Live TV

Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale”

Data actualizării: Data publicării:
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
Premierul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia

Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.

În ajunul sesiunii constitutive a acestui format, Orban a vorbit pe reţeaua de socializare X despre un „moment istoric”, adăugând că aşteaptă „cu mare interes” prima sesiune a Consiliului, la care va participa şi la care „Ungaria are onoarea să se alăture”, anunță Agerpres.

Premierul ungar, un apropiat al lui Trump, a estimat, asemeni preşedintelui SUA, că „vechile structuri internaţionale menite să salvgardeze pacea şi-au pierdut forţa”, într-o aluzie clară la ONU. În opinia lui Orban, iniţiativa lui Trump „este orientată către obţinerea unor rezultate reale”.

Pe lângă Viktor Orban, un grup de „influenceri” pro-guvernamentali se va afla mâine la Washington, a relatat portalul de ştiri Hvg.

Citește și

Viktor Orban, cu două luni înainte de alegeri: Opoziția din Ungaria este opera puterilor străine, cu Ursula pe post de „nașă”

Secretarul de stat american Marco Rubio a exprimat luni, la Budapesta, sprijinul Washingtonului pentru Orban, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care premierul conservator ungar are emoţii în faţa unui opozant susţinut de Bruxelles şi care i-a fost odată aliat.

Consiliul pentru Pace şi-a ţinut o primă reuniune în ianuarie în Elveţia la Forumul de la Davos, iar liderii ţărilor care au decis să se alăture acestui format, ca membri deplini sau observatori, se vor întâlni joi la Institutul pentru Pace din Washington, institut redenumit recent pentru a include şi numele preşedintelui Trump.

Consiliul pentru Pace a fost creat de Trump pentru a supraveghea procesul de pace din Fâşia Gaza şi pentru a soluţiona conflictele globale în afara cadrului ONU, instituţie căreia îi reproşează lipsa de eficienţă.

Majoritatea membrilor fondatori sunt aliaţi ai preşedintelui republican, în timp ce marile puteri şi majoritatea ţărilor europene au manifestat rezerve faţă de Consiliul de Pace al lui Trump, considerând că acesta creează un paralelism cu ONU. Pe de altă parte, ţările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizaţie de un miliard de dolari.

Citește și

Ce fel de sistem vrea să construiască Trump prin demonizarea presei. „Democrația moare când adevărul încetează să mai conteze”


 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
4
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Administrația Trump se apropie de un război major cu Iranul (surse Axios)
Donald Trump
Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani
trump consiliul păcii
Cum va funcționa Consiliul Păcii și care sunt țările membre în organizația lui Trump. România merge ca „observator”
Air Force One
Avioanele Air Force One renunță la culorile legendare din era Kennedy, adoptând un design dorit de Trump. Va fi și o dungă aurie
ODAmaD00NDAmaGFzaD01NjUyNDcwZDUyNWUwNzBlMDdiOGQ3YjI2MGQ3OTg3MQ==.thumb
Starmer îi confirmă lui Trump: „Iranul nu trebuie să poată să dezvolte niciodată arme nucleare.” Ce au discutat cei doi lideri
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților...
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
President Putin attends Zapad 2017 military drill
Cât mai vrea Putin să continue războiul. Anunțul serviciilor secrete...
florin iordache deputat psd in parlament
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii...
Ultimele știri
Ungaria a sistat livrările de motorină către Ucraina, ca represalii după blocarea conductei Drujba. Orban: „Este un șantaj politic”
Încăierare în Parlament. Doi senatori s-au îmbrâncit: „S-a ridicat să-mi smulgă telefonul și m-a prins de cap”
Președinta Bulgariei a făcut publică data alegerilor anticipate. Ele au loc la o săptămână după cele din Ungaria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Augustin Zegrean anticipează un exod masiv din sistemul de justiție după decizia CCR pe pensiile speciale...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Henry a ”explodat” în direct și a găsit vinovatul: ”Mă cenzurez pentru că nu vreau să fiu dat afară. E o...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...