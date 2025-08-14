Live TV

Orașul rusesc de pe teritoriul NATO. Cum profită Putin de statutul bizar al unor insule izolate ca să extindă prezența Rusiei în Europa

imagini din Barentsburg, orașul minier rusesc din Svalbard, arhipelag ce ține de Norvegia
Arhipelagul Svalbard face parte din Norvegia, dar așezarea Barentsburg este deținută și administrată de Rusia (inițial, Uniunea Sovietică) încă din 1932. Colaj foto: Profimedia Images
Relații tensionate între așezările rusești și cele norvegiene din Svalbard

Un bust cu figura încruntată a lui Lenin stă de veghe în piața principală. Toate semnele publice sunt scrise în alfabetul chirilic, iar picturile murale și bannerele afișate pe clădiri au fost create în onoarea unor oameni de știință sau artiști ruși. Steagul Rusiei flutură alături de cel al unei companii miniere rusești. Barentsburg prezintă toate caracteristicile unei așezări din Rusia, însă, de fapt, se află pe teritoriul unei țări NATO, iar oficialii serviciilor de informații din Occident se tem că Putin ar putea profita de statutul bizar al acestui arhipelag din nordul extrem al Europei ca să creeze probleme pentru restul continentului.

Barentsburg se află în Svalbard, un arhipelag arctic ce aparține Norvegiei, însă, în urma unui tratat intrat în vigoare pe 14 august 1925, toate țările semnatare (48) au dreptul de a exploata resursele din regiune, în special cărbunele. Rușii au făcut acest lucru încă din anii '30.

Amiralul Nils Andreas Stensones, șeful serviciului norvegian de informații, a avertizat în luna iunie că Rusia acordă tot mai multă atenție zonei arctice, mai ales după ce Marea Baltică a devenit o zonă „neprietenoasă” Rusiei odată cu declanșarea invaziei în Ucraina.

Bust of Lenin. Russian coal mining town Barentsburg at fjord Groenfjorden, Svalbard. The coal mine is still in operation. Arctic Region, Europe, Scandinavia, Norway, Svalbard
Ucrainenii erau cei care obișnuiau să lucreze în minele de cărbune din Barentsburg. După izbucnirea războiului, cei mai mulți dintre ei au plecat. Foto: Profimedia Images

Cu trei ani în urmă, vase de pescuit rusești au sabotat un cablu de comunicații care traversa sute de kilometri și conecta arhipelagul cu restul Norvegiei. Anul următor, Kremlinul a desemnat Norvegia ca fiind un stat neprietenos. În martie, Rusia a acuzat Norvegia că a încălcat tratatul din 1925 din cauza activității militare desfășurate de norvegieni în Svalbard.

Pentru oamenii din Barentsburg și puținii locuitori ai unei alte așezări din apropiere, Pyramiden, răcirea relațiilor dintre Rusia și Norvegia a adus o izolare și mai mare.

O femeie care a venit de la Moscova acum o lună ca să lucreze cu turiștii a spus că este disperată să plece. Populația așezării a scăzut de la 2.000, vârful atins în vremurile Uniunii Sovietice, la aproximativ 340.

Spitsbergen
Pyramiden a avut cândva peste 1.000 de locuitori. Acum, așezarea rusească din Svalbard este aproape complet abandonată, cu excepția unui hotel care funcționează pe timpul verii. Foto: Profimedia Images

Ucrainenii erau cei care obișnuiau să lucreze în minele de cărbune din Barentsburg. Acum, cei mai mulți dintre ei au plecat. Unii s-au mutat în Longyearbyen, centrul administrativ al arhipelagului, aflat la 40 de kilometri depărtare și accesibil doar cu barca, snowmobilul sau elicopterul.

O rusoaică din Longyearbyen a explicat că a devenit prea „complicat” să rămână în Barentsburg după ce a criticat războiul din Ucraina. Un alt rus a spus că a rămas blocat pe insulă fără pașaport și a jurat că nu se va mai întoarce niciodată în Rusia, potrivit The Economist.

Relații tensionate între așezările rusești și cele norvegiene din Svalbard

Guvernatorul norvegian din Svalbard, Lars Fause, monitorizează și activitatea așezărilor rusești. El a spus că nu au fost raportate tensiuni, dar oficialii îi descurajează pe norvegieni și alți turiști străini să viziteze acele locuri.

Totuși, unii oameni continuă să viziteze așezările rusești din Svalbard, atrași de peisaje, sporturile de iarnă sau animalele sălbatice care pot fi observate în zonă, precum urși polari, morse și balene.

NORWAY SVALBARD MIDNIGHT VIEW
Longyearbyen este centrul administrativ al arhipelagului Svalbard și se află la 40 de kilometri de Barentsburg. Așezarea rusească este accesibilă doar cu barca, snowmobilul sau elicopterul. Foto: Profimedia Images

Vechea arhitectură sovietică este un alt punct de atracție pentru unii turiști. Un bloc construit în 1974, Stele, este promovat ca fiind „cel mai nordic zgârie-nori din lume”. Are doar patru etaje.

Relațiile dintre așezările rusești și cele norvegiene erau mai bune în timpul Războiului Rece. Primarul din Longyearbyen, Terje Aunevik, a spus că localnicii nu mai merg în vizită unii la ceilalți în zilele de sărbătoare, iar paradele rusești au devenit tot mai militariste.

Câteva steaguri sovietice au fost pictate pe clădirile din Barentsburg. Rușii pot intra în Svalbard fără viză când călătoresc cu feribotul din Murmansk. Un preot pro-Putin a plătit ca să facă mai multe vizite în Barentsburg unde s-a filmat alături de obiecte religioase ortodoxe.

Un geolog din Sankt Petersburg a spus că a lucrat zeci de ani cu oameni de știință din Polonia, Germania și Norvegia în căutare de pământuri rare în Svalbard. Acum, el lucrează doar cu alți ruși.

steaguri-rusești-barentsburg-svalbard
Rusia nu vrea să renunțe la Barentsburg, în ciuda faptului că minele de cărbune nu mai sunt profitabile, iar populația așezării a scăzut drastic, multe clădiri fiind abandonate. Foto: Profimedia Images

Un biolog marin din Norvegia a spus că activitatea de cercetare pe care o desfășura în Longyearbyen cu colegi din Rusia pentru monitorizarea mării și a gheții în fiordul din apropiere a fost suspendată.

Rusia nu vrea să închidă așezarea, în ciuda stării avansate de degradare. Moscova a propus înființarea unui centru de cercetare pe insulă unde să lucreze alături de oameni de știință din țări non-europene. Sunt slabe șanse ca Norvegia să accepte un astfel de proiect.

Barentsburg este în continuare o așezare valoroasă pentru Putin. Chiar dacă minele de cărbune nu mai sunt profitabile, acestea le oferă rușilor un motiv să rămână cu un picior pe teritoriul NATO.

Editor : Raul Nețoiu

