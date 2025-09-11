Live TV

Galerie Foto Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare”

Data publicării:
Kupiansk
Foto: Profimedia

În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești.

Potrivit unui corespondent Ukrinform, șeful Administrației Militare a Orașului Kupiansk, Andrii Besedin, a declarat acest lucru în cadrul unei emisiuni la Radio Hromadske.

„Din păcate, nimic nu s-a schimbat – situația este critică. Apropierea inamicului, utilizarea diverselor arme și a dronelor FPV, care practic așteaptă pe toate rutele logistice și căile de acces către oraș, nu ne permit nu numai să efectuăm în totalitate măsurile de evacuare, ci și să livrăm ajutor umanitar sau să reparăm rețelele de infrastructură critice. Bombele aeriene ghidate, care distrug orașul în fiecare zi, și astăzi, din păcate, peste 95% din oraș este distrus sau avariat. Cel mai important și mai îngrozitor lucru este că oamenii mor și sunt răniți în fiecare zi”, a spus oficialul.

Potrivit acestuia, rușii au aruncat patru bombe aeriene ghidate (KAB) asupra Kupiansk în ultima zi, iar în total, peste 1.100 de lovituri au fost deja efectuate asupra așezărilor comunității Kupiansk numai în luna septembrie, inclusiv 36 de bombe aeriene ghidate, dintre care două cântăreau 1,5 tone.

„Singurul lucru care poate salva vieți este evacuarea”, a subliniat Besedin.

Conform informațiilor sale, o fetiță de șase ani rănită în Kupiansk se află acum în stare moderată într-unul dintre spitalele din Harkov. Se investighează încă motivul pentru care copilul locuia în oraș, întrucât copiii fuseseră deja evacuați la sfârșitul toamnei trecute.

„Un caz regretabil, scandalos. Acest copil a fost evacuat din districtul Kupiansk; ea nu este din comunitatea Kupiansk, ci dintr-una vecină. A fost evacuată cu forța împreună cu părinții ei. Modul în care a ajuns în oraș este acum investigat de către organele de drept, se desfășoară acțiuni de anchetă și există un dosar penal. Cred că acest caz le va arăta altor părinți care doresc să se întoarcă cu copiii în zone periculoase că acest lucru nu ar trebui făcut”, a declarat șeful administrației militare a orașului Kupiansk.

Potrivit Administrației Militare a Orașului, 1.785 de locuitori rămân în comunitate, dintre care 780 pe malul drept al orașului Kupiansk.

Ritmul evacuării este extrem de lent, a declarat Besedin.

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Deschide galeria foto

Foto: Profimedia | Poza 1 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 2 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 3 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 4 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 5 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 6 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 7 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 8 din 9
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia | Poza 9 din 9
Foto: Profimedia
,

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
2
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
donald trump la birou
4
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
femeie pleaca cu valiza spre avion
5
Cazul angajaților care făceau cursuri la Nisa, pe bani publici. Ministru: „2.400 € pentru...
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Digi Sport
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Tancuri Polonia
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele...
inflatie-1536x768
Inflația a urcat la aproape 10% în luna august. Care au fost cele mai...
Charlie Kirk, Close Trump Ally, Assassinated at Utah University, Orem, USA - 10 Sep 2025
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a...
primar
Primării „umplute” cu posturi din pix și primari bulversați de...
Ultimele știri
Pericolul venit de pe front: cum au ajuns dronele rusești să amenințe aviația civilă a Europei
Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră
O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Atac nava Simferopol
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. Dronele rusești cresc amenințarea pentru flancul estic al NATO, din România în Polonia
Vladimir Putin
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Volodimir Zelenski
Drone rusești în Polonia. Zelenski regretă inacțiunea Occidentului: „Au existat multe declaraţii, dar o lipsă de acțiune”
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Ministerul rus de externe spune că acuzațiile Poloniei despre dronele rusești doborâte sunt „mituri”
profimedia-1035811258
Prinţul Harry, donație pentru copiii răniți din Ucraina şi Gaza: „Au nevoie de sprijin ca să supravieţuiască şi să se recupereze”
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Creierul afacerii “Air cocaine” de 20 mil.€ a aterizat în România! Coincidenţă? Greu de crezut: Frank Colin a...
Fanatik.ro
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct! Care este starea lui de sănătate
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Cine va fi noul selecționer dacă Mircea Lucescu va pleca? Lista de 3 nume a lui Răzvan Burleanu. Exclusiv
Adevărul
Românii, în pericol pe una dintre cele mai căutate insule din Grecia: „O simplă înțepătură poate ucide”
Playtech
Cum îţi dai seama că uleiul de măsline este unul de calitate, în magazin? Detaliile care trebuie să fie...
Digi FM
Cine este soția lui Gheorghe Zamfir, mai tânără cu 44 de ani decât artistul
Digi Sport
Fără dubii: după ce s-a spus că l-a părăsit pe Yamal, a rupt tăcerea despre relația cu starul Barcelonei
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Ce se știe despre cei trei copii ai lui Rowan Atkinson. Cea mai mică fiică a lui Mr. Bean are doar șapte ani
Adevarul
Europa ne oferă miliarde pentru apărare și dezvoltare, însă putem să-i luăm? Rețeta succesului dată de...
Newsweek
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimetează vineri cardurile
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Eric Stonestreet, Cam din "Modern Family", s-a căsătorit. Cine e soția lui, Lindsay, care nu are nicio...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea