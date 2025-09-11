În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești.

Potrivit unui corespondent Ukrinform, șeful Administrației Militare a Orașului Kupiansk, Andrii Besedin, a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni la Radio Hromadske.

„Din păcate, nimic nu s-a schimbat – situația este critică. Apropierea inamicului, utilizarea diverselor arme și a dronelor FPV, care practic așteaptă pe toate rutele logistice și căile de acces către oraș, nu ne permit nu numai să efectuăm în totalitate măsurile de evacuare, ci și să livrăm ajutor umanitar sau să reparăm rețelele de infrastructură critice. Bombele aeriene ghidate, care distrug orașul în fiecare zi, și astăzi, din păcate, peste 95% din oraș este distrus sau avariat. Cel mai important și mai îngrozitor lucru este că oamenii mor și sunt răniți în fiecare zi”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, rușii au aruncat patru bombe aeriene ghidate (KAB) asupra Kupiansk în ultima zi, iar în total, peste 1.100 de lovituri au fost deja efectuate asupra așezărilor comunității Kupiansk numai în luna septembrie, inclusiv 36 de bombe aeriene ghidate, dintre care două cântăreau 1,5 tone.

„Singurul lucru care poate salva vieți este evacuarea”, a subliniat Besedin.

Conform informațiilor sale, o fetiță de șase ani rănită în Kupiansk se află acum în stare moderată într-unul dintre spitalele din Harkov. Se investighează încă motivul pentru care copilul locuia în oraș, întrucât copiii fuseseră deja evacuați la sfârșitul toamnei trecute.

„Un caz regretabil, scandalos. Acest copil a fost evacuat din districtul Kupiansk; ea nu este din comunitatea Kupiansk, ci dintr-una vecină. A fost evacuată cu forța împreună cu părinții ei. Modul în care a ajuns în oraș este acum investigat de către organele de drept, se desfășoară acțiuni de anchetă și există un dosar penal. Cred că acest caz le va arăta altor părinți care doresc să se întoarcă cu copiii în zone periculoase că acest lucru nu ar trebui făcut”, a declarat șeful administrației militare a orașului Kupiansk.

Potrivit Administrației Militare a Orașului, 1.785 de locuitori rămân în comunitate, dintre care 780 pe malul drept al orașului Kupiansk.

Ritmul evacuării este extrem de lent, a declarat Besedin.

Foto: Profimedia

