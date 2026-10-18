Poliţia a recurs la gaze lacrimogene sâmbătă, după ce a fost atacată de protestatari care aruncau cu pietre în piaţa din faţa catedralei gotice din Milano, a relatat presa italiană, în timp ce ciocniri au avut loc şi în oraşul Bologna, în timpul protestelor legate de costul vieţii, relatează Reuters. Va avea revolta socială din Franța un efect de bulgăre de zăpadă în Italia? Întrebarea se pune într-un moment în care mișcările de protest se înmulțesc în Italia, pe fondul creșterii costului vieții, al crizei locuințelor sau al crizei prețurilor la combustibili. În fruntea mobilizării se află tineretul, scrie TF1.

Câteva mii de studenți și liceeni au manifestat, în general, în mod pașnic vineri la Roma, Milano, Florența, Bologna și Genova. Aceștia s-au mobilizat la apelul diferitelor colective, pentru pace și împotriva guvernului Giorgiei Meloni, care dorește, printre altele, să majoreze bugetul Apărării și a stabilit un plafon pentru numărul de elevi străini pe clasă.

Câteva mii de liceeni și studenți au manifestat, de asemenea, la Torino, însoțiți de profesori care cereau, printre altele, majorări salariale și angajări. Unii dintre ei s-au interpus între tineri și poliție, care a răspuns la aruncarea cu pietre folosind tunuri de apă și gaze lacrimogene. Aproximativ zece licee sunt deja ocupate în oraș, existând îndemnuri de a proceda „ca în Franța”, potrivit presei locale. „Lumea este a noastră”, proclama (în franceză) o pancartă la Torino.

Mișcarea de protest nu vizează doar tineretul. Agricultorii și transportatorii au blocat, de fapt, mai multe artere rutiere în această săptămână în Puglia, Calabria și Sicilia (sudul țării) pentru a protesta la adresa creșterii prețurilor la combustibili, încetinind sau împiedicând transportul și riscând să compromită producția de paste din cauza lipsei livrărilor de grâu.

Sindicatul transportatorilor Conftrasporto amenință acum cu un „blocaj național”, denunțând „climatul de tensiune creat de situația insuportabilă legată de explozia prețurilor la energie”.

La Roma, au avut loc câteva ciocniri între Colosseum și Ministerul Educației.

La fel ca în Franța