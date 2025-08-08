Live TV

Ordinul lui Xi Jinping, după ce 10 oameni au murit în urma unor inundații istorice în China

Data publicării:
inundatii china
Sursa foto: captura video/X

Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat.

”Începând de la 7 august, ploi torenţiale continue au provocat inundaţii bruşte”, potrivit postului naţional CCTV, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Zece persoane au murit, iar (alte) 33 au fost date dispăute”, anunţă postul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acest episod intervine după evacuarea a 82.000 de persoane la Beijing, şi în urma unor ploi torenţiale la Honh Kong şi în Taiwan.

Preşedintele chinez Xi Jinping a ordonat să se depună un ”efort absolut” în vederea salvării persoanelor date dispărute, potrivit postului de stat.

Preşedintele chinez a ordonat ca toate regiune din China să-şi dubleze eforturile în vederea identificării riscurilor, având în vedere frecvenţa fenomenelor meteorologice extreme, potrivit CCTV.

Înregistrări video postate de pompieri pe reţele de socializare Weibo surprind salvatori care ghidează persoane într-o apă gri, învolburară, într-un sat.

Guvernul local din Gansu a publicat forografii cu străzi acoperite de pietre şi noroi.

China este afectată frecvent de catastrofe naturale, mai ales vara, când în anumite regiuni au loc ploi puternice, în timp ce în altele se înregistrează o caniculă zdrobitoare.

În iulie, 44 de persoane au murit în ploi diluviene în nordul Beijingului, unde periferia rurală a fost cea mai grav afectată.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Digi Sport
”Regina Elveției”, decizie neașteptată: s-a aflat totul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa...
Donald Trump și Vladimir Putin
Întâlnirea Putin - Trump ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: Pensia privată este economisirea cetăţeanului. Doar el...
Crin Antonescu.
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu...
Ultimele știri
Trenul Kiev–București, testat pentru prima dată vineri. Ucraina va sărbători oficial Ziua Limbii Române, anunță ministrul Oana Țoiu
Un tânăr din Giurgiu a rămas fără mașina cu care a mers să arunce deșeuri pe un câmp. A primit și o amendă uriașă
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Urals oil
Rusia redirecționează petrolul destinat Indiei către China, după tarifele impuse de Trump
hu jintao si ion iliescu
China a transmis condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. Doar Rusia a mai transmis un asemenea mesaj până acum
Taikonaut
China a început să testeze echipamente pentru prima sa aselenizare. Când ar putea să pună piciorul pe Lună primii taikonauți
China's Foreign Ministry spokesman Guo Jiakun
China face un apel către cetățeni, după mesajul lui Zelenski despre mercenari chinezi care luptă în Ucraina
rachete balistice intercontinentale dongfeng 41 la o paradă în China
China și-ar putea schimba strategia lansării atacurilor nucleare, adoptând una dintre cele mai periculoase politici ale Războiului Rece
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Laurentiu Reghecampf, răspuns caustic după ce a fost criticat de Anamaria Prodan: “Oamenii care nu au ce face...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
El e adolescentul de 15 ani care a devenit milionar peste noapte! A avut o idee genială, dar nu se aștepta la...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Ce conțineau pachetele date de pomană la înmormântarea lui Ion Iliescu. Bucate de post, conform tradiției
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare de ziua ei. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă, în costum de baie
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Instanța decide recalcularea și creșterea unei pensii. Bani mai mulți pentru grupe și condiții grele
Digi FM
Florin Negruțiu: „Ion Iliescu a furat României zece ani de istorie”
Digi World
“Arma secretă” împotriva oboselii care apare după zboruri lungi. Ce recomandă un medic pentru a preveni și...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Regretul lui Macaulay Culkin. Rolul pe care l-a ratat după ce a uitat scenariul într-un dulap
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”