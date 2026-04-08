Orban confirmă discuția cu Putin și îl atacă pe premierul Poloniei: „Tu ce ai făcut pentru pace?”

Vladimir Putin și Viktor Orban. Foto: Profimedia

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a recunoscut marţi că a vorbit „despre pace” cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce un portal de ştiri american a dezvăluit o conversaţie în care acesta i-a oferit sprijinul său deplin liderului rus.

„Este adevărat. Am vorbit cu preşedintele rus despre încheierea războiului şi organizarea unui summit pentru pace între Statele Unite şi Rusia la Budapesta”, a reacţionat Orban pe platforma X la un mesaj al prim-ministrului polonez Donald Tusk, relatează EFE şi MTI, preluate de Agerpres. 

„Tu ce ai făcut pentru pace?”, a adăugat Orban.

 

În mesajul său, liderul polonez a spus că liderul ungar s-a pus în întregime la dispoziţia lui Putin, referindu-se la informaţiile dezvăluite de Bloomberg.

Donald Tusk i-a întrebat apoi pe preşedintele polonez Karol Nawrocki şi pe Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS) şi fost prim-ministru, dacă şi ei îl susţin pe Orban în această privinţă, notează MTI.

Într-o convorbire telefonică din octombrie anul trecut, Orban ar fi spus că este pregătit să facă tot posibilul pentru a-l ajuta pe preşedintele rus. „În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziţia dumneavoastră", a afirmat prim-ministrul ungar, conform unei transcrieri a apelului obţinute de Bloomberg.

