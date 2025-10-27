Live TV

Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”

Data publicării:
Trump și Orban
Donald Trump și Viktor Orban. Foto: Profimedia

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat luni că preşedintele american Donald Trump a făcut o greşeală când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse. El a adăugat că va călători în curând la Washington pentru a aborda această problemă.

„Cu preşedintele Trump, discutăm despre cum să construim un sistem sustenabil pentru economia ţării mele, deoarece Ungaria este puternic dependentă de petrolul şi gazele ruseşti. Fără ele, preţurile la energie vor creşte vertiginos, provocând penurii de aprovizionare”, a explicat Viktor Orban, într-un interviu publicat în ziarul italian La Repubblica, potrivit EFE, preluată de Agerpres.

Referitor la aceste sancţiuni datorate lipsei unui angajament serios al Rusiei faţă de procesul de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina, Orban a răspuns că, „din punctul de vedere al Ungariei”, preşedintele american a făcut o greşeală cu sancţiunile şi se va căuta o soluţie.

Premierul ungar s-a întâlnit luni cu Papa Leon al XIV-lea, căruia i-a cerut sprijin pentru eforturile Ungariei de a opri războiul din Ucraina. De asemenea, Orban se va întâlni cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Împreună cu Meloni, el a anunţat că vor discuta despre „viitorul economiei europene, deoarece nu sunt multe lucruri de făcut în ceea ce priveşte războiul din Ucraina”.

Şi în acest sens, Orban a explicat: „Am delegat americanilor şi ruşilor capacitatea de a rezolva acest război. Din păcate, nu avem niciun rol de jucat. Europa este complet exclusă din peisaj”.

Citește și: SUA cresc presiunile pentru ca Ungaria să nu mai importe petrol rusesc. „Prietenii noştri ar trebui să facă multă planificare"

