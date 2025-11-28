Live TV

Orban: Ungaria va continua să cumpere hidrocarburi din Rusia. Putin îl laudă pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”

Data publicării:
Vladimir Putin și Viktor Orban.
Vladimir Putin și Viktor Orban. Colaj foto: Profimedia Images

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a anunţat vineri, în timpul unei întâlniri cu preşedintele rus Vladimir Putin la Kremlin, că ţara sa va continua să achiziţioneze hidrocarburi de la Rusia. La rândul spu, Putin l-a lăudat pe președintele ungar pentru „poziţia echilibrată faţă de problema ucraineană”.

„Vreau să reafirm că aprovizionarea cu energie din Rusia constituie în prezent baza aprovizionării cu energie a Ungariei şi va rămâne aşa şi în viitor”, a declarat Viktor Orban într-un discurs televizat, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

De partea cealaltă, Vladimir Putin a salutat poziţia „echilibrată” a Ungariei în privinţa Ucrainei.

„Cunosc poziţia dumneavoastră echilibrată faţă de problema ucraineană”, i-a transmis preşedintele rus lui Orban, care se opune sancţiunilor împotriva Moscovei în cadrul Uniunii Europene şi critică sprijinul acordat Kievului.

Putin i-a mai spus lui Orban că ar fi în continuare bucuros să aleagă Budapesta ca loc de întâlnire cu preşedintele american Donald Trump.

Putin şi Trump au convenit în octombrie să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre Ucraina, dar liderul de la Casa Albă a anulat apoi întrevederea, spunând că nu vrea ca aceasta să fie o pierdere de timp.

Putin şi Orban se întâlnesc vineri la Moscova pentru a discuta despre aprovizionarea cu ţiţei şi gaze ruseşti pentru Ungaria, precum şi despre eforturile de pace din Ucraina.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
diana buzoianu la digi24
2
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
kim jong un 2
4
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
5
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
OUT! Federația n-a iertat pe nimeni, după garda de onoare făcută cu spatele. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
viktor orban
Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru”
Steve Witkoff
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina
Ambassador (Retired) William B. Taylor
Pronosticul sumbru al unui fost ambasador SUA în Ucraina privind planurile de pace, după dezvăluirea convorbirii Witkoff - Ușakov
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
Vladimir Putin amenință Uniunea Europeană. Liderul rus vorbește despre represalii privind „furtul” activelor înghețate
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Recomandările redacţiei
ministrii in sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cine va fi ministru interimar al Apărării, după demisia lui Ionuț...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ce CV are ministrul care îl înlocuiește temporar pe Ionuț Moșteanu la...
Dominic Fritz
Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Ionuț Moșteanu și-a dat...
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT SI DEZBATERE - MOTIUNI DE CENZURA -
Ce CV-uri au ceilalți miniștri ai apărării din țările de la granița...
Ultimele știri
Hidrologii anunță cod portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe sunt sub cod galben
Scumpiri în lanț și tăieri de personal în mai multe sectoare până în 2026. „Inflația și blocajul financiar, combinație letală”
Un bărbat a fost prins cu trei tone de petarde și artificii. Polițiștii l-au reținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
Adevărul
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a...
Playtech
Cum se sancționează trecerea pe roșu și ce dovezi folosește poliția rutieră
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
Pro FM
Celine Dion, dulce și senină, într-un mesaj video emoționant: Sunt foarte recunoscătoare familiei pentru...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Johnny Depp, declarații neașteptate despre Vanessa Paradis, mama copiilor săi: „Viața alături de ea a fost...
UTV
Nicoleta Luciu dezvăluie cum a slăbit 14 kilograme. „Am făcut foamea, mâncam o dată la patru-cinci zile”