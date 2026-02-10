Orașul din Europa „înghițit” de un imperiu minier deținut de China. Zăcăminte uriașe de cupru și aur au ajuns în mâinile Beijingului

Complexul minier din orașul Bor, Serbia, unde se găsesc unele din cele mai mari zăcăminte de cupru și aur din Europa, a fost preluat în 2018 de un grup minier din China controlat de stat, care a investit miliarde de euro. Proiectul a transformat complet viața locuitorilor din zonă, care au văzut cum casele, pământurile și amintirile lor dispar, pe măsură ce tot mai multe așezări sunt înghițite de exploatarea minieră.

Începând din anii ‘40, regiunea Bor a atras rapid muncitori din toată Iugoslavia. Maidan (Majdanpek), o localitate din aceeași zonă aflată în apropiere de granița cu România, s-a extins și ea în jurul rezervelor uriașe estimate la peste 600 de milioane de tone de minereu.

Grupul Zijin Mining deținut de statul chinez a investit 2,3 miliarde de euro în complexul minier din Bor pentru a crește producția, însă proiectul a afectat nu doar industria minieră, ci și pământurile și viețile localnicilor, care nu au fost despăgubiți pe măsură de guvernul de la Belgrad pentru exproprieri.

Impactul asupra mediului este și el unul semnificativ: pădurile și râurile din zonă sunt distruse, animalele sălbatice sunt în pericol, iar localnicii au ajuns să trăiască în unul dintre cele mai poluate locuri din Europa, potrivit Politico.

În același timp, mii de muncitori au fost aduși din China. Aceștia trăiesc, în mare parte, segregați de restul populației, în tabere izolate.

„Asta este o colonizare”

Bor și Maidan sunt exemple ce ilustrează un fenomen care s-a extins la nivelul întregii țări. În 2022, investițiile chineze în Serbia au ajuns, pentru prima dată în istorie, la aceeași valoare cu totalul investițiilor făcute de cele 27 de state UE în această țară.

Dezbaterea legată de suveranitate și influența neocolonială a luat amploare după prăbușirea gării din Novi Sad, în 2024, care fusese renovată de firme de construcții din China. Incidentul a provocat moartea a 16 oameni și a declanșat valuri de proteste.

În timp ce Zijin Mining continuă să își extindă prezența în regiune, locuitorii acesteia sunt prinși la mijloc într-o luptă pentru a obține profituri cât mai mari, care provoacă, însă, și lenta erodare a memoriei colective – casele, tradițiile și istoria unor comunități amenințate cu dispariția.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în vizită la o mină de cupru din Bor deținută de Zijin Mining. În 2022, China a investit în Serbia la fel de mult cât toate statele UE la un loc. Foto: Profimedia Images

Măsurile de siguranță și accidentele din minele din Bor s-au înrăutățit după ce au fost preluate de grupul minier din China, potrivit lui Željko, un miner din localitate care a suferit un accident de muncă în 2023 și și-a pierdut 40% din mobilitate în brațul drept.

Principala sursă de venit pentru familia Zivkovic din Slatina, în apropiere de Bor, era agricultura. În ultimii ani, pământul lor a fost expropriat din cauza extinderii operațiunilor miniere din zonă.

„Asta este o colonizare”, a spus Ixeca, care provine dintr-o familie ce a trăit din agricultură timp de multe generații. Acum, extinderea minelor le-a dat viața peste cap, după ce o parte din pământurile lor au fost expropriate. Familia a dat în judecată Zijin Mining.

„Ne culcăm pe aur, dar murim de cancer”

Detaliile contractului dintre Serbia și Zijin Minig rămân secrete, în timp ce prezența chinezilor în zonă trece de multe ori neobservată. Doar managerii și alți angajați importanți ai grupului minier pot părăsi taberele construite pentru muncitorii veniți din China.

Calitatea aerului în regiune reprezintă o mare problemă. Un raport din ianuarie 2024 a dezvăluit creșteri frecvente ale nivelului de dioxid de sulf în jurul orașului Bor. Aceste nereguli contribuie la problemele respiratorii acute, cât și cele cronice, dar și la fenomenul ploilor acide. Cercetătorii au descoperit, de asemenea, particule fine în aer ce conțin metale grele, precum plumb, cadmiu, nichel și arsenic.

Serbia a exportat peste 1 milion de tone de minereuri și concentrate de cupru în valoare totală de 1,46 miliarde de dolari. Principalul cumpărător a fost China.

Din cauza exploatărilor miniere masive, orașul Bor și așezările din apropiere au devenit unele dintre cele mai poluate locuri din Europa. Foto: Profimedia Images

„Ne culcăm pe aur, dar murim de cancer”, a spus Joleht (73 de ani) din Slatina. Vecinii ei spun că gospodăriile lor se prăbușesc încetul cu încetul din cauza operațiunilor de extragere a cuprului și aurului.

Râul Borska trece prin Slatina și Bor, fiind acum unul dintre cele mai poluate râuri din Europa. Analiza sedimentelor a arătat concentrații mari de cupru, arsenic și nichel. Este considerat un „râu mort”, lipsit de de viață acvatică.

Impactul exploatării miniere din Bor se extinde indirect și asupra Dunării, întrucât Borska se varsă în Timoc, un tributar al fluviului.

Orașul Bor s-a dezvoltat datorită minelor din zonă, însă, acum, riscă să dispară, împreună cu alte sate din apropiere, din cauza extinderii operațiunilor miniere.

Mina din Bor s-a extins așa de mult încât riscă să devină una cu orașul. Există planuri pentru mutarea întregii comunități în Metovnica, o zonă subdezvoltată cu doar câteva ferme, însă nimic nu este sigur deocamdată.

