Orban a vorbit la telefon cu Putin. Dictatorul rus l-a lăudat pentru poziția sa față de Ucraina. Subiectul sensibil abordat de maghiar

Data publicării:
Viktor Orban, Vladimir Putin
Foto: Profimedia

Liderul rus Vladimir Putin și prim-ministrul ungar Viktor Orbán au purtat o convorbire telefonică în cadrul căreia au discutat despre Ucraina, informează European Pravda.

Primul subiect de discuție a fost descris ca „escaladarea bruscă a situației din jurul Iranului” și din Orientul Mijlociu, inclusiv posibilele consecințe pentru piața globală a energiei.

Potrivit Kremlinului, Orbán și Putin au schimbat, de asemenea, opinii cu privire la Ucraina.

„Putin a remarcat poziția de principiu a conducerii maghiare în sprijinul unei soluționări politice și diplomatice a conflictului [războiul Rusiei împotriva Ucrainei – n.r.], precum și aspirația sa generală de a urma o politică echilibrată și suverană în afacerile internaționale”, afirmă Kremlinul.

Părțile au discutat, de asemenea, probleme legate de cetățenii maghiari mobilizați în forțele armate ale Ucrainei care au fost luați prizonieri de ruși.

Ministrul maghiar de externe, Péter Szijjártó, a declarat că l-a convocat pe ambasadorul ucrainean în legătură cu ceea ce a numit „vânătoarea violentă” a maghiarilor pentru mobilizare.

UE intenționa să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni până la a patra aniversare a invaziei rusești la scară largă. Cu toate acestea, Ungaria a blocat decizia și a împiedicat, de asemenea, acordarea unui împrumut UE în valoare de 90 de miliarde de euro Ucrainei.

