăt războiului Rusiei, după ce au apărut informații că schimbul de teritorii controlate parțial de Rusia era pe agenda discuțiilor de vineri.

În discursul său de seară, Zelenski a afirmat că Putin intenționează să „înșele” Statele Unite în viitoarele negocieri de pace, dar Ucraina nu va permite ca această strategie să aibă succes.

Kremlinul urmărește divizarea SUA și a Europei

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) apreciază că mesajele Kremlinului arată că acesta dorește să utilizeze summitul pentru a diviza SUA și Europa, mai degrabă decât să se angajeze în eforturi de pace semnificative, prezentând continentul ca încercând să împiedice Administrația Trump să oprească războiul.

Anatole Lieven, de la Institutul Quincy pentru Politică Responsabilă, a declarat pentru Newsweek că susține schimbul restului teritoriului Donbasului deținut de Ucraina cu teritoriul deținut de Rusia în altă parte, așa cum a propus, se pare, Trump, dar acest lucru ar fi extrem de dureros pentru Kiev și a fost deja respins de președintele Zelenski.

Dacă Ucraina respinge acest acord și Trump pune capăt ajutorului american pentru Ucraina, Rusia va lua probabil mult mai mult, a adăugat el.

Însă generalul-maior australian în rezervă Mick Ryan a declarat pe Substack că acceptarea de către Trump a summitului este o concesie inutilă din partea SUA și că, având în vedere pierderile enorme suferite de Moscova, „Rusia nu este în poziția de a pune condiții Administrației Trump”.

„Prin urmare, aceasta este o victorie foarte importantă pentru Putin”, a adăugat Ryan.

Se așteaptă multe manevre diplomatice înainte de summitul de vineri, iar liderii europeni intenționează să discute cu Trump în zilele următoare, în încercarea de a obține un armistițiu pe baza liniei frontului actuale, înainte de o soluționare mai amplă și de continuarea presiunilor economice asupra Moscovei, potrivit Bloomberg.

 

 

 

 

 

