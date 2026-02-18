Orban, despre crearea Consiliului pentru Pace: „Moment istoric. Iniţiativa lui Trump e orientată către obţinerea unor rezultate reale”

Premierul ungar Viktor Orban a apreciat miercuri că crearea aşa-numitului Consiliu pentru Pace, promovat de preşedintele american Donald Trump şi la care el va participa joi la Washington, reprezintă un „moment istoric” la care Ungaria se alătură „cu onoare”, relatează agenţia EFE.

În ajunul sesiunii constitutive a acestui format, Orban a vorbit pe reţeaua de socializare X despre un „moment istoric”, adăugând că aşteaptă „cu mare interes” prima sesiune a Consiliului, la care va participa şi la care „Ungaria are onoarea să se alăture”, anunță Agerpres.

Premierul ungar, un apropiat al lui Trump, a estimat, asemeni preşedintelui SUA, că „vechile structuri internaţionale menite să salvgardeze pacea şi-au pierdut forţa”, într-o aluzie clară la ONU. În opinia lui Orban, iniţiativa lui Trump „este orientată către obţinerea unor rezultate reale”.

Pe lângă Viktor Orban, un grup de „influenceri” pro-guvernamentali se va afla mâine la Washington, a relatat portalul de ştiri Hvg.

Secretarul de stat american Marco Rubio a exprimat luni, la Budapesta, sprijinul Washingtonului pentru Orban, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care premierul conservator ungar are emoţii în faţa unui opozant susţinut de Bruxelles şi care i-a fost odată aliat.

Consiliul pentru Pace şi-a ţinut o primă reuniune în ianuarie în Elveţia la Forumul de la Davos, iar liderii ţărilor care au decis să se alăture acestui format, ca membri deplini sau observatori, se vor întâlni joi la Institutul pentru Pace din Washington, institut redenumit recent pentru a include şi numele preşedintelui Trump.

Consiliul pentru Pace a fost creat de Trump pentru a supraveghea procesul de pace din Fâşia Gaza şi pentru a soluţiona conflictele globale în afara cadrului ONU, instituţie căreia îi reproşează lipsa de eficienţă.

Majoritatea membrilor fondatori sunt aliaţi ai preşedintelui republican, în timp ce marile puteri şi majoritatea ţărilor europene au manifestat rezerve faţă de Consiliul de Pace al lui Trump, considerând că acesta creează un paralelism cu ONU. Pe de altă parte, ţările care doresc să devină membre permanente, adică să fie membre mai mult de trei ani, ar trebui să plătească din primul an o cotizaţie de un miliard de dolari.

