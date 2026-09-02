Live TV

Analiză Opțiunile Iranului privind riposta odată cu reluarea războiului deschis cu SUA

Data publicării:
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Război în Iran. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Iranul ar putea extinde atacurile asupra statelor din Golf Împiedicarea exportului de petrol din Orientul Mijlociu Atac direct asupra țărilor occidentale

Statele Unite au lansat marți seara un nou val de atacuri asupra Iranului, la șase luni de la intrarea conflictului într-un impas, determinând Iranul să lanseze rachete asupra a ceea ce a numit „ținte americane” din Iordania, Bahrain, Kuweit și Irak, scrie Reuters, care prezintă câteva modalități prin care Iranul ar putea riposta dacă conflictul continuă să se agraveze sau dacă campania SUA de a ‌strangula economia Iranului se intensifică.

Iranul ar putea extinde atacurile asupra statelor din Golf

Iranul a lovit în repetate rânduri țările vecine ca răspuns la atacurile SUA și a amenințat că va riposta cu o forță de „cutremur” împotriva oricui participă la eforturile SUA de a sufoca economia țării.

A vizat în repetate rânduri statele din Golf și Iordania de la începutul războiului, pe 28 februarie, concentrându-se în principal pe bazele americane, dar lovind și infrastructura energetică și alte ținte.

Orice intensificare a atacurilor care vizează instalațiile din amonte de petrol sau gaze ar putea determina o creștere și mai mare a prețurilor la energie, ceea ce ar aduce prejudicii politice administrației Trump și ar putea fi mai greu de contracarat decât atacurile asupra transportului maritim.

Atacarea centralelor electrice și a instalațiilor de desalinizare a apei în această regiune toridă și aridă ar reprezenta, de asemenea, un risc major pentru monarhiile din Golful Persic aliniate cu SUA, care funcționează ca importante centre financiare pentru economia globală.

Împiedicarea exportului de petrol din Orientul Mijlociu

Mohsen Rezaei, fostul șef al Gărzii Revoluționare și secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a amenințat că va opri exporturile de petrol — una dintre principalele strategii ale Teheranului pe tot parcursul conflictului. El a afirmat că, dacă războiul economic va continua, nici măcar o picătură de petrol nu va mai fi exportată prin Strâmtoarea Ormuz sau din orice altă zonă a Golfului Persic.

Atacurile iraniene și amenințările la adresa navigației au blocat deja cea mai mare parte a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, blocând în mare măsură o cale navigabilă care transporta aproximativ o cincime din energia mondială înainte de conflict.

Deși unele petroliere au traversat strâmtoarea în ultimele săptămâni, volumele rămân foarte scăzute.

Atacurile cu rachete, drone sau ambarcațiuni rapide asupra petrolierelor care încearcă să părăsească Golful au determinat în repetate rânduri creșterea prețurilor petrolului pe parcursul celor șase luni de conflict.

Între timp, aliații Houthi ai Teheranului au restricționat transportul maritim pe Marea Roșie prin atacuri și amenințări de blocadă a tuturor navelor saudite, care transportă țiței către Asia prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, trecând pe lângă bastionul yemenit al grupării.

Deși atacurile au oprit inițial doar o parte din nave, mai mult de jumătate dintre acestea reușind încă să treacă la jumătatea lunii august, situația este dificilă pentru transportatori, companiile de transport maritim chineze redirecționându-și acum rutele departe de Bab el-Mandeb, potrivit unor surse din industrie.

Alte atacuri, precum cel care a vizat o navă în largul principalului terminal petrolier saudit de la Marea Roșie, din Yanbu, săptămâna trecută, sau un atac cu drone în apropierea Canalului Suez la începutul lunii august, ar putea spori nivelul de anxietate pe piața petrolului și prețurile țițeiului.

Atac direct asupra țărilor occidentale

Deși țările occidentale se află în afara razei de acțiune a principalelor muniții iraniene, Gărzile Revoluționare s-au arătat, de-a lungul timpului, dispuse să găsească modalități alternative de atac.
Marea Britanie a afirmat că hackeri legați de Iran au oprit funcționarea unei mici centrale electrice, în timp ce oficialii americani au declarat că Teheranul se află probabil în spatele atacurilor cibernetice asupra stațiilor de tratare a apei din Minnesota. Iranul nu a comentat aceste acuzații.

Serviciile de securitate occidentale au acuzat, de asemenea, Iranul că recrutează localnici pentru a organiza atacuri sau tentative de asasinat în Occident. Iranul a negat aceste acuzații.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Locul de parcare din fața casei sau a blocului. Foto Getty Images
1
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt...
Vladimir Putin
2
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Angela Merkel
3
Angela Merkel, către români: „Vă doresc să aveţi din nou un premier ales. Avem nevoie de...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Foto Getty Images
5
Casa de Pensii a lansat o nouă platformă online. Ce pot rezolva pensionarii și angajații...
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Digi Sport
După ce și-a donat averea de 2,1 miliarde €, Ion Țiriac a spus-o direct: ”E trist că la vârsta mea trebuie să fiu aici”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping
Xi Jinping cere statelor din Orientul Mijlociu să se opună „interferențelor externe”: „Să fim stăpânii propriilor noastre afaceri”
SUA vs Iran
„Luna noiembrie este o prioritate”. Consilierii de vârf ai lui Trump fac presiuni pentru a împiedica escaladarea conflictului cu Iranul
U.S. President Trump Meets With Japanese Business Leaders In Tokyo
„Ce întrebare stupidă”: Trump exclude ideea unui atac nuclear asupra Iranului pe fondul tensiunilor în creștere din Strâmtoarea Ormuz
Fateh-110 - Iranian missile
Israelul se așteaptă la un atac iminent al Iranului. Katz: „Nu vrem să fim luaţi prin surprindere”
racheta balsitica lansata
Iranul a atacat baze SUA din Golf după ultimele lovituri americane
Recomandările redacţiei
Recep Tayyip Erdogan
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate...
drapelul uniunii europene
România și țările din UE convoacă ambasadori sau diplomați ruși după...
pompa de carburant
Scăderea prețului la motorină a fost spulberată într-o singură zi...
Vladimir Putin.
Mașini cu mitraliere antiaeriene și scară închisă. Frica lui Putin...
Ultimele știri
Europa vrea să trimită astronauți în spațiu pe cont propriu: ce planuri are ESA după retragerea SUA din proiectele lunare
Donald Trump sugerează redenumirea Strâmtorii Ormuz: „La fel ca America însăși, ar fi mai «fierbinte» ca niciodată”
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile dispozitive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Lovitură pentru Teodora Becali! Decizia luată de Tribunalul Constanţa în dosarul care o vizează pe fiica...
Fanatik.ro
Joao Lameira a semnat cu Universitatea Craiova! Câți bani plătește Mihai Rotaru. Update Exclusiv
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Lorenzo Biliboc, la un pas de transfer în Polonia! Suma importantă pe care o are pe masă Neluţu Varga...
Adevărul
Sondaj: 1 din 2 români ar pleca din România. Aproape jumătate cred că educația publică s-a deteriorat
Playtech
Joburile din România în care se câștigă cel mai bine. IT-ul nu mai este singura destinație pentru salarii mari
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: 30.000.000 € pentru transferul lui Andrei Rațiu și decizie pe loc!
Pro FM
Fiul lui John Lennon a devenit tată la 50 de ani. Imagini adorabile cu bebelușul lui Sean Ono Lennon: „Am...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Proiectele strategice ale României, atacate din umbră: „Nu este o speculație”
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Regulile stricte ale unui milionar britanic pentru o căsnicie fericită. Nu vorbește cu soția până la 15:00 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Trei factori care îți pot accelera îmbătrânirea fără să-ți dai seama. Un medic explică ce se întâmplă la...
Digi Animal World
Rasele de câini care urăsc stăpânii gălăgioși. Mulți proprietari habar n-au
Film Now
Sandra Bullock și-a băgat copiii în noul film. Louis și Laila au apariții-surpriză în „Practical Magic 2”...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...