„Orașul moare”. De ce refuză ucrainenii din Kramatorsk să plece, deși atacurile rușilor sunt tot mai frecvente

Atacurile rusești tot mai intense și apropierea frontului transformă rapid viața locuitorilor din Kramatorsk, important centru logistic din estul regiunii Donețk. Orașul, aflat la puțin peste zece kilometri de trupele ruse, este vizat zilnic de drone și bombe planante. Cel puțin 13 oameni au fost uciși și aproximativ 150 au fost răniți în cursul lunii august, potrivit autorităților regionale. În ciuda pericolului, mulți localnici refuză să plece, deși spun că orașul se golește și se stinge treptat, scrie Kyiv Independent.

Lumina dimineții cade peste o stradă îngustă din Kramatorsk, unde comercianții își vând legumele cultivate în gospodării și carnea într-o piață care, înainte de război, era aglomerată. Atacurile rusești tot mai intense asupra orașului de lângă linia frontului, care a servit mult timp drept un important centru logistic în estul regiunii Donețk, au îndepărtat însă majoritatea clienților.

Comercianții continuă să vină în piață în jurul orei 6:00, pentru că trebuie să-și câștige existența, în ciuda întreruperilor repetate de electricitate și apă și a faptului că orașul se golește treptat.

Printre ei se află Serhii, un bărbat de 54 de ani, care încearcă să vândă ultimii doi pui de pe masa sa pliabilă pentru a putea pleca acasă. Bărbatul pare neafectat de zgomotul unei drone FPV care survolează piața.

„Uitați, zboară, iar nimeni nici măcar nu tresare, pentru că oamenii s-au obișnuit deja cu lucrurile rele”, a declarat Serhii pentru Kyiv Independent. Bărbatul a cerut să-i fie publicat doar prenumele, din motive de securitate.

„Oricum, nu putem face nimic în privința asta”, a adăugat el.

În timp ce Rusia intensifică atacurile cu bombe planante și drone asupra orașului, comercianții din piață încearcă să nu vorbească despre situația de pe front. Serhii spune că întâlnirea cu oamenii cunoscuți le oferă o formă de confort celor care lucrează acolo de ani întregi – în cazul său, de 15 ani.

În piață există un adăpost din beton, însă nimeni nu se refugiază în el, nici măcar atunci când se aud explozii.

O femeie se apropie de taraba lui Serhii, verifică marfa și, după o scurtă negociere, cumpără un pui cu 150 de grivne, echivalentul a aproximativ 3,40 dolari, pe kilogram.

„Să aveți o zi frumoasă și minunată. Mult noroc”, îi spune comerciantul după ce pune puiul într-o pungă de plastic, în timp ce o explozie se aude în depărtare.

Cel puțin 13 morți și aproximativ 150 de răniți în august

Pe măsură ce trupele ruse avansează treptat spre Kramatorsk, oraș devenit capitala regională de facto, situația de securitate se înrăutățește.

Autoritățile au desemnat oficial Kramatorsk, satele din jur și orașul Sloviansk drept zone în care se desfășoară ostilități active, printr-un ordin administrativ intrat în vigoare la 21 august. Clasificarea decisă de Ministerul Dezvoltării Regionale permite autorităților locale să ia măsuri privind siguranța și evacuarea civililor, să reglementeze prestațiile sociale și să ofere ajutoare de stat.

Până la prânzul zilei de 26 august, cel puțin 13 persoane fuseseră ucise, iar aproximativ 150 fuseseră rănite în Kramatorsk de la începutul lunii, potrivit Administrației Militare a regiunii Donețk.

Aflat la puțin peste zece kilometri de trupele ruse, orașul este supus unui val intens de atacuri cu drone FPV, în special dimineața și noaptea. Localnicii au declarat pentru Kyiv Independent că încearcă să-și limiteze deplasările și ies din locuințe numai pentru a merge la serviciu sau pentru activități strict necesare. În același timp, bombardamentele cu bombe planante au devenit tot mai frecvente inclusiv în timpul zilei.

Majoritatea drumurilor din oraș sunt acoperite cu plase anti-dronă albe și verzi, care le oferă o anumită protecție vehiculelor militare și civile. Plasele nu pot proteja însă orașul în fața bombelor planante.

„Kramatorsk are tot mai mult soarta altor orașe din Donbas, pe măsură ce forțele ruse se apropie”, a declarat analistul militar Michael Kofman, cercetător principal în cadrul programului pentru Rusia și Eurasia al Carnegie Endowment for International Peace, cu sediul la Washington.

„Orașul devine nesigur pentru civili, în condițiile în care dronele rusești operează în zonele estice, iar bombardamentele cu bombe planante au loc zilnic”, a adăugat el.

Înainte de declanșarea războiului la scară largă, Kramatorsk era un important centru industrial, unde funcționau uzina constructoare de mașini Starokramatorsk, înființată în 1896, și alte fabrici mari care produceau echipamente miniere și produse metalice.

După invadarea Donbasului de către Rusia, în 2014, orașul s-a aflat sub ocupație timp de trei luni, înainte ca Ucraina să-l elibereze în luna iulie a aceluiași an. Deși Kramatorsk a fost ținta mai multor atacuri de amploare începând din 2022, inclusiv a atacului rusesc cu rachetă asupra gării, soldat cu 61 de morți, orașul s-a bucurat de un calm relativ până în 2025.

Într-o după-amiază de duminică din august, un atac rusesc cu dronă a lovit o filială a companiei poștale Nova Poshta. O persoană a murit, iar alte șapte au fost rănite, potrivit autorităților locale. Polițiștii regionali au intervenit pentru a documenta urmările atacului, apoi s-au adăpostit sub copaci și au plecat rapid din zonă, din cauza riscului unui al doilea atac asupra aceluiași loc.

„Nu dormim. Atacurile sunt permanente și de fiecare dată neașteptate”

În ciuda deteriorării situației, locuitorii rămân împărțiți între cei care vor să plece și cei hotărâți să rămână, deși știu că lucrurile nu se vor îmbunătăți prea curând.

Viața continuă pentru moment în Kramatorsk, iar numeroase restaurante, cafenele și magazine sunt încă deschise. Unele afaceri au început însă să-și închidă porțile.

La supermarketul Chudo Market din centrul orașului, Liudmila Drovko, o angajată în vârstă de 50 de ani, îi ajută pe clienți la casele de marcat self-service. Femeia lucrase timp de trei ani într-o altă filială din oraș, până când aceasta a fost distrusă într-un atac rusesc, la 3 august.

La 20 august, o bombă planantă rusească i-a distrus și noul loc de muncă. Guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin, a anunțat că o persoană a murit și alte zece au fost rănite după ce Rusia a lansat nouă atacuri cu bombe planante asupra orașului.

Drovko spune că toți angajații se aflau în adăpost în momentul atacului, ceea ce a împiedicat, cel mai probabil, producerea unui număr și mai mare de victime.

„Este extrem de greu să fii obligat să-ți schimbi locul de muncă de mai multe ori într-o singură lună și, în același timp, să trăiești sub atacuri tot mai intense, nu doar la serviciu, ci și acasă”, a declarat ea pentru Kyiv Independent.

„Nu dormim. Atacurile sunt permanente și de fiecare dată neașteptate. Auzim explozii puternice, tresărim și ne adăpostim instinctiv”, a povestit femeia.

Părinții săi au peste 70 de ani, iar Drovko spune că, în ciuda escaladării atacurilor, nu este pregătită să plece din Kramatorsk. I-ar fi dificil să găsească o locuință pentru întreaga familie și știe că i-ar fi dor de oraș oriunde s-ar muta.

Cele mai frumoase amintiri ale sale sunt legate de Kramatorsk, de la căsătoria cu soțul său până la nașterea fiului, care are acum 20 de ani. Își amintește cu nostalgie perioada în care în oraș erau organizate concerte, iar familia se reunea la sfârșit de săptămână.

Plimbările prin orașul pe care îl iubește îi provoacă acum durere. Locuri pe care le cunoștea de-o viață au fost distruse, de la grădinița și școala în care a învățat fiul său până la cinematograful unde aveau loc petrecerile de absolvire.

„Era numai praf. Nu vedeam încotro să fug și nici nu știam unde să fug”, a povestit Drovko despre unul dintre atacuri.

O întrerupere a alimentării cu electricitate și apă a durat recent cinci zile, iar femeia speră ca orașul să beneficieze de încălzire în timpul iernii. Spune că incertitudinea și faptul că nu se întrevede un sfârșit al situației îi amplifică anxietatea, în timp ce spitalele încep să se închidă, iar orașul în care a trăit întreaga viață se schimbă rapid.

Parcurile și curțile blocurilor, altădată pline de copii, sunt acum goale.

„Nu ne vine să credem ce se întâmplă acum cu orașul”, spune Liudmila Drovko. „Orașul moare.”

Editor : Ș.A.