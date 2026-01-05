Live TV

„Orașul etnic rusesc” din China de unde au dispărut toți rușii. Un avanpost cultural al Moscovei s-a transformat într-un oraș-fantomă

imagini din Enhe și Ergun, orașe din nord-estul Chinei unde trăiesc etnici ruși
În orașele din nord-estul Chinei de la granița cu Rusia, precum Enhe (stânga) sau Ergun (dreapta), unde minoritatea rusă a avut un impact istoric important, etnicii ruși au pierdut tot mai mult contactul cu tradițiile strămoșilor lor și foarte puțini mai știu să vorbească limba rusă. Colaj foto: X / Google Maps
Cultura rusă, o caricatură folclorică menită să atragă turiști chinezi „Pujing" este un subiect interzis în reportajele făcute în China Gărzile Roșii ale lui Mao Zedong și exodul rușilor din China Enhe: vara, o atracție turistică - iarna, un oraș-fantomă

Președintele rus Vladimir Putin a dus un război timp de aproape patru ani la frontiera de vest a țării sale pe motiv că apără „lumea rusească”. La peste 5.000 de kilometri depărtare, însă, la granița Chinei cu Rusia, Moscova a pierdut deja un avanpost al limbii și culturii ruse: „orașul etnic rusesc Enhe”, o așezare înzăpezită din nordul Chinei creată pentru a proteja tradițiile și identitatea minorității ruse.

Enhe este plin de mesteceni, nămeți uriași, cabane de lemn în stil siberian, inscripții cu litere chirilice și vodcă. Singurii care lipsesc sunt rușii.

Primarul orașului, Li Peng, un descendent îndepărtat al rușilor care au dominat, în secolul al XVII-lea, zona de graniță dintre Rusia și ceea ce este acum regiunea Mongolia Interioară a Chinei.

După multe generații de ruși care s-au căsătorit cu chinezi, mongoli și alte minorități locale, „etnicii ruși” din Enhe au pierdut contactul cu limba, tradițiile și credința ortodoxă a strămoșilor lor.

„În câțiva ani, vom fi și noi ca celelalte locuri”, a spus șeful municipalității pentru New York Times. Li, un membru al Partidului Comunist Chinez, a descris dispariția treptată a identității rusești drept rezultatul pozitiv al politicii de stat privind minoritățile etnice.

Acea politică presupune contopirea multelor grupuri etnice ale țării într-o singură Chină indivizibilă și unită în privința loialității sale față de președintele Xi Jinping.

shiwei-clădiri-rusești-china-2
Arhitectura rusească este prezentă în multe localități din nord-estul Chinei de la granița cu Rusia. Captură foto: Google Maps

Cultura rusă, o caricatură folclorică menită să atragă turiști chinezi

Chiar și în Enhe, acolo unde campaniile de asimilare au fost foarte reușite, autoritățile sunt foarte precaute. Când un reporter și un fotograf NYT au vizitat localitatea, oficialii biroului de afaceri externe al regiunii i-au urmărit peste tot și au întrerupt imediat interviurile cu localnicii dacă au observat ceva ce nu le-a convenit.

La doar câțiva kilometri de râul Argun care reprezintă granița cu Rusia, Enhe are o populație de doar 2.895 de oameni. Peste 40% dintre ei sunt înregistrați oficial ca fiind etnici ruși, dar puțini dintre ei vorbesc vreo altă limbă în afară de chineză.

Cultura rusă supraviețuiește în Enhe în mare parte ca o caricatură folclorică menită să atragă turiști chinezi. Este ținută cu greu în viață într-un muzeu local unde vizitatorii pot vedea samovare, păpuși Matrioșca, plăci comemorative cu Stalin, o saună de lemn și figuri de ceară cu ruși îmbrăcați în haine tradiționale.

Ghidul muzeului le prezintă vizitatorilor un vechi disc de vinil cu caractere chirilice drept opera unui „faimos muzician rus”, însă este de fapt o copie sovietică a unui album al lui Elton John.

Primarul Li știe foarte puține cuvinte rusești și sărbătorește Paștele ortodox „doar ca o sărbătoare culturală” care „nu are nimic de-a face cu religia”.

„Pujing” este un subiect interzis în reportajele făcute în China

Crescătorul de vite Zhou Yong este înregistrat oficial ca etnic rus, dar vorbește doar chineza. Întrebat dacă a auzit vreodată de „Pujing”, așa cum i se spune lui Putin în chineză, aceasta a ezitat și a spus că „a auzit de cineva cu acest nume în presă”.

Un oficial chinez a intervenit imediat și a spus că întrebările despre Putin încalcă regulile privind reportajele.

Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
Etnicii ruși din China au avut mult de suferit în timpul Revoluției Culturale a lui Mao Zedong, însă episodul a fost șters din istoria relațiilor dintre cele două țări după ce Xi și Putin au format noua lor „prietenie fără limite”. Foto: Profimedia Images

Școala primară din Enhe nu predă cursuri în limba rusă – același gen de omisiune pe care Putin a denunțat-o drept o încălcare intolerabilă a drepturilor etnicilor ruși în țări precum Ucraina și țările baltice.

Biserica Ortodoxă din Enhe a dispărut cu totul. O cruce creștină care cândva era agățată în vârful unui dom aurit din mijlocul localității a fost dată jos. Oficialii locali au spus că nu a fost niciodată o cruce acolo, cu toate că se poate vedea clar în pozele mai vechi.

În China, de-a lungul graniței cu Rusia, trăiesc în jur de 16.000 de etnici ruși. Enhe este singurul loc desemnat drept zonă specială pentru etnicii ruși.

Gărzile Roșii ale lui Mao Zedong și exodul rușilor din China

Rușii au început să vină în această regiune a Chinei în secolul al XIX-lea după descoperirea unor zăcăminte de aur. Rușii se ocupau de administrarea minelor de aur și a construcției și întreținerii căii ferate, în timp ce muncitorii chinezi, aproape toți bărbați, au venit în număr mare ca să lucreze în proiectele conduse de ruși. Mulți dintre ei s-au căsătorit cu rusoaice.

Și mai mulți ruși au venit, apoi, după Revoluția Bolșevică din 1917, când „rușii albi” anti-comuniști s-au mutat de partea chineză a graniței în așteptarea prăbușirii sistemului comunist din Rusia.

La fel ca alte minorități din China, etnicii ruși au avut de suferit în timpul Revoluției Culturale din 1966-76. Legăturile cu Rusia au fost rupte, ceea ce a dus la conflictul armat din 1969 de la granița dintre cele două țări.

Enticii ruși au fost denunțați de fanaticii din Gărzile Roșii ale lui Mao Zedong, care le-au distrus bisericile. Mulți ruși au fugit înapoi în Rusia sau în alte țări.

Acel episod a fost șters din istoria relațiilor dintre cele două țări după ce Xi și Putin au format noua lor „prietenie fără limite”. „Nu cunosc acea parte a istoriei prea bine”, a spus Zou Yu, scriitor și expert în cultura și istoria locală din Ergun. „Poate că s-au întâmplat unele lucruri atunci, dar acum totul este excelent.”

ergun-biserică-rusească-monument-china
Lângă biserica ortodoxă rusă din Ergun, oficialii chinezi au instalat un monument cu un citat în care Xi Jinping le cere diverselor grupuri etnice din China să rămână la fel de unite „precum semințele de rodie”. Captură foto: NYT

Enhe: vara, o atracție turistică - iarna, un oraș-fantomă

Iarna, când temperaturile ajung la -30 de grade Celsius, Enhe devine un oraș-fantomă – doar oficialii și câțiva ciobani și crescători de vite mai rămân aici. Vara, însă, localitatea atrage zeci de mii de turiști chinezi atrași de ideea că ar putea cunoaște aspecte din cultura Rusiei și, prin extensie, a Europei, fără să își bată capul cu obținerea vizelor.

Vizitatorii chinezi apreciază aspectul străin al acestui loc, a explicat Li. Totuși, aproape toți etnicii ruși autentici care mai vorbesc încă limba rusă sunt persoane în vârstă care stau în Enhe doar pe timpul verii.

Zou, expertul în cultură, a spus că dispariția limbii ruse și a stilului de viață rusesc din această regiune este o consecință a căsătoriilor mixte, în care de cele mai multe ori bărbați de etnie chineză (han) s-au însurat cu femei din Rusia.

„Dacă o femeie se căsătorește cu o găină, ea urmează găina, dacă se căsătorește cu un câine, urmează câinele”, a spus Zou, folosind un proverb chinezesc care reflectă viziunea tradițională ce presupune că femeia trebuie să i se supună soțului.

