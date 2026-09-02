Statele Unite au lansat marți seara un nou val de atacuri asupra Iranului, la șase luni de la intrarea conflictului într-un impas, determinând Iranul să lanseze rachete asupra a ceea ce a numit „ținte americane” din Iordania, Bahrain, Kuweit și Irak, scrie Reuters, care prezintă câteva modalități prin care Iranul ar putea riposta dacă conflictul continuă să se agraveze sau dacă campania SUA de a ‌strangula economia Iranului se intensifică.

Iranul ar putea extinde atacurile asupra statelor din Golf

Iranul a lovit în repetate rânduri țările vecine ca răspuns la atacurile SUA și a amenințat că va riposta cu o forță de „cutremur” împotriva oricui participă la eforturile SUA de a sufoca economia țării.

A vizat în repetate rânduri statele din Golf și Iordania de la începutul războiului, pe 28 februarie, concentrându-se în principal pe bazele americane, dar lovind și infrastructura energetică și alte ținte.

Orice intensificare a atacurilor care vizează instalațiile din amonte de petrol sau gaze ar putea determina o creștere și mai mare a prețurilor la energie, ceea ce ar aduce prejudicii politice administrației Trump și ar putea fi mai greu de contracarat decât atacurile asupra transportului maritim.

Atacarea centralelor electrice și a instalațiilor de desalinizare a apei în această regiune toridă și aridă ar reprezenta, de asemenea, un risc major pentru monarhiile din Golful Persic aliniate cu SUA, care funcționează ca importante centre financiare pentru economia globală.

Împiedicarea exportului de petrol din Orientul Mijlociu

Mohsen Rezaei, fostul șef al Gărzii Revoluționare și secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a amenințat că va opri exporturile de petrol — una dintre principalele strategii ale Teheranului pe tot parcursul conflictului. El a afirmat că, dacă războiul economic va continua, nici măcar o picătură de petrol nu va mai fi exportată prin Strâmtoarea Ormuz sau din orice altă zonă a Golfului Persic.

Atacurile iraniene și amenințările la adresa navigației au blocat deja cea mai mare parte a traficului prin Strâmtoarea Ormuz, blocând în mare măsură o cale navigabilă care transporta aproximativ o cincime din energia mondială înainte de conflict.

Deși unele petroliere au traversat strâmtoarea în ultimele săptămâni, volumele rămân foarte scăzute.

Atacurile cu rachete, drone sau ambarcațiuni rapide asupra petrolierelor care încearcă să părăsească Golful au determinat în repetate rânduri creșterea prețurilor petrolului pe parcursul celor șase luni de conflict.

Între timp, aliații Houthi ai Teheranului au restricționat transportul maritim pe Marea Roșie prin atacuri și amenințări de blocadă a tuturor navelor saudite, care transportă țiței către Asia prin strâmtoarea Bab el-Mandeb, trecând pe lângă bastionul yemenit al grupării.

Deși atacurile au oprit inițial doar o parte din nave, mai mult de jumătate dintre acestea reușind încă să treacă la jumătatea lunii august, situația este dificilă pentru transportatori, companiile de transport maritim chineze redirecționându-și acum rutele departe de Bab el-Mandeb, potrivit unor surse din industrie.

Alte atacuri, precum cel care a vizat o navă în largul principalului terminal petrolier saudit de la Marea Roșie, din Yanbu, săptămâna trecută, sau un atac cu drone în apropierea Canalului Suez la începutul lunii august, ar putea spori nivelul de anxietate pe piața petrolului și prețurile țițeiului.

Atac direct asupra țărilor occidentale

Deși țările occidentale se află în afara razei de acțiune a principalelor muniții iraniene, Gărzile Revoluționare s-au arătat, de-a lungul timpului, dispuse să găsească modalități alternative de atac.

Marea Britanie a afirmat că hackeri legați de Iran au oprit funcționarea unei mici centrale electrice, în timp ce oficialii americani au declarat că Teheranul se află probabil în spatele atacurilor cibernetice asupra stațiilor de tratare a apei din Minnesota. Iranul nu a comentat aceste acuzații.

Serviciile de securitate occidentale au acuzat, de asemenea, Iranul că recrutează localnici pentru a organiza atacuri sau tentative de asasinat în Occident. Iranul a negat aceste acuzații.

Editor : B.E.