Orban ar trebui să primească o compensație de 100.000 de euro după pierderea mandatului. Magyar: „Nici să nu se gândească”

Plățile compensatorii pe care ar trebui să le primească miniștrii din fostul guvern al Ungariei vor fi donate unui orfelinat ucrainean, a anunțat noul premier Péter Magyar, potrivit TP World.

Magyar a confirmat joi, după predarea oficială a responsabilităților ministeriale că fostul cabinet a fost de acord cu această măsură.

În urma schimbului de mandate, unde Magyar a spus că atmosfera „nu a fost foarte bună”, noul șef al guvernului a declarat că vor începe anchetele privind administrația anterioară.

Magyar l-a acuzat pe fostul premier de dreapta Viktor Orbán și pe membrii partidului său, Fidesz, că au îndatorat țara, în timp ce își umpleau buzunarele prin corupție și clientelism.

El a subliniat că datoria publică a crescut la aproape 75% din PIB și inflația a atins un vârf de 26% în 2023, în timp ce oligarhii au acumulat zeci de miliarde de forinți prin contracte guvernamentale, adăugând că Fidesz a „jefuit și trădat” Ungaria.

Conform legislației maghiare, votate de guvernul lui Orbán, miniștrii și adjuncții acestora au dreptul la plăți compensatorii proporționale cu durata mandatului lor, după ce pleacă din funcție.

Magyar a declarat că, în cazul miniștrilor, suma totală datorată se ridică la 350 de milioane de foriți (970.000 de euro), în timp ce totalul, inclusiv plățile către adjuncți, ajunge la aproape 1 miliard de forinți (2,700.000 de euro).

„Îi îndemn pe miniștrii care ne-au distrus țara și au îndatorat-o să nici nu se gândească să ia acești bani”, a spus Magyar, când a anunțat pentru prima dată măsura.

„Având în vedere starea în care au lăsat țara, să nu ia zeci de milioane de forinți drept salarii este minimul pe care îl pot face”, a spus el.

Orfelinatul ucrainean care va beneficia de acești bani se află chiar dincolo granița de est a Ungariei, într-un sat locuit predominant de minoritatea maghiară din Ucraina.

Orbán nu a participat la ceremonia de predare a mandatelor de joi și nu se numără printre foștii oficiali care au fost de acord să renunțe la salariile compensatorii. Magyar a declarat că va refuza să semneze documentația necesară pentru a autoriza plățile către fostul premier

În calitate de fost parlamentar, Orbán ar trebui să primească o compensație de 6,37 milioane de forinți (17.700 de euro), precum și salariul de premier pe șase luni, ceea ce înseamnă încă 32,4 milioane de forinți (90.000 de euro).

În plus, Orbán are dreptul, conform legislației maghiare, la o mașină cu șofer pentru următorii 16 ani și la un birou cu doi angajați timp de opt ani.

