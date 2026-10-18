Câteva mii de studenți și liceeni au manifestat, în general, în mod pașnic vineri la Roma, Milano, Florența, Bologna și Genova. Aceștia s-au mobilizat la apelul diferitelor colective, pentru pace și împotriva guvernului Giorgiei Meloni, care dorește, printre altele, să majoreze bugetul Apărării și a stabilit un plafon pentru numărul de elevi străini pe clasă.
Câteva mii de liceeni și studenți au manifestat, de asemenea, la Torino, însoțiți de profesori care cereau, printre altele, majorări salariale și angajări. Unii dintre ei s-au interpus între tineri și poliție, care a răspuns la aruncarea cu pietre folosind tunuri de apă și gaze lacrimogene. Aproximativ zece licee sunt deja ocupate în oraș, existând îndemnuri de a proceda „ca în Franța”, potrivit presei locale. „Lumea este a noastră”, proclama (în franceză) o pancartă la Torino.
Mișcarea de protest nu vizează doar tineretul. Agricultorii și transportatorii au blocat, de fapt, mai multe artere rutiere în această săptămână în Puglia, Calabria și Sicilia (sudul țării) pentru a protesta la adresa creșterii prețurilor la combustibili, încetinind sau împiedicând transportul și riscând să compromită producția de paste din cauza lipsei livrărilor de grâu.
Sindicatul transportatorilor Conftrasporto amenință acum cu un „blocaj național”, denunțând „climatul de tensiune creat de situația insuportabilă legată de explozia prețurilor la energie”.
La Roma, au avut loc câteva ciocniri între Colosseum și Ministerul Educației.
La fel ca în Franța
La fel ca în Franța, guvernul italian se confruntă cu consecințele crizelor internaționale. Încă din primăvară și de la începutul războiului din Iran condus de Statele Unite și Israel, Giorgia Meloni a încercat să tempereze creșterea vertiginoasă a prețurilor la carburanți, mai întâi prin suspendări costisitoare ale taxelor, apoi grație unui efort depus de distribuitorii de petrol, care mențin prețul litrului de benzină sub două euro.
Cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare, prevăzute pentru primăvara anului 2027, problema puterii de cumpărare devine, totuși, din ce în ce mai arzătoare.
O nouă manifestație națională privind „costul insuportabil al vieții” a fost prevăzută pentru sâmbătă. Sindicatul USB (minoritar) a chemat, la rândul său, la o grevă generală pe 30 octombrie.
În centrul orașului Milano, forțele de ordine au fost ținta unor atacuri cu pietre și petarde, au fost avariate stațiile de autobuz și au fost sparte vitrinele magazinelor. Acesta este ceea ce s-a întâmplat sâmbătă după-amiază la Milano, în timpul manifestației organizate de mișcarea „Italia in Piazza” împotriva costului ridicat al vieții, prețului combustibililor, salariilor mici și insuficienței serviciilor publice.
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Cortegiul a pornit din Piazza Duomo și, ajuns pe Via Broletto, în apropierea Via San Tomaso, unii manifestanți au aruncat cu pietre și alte proiectile asupra forțelor de ordine.
Poliția a intervenit folosind gaze lacrimogene, în timp ce cortegiul s-a împărțit în mai multe grupuri. În timpul confruntărilor, mai multe stații de autobuz și vitrinele unor clădiri istorice au fost avariate. Mai mulți manifestanți și polițiști au fost răniți, iar mai mulți tineri au fost reținuți și identificați.
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Poliţia din Bologna a folosit un tun cu apă pentru a încerca să disperseze mulţimea şi a efectuat şapte arestări după ce protestul a degenerat în violenţe, a relatat agenţia de ştiri ANSA.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a condamnat violenţele.
„A demonstra este un drept. Transformarea oraşelor noastre în câmpuri de luptă nu este”, a spus ea pe X.
La Milano, poliţişti în echipament anti-revoltă au încercat, de asemenea, să evacueze protestatari cu feţele acoperite din Galleria Vittorio Emanuele II - galeria comercială de lux situată pe una dintre laturile pieţei catedralei - în timp ce unele grupuri s-au desprins din rândurile manifestanţilor împotriva costului ridicat al vieţii.
Magazinele şi-au coborât obloanele, iar turiştii au părăsit zona centrală. Staţia de metrou Duomo (Catedrala) din centrul oraşului a fost închisă pe durata confruntărilor în care, potrivit relatărilor presei italiene, mai multe persoane au fost rănite şi au avut loc arestări.
Ciocnirile seamănă izbitor cu violenţele din Franţa vecină, unde sute de mii de oameni, nemulţumiţi de creşterea costurilor şi de degradarea serviciilor publice, au ieşit sâmbătă în stradă, în cadrul unora dintre cele mai violente proteste din ţară din ultimii ani.