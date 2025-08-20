Live TV

Orașul care va găzdui concursul Eurovision în 2026. Anunțul făcut de organizatori

Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images
Concursul muzical Eurovision. Foto: Profimedia Images

Oraşul Viena a fost desemnat miercuri gazda ediţiei din 2026 a concursului muzical Eurovision, a anunţat radioteleviziunea publică austriacă ORF, organizatoarea evenimentului preconizat să se desfăşoare în luna mai anul viitor, informează AFP și Agerpres.

Capitala austriacă, care a mai găzduit concursul Eurovision în 1967 şi 2015, a fost preferată oraşului Innsbruck, situat în landul Tirol, singurul oraş care a mai concurat pentru a găzduit ediţia din 2026.

