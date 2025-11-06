Live TV

„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană

„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
Foto. Profimedia
Belgia anunță măsuri drastice după ultimele incidente cu drone care au perturbat traficul aerian deasupra aeroportului din Bruxelles. Ministrul Apărării, Theo Francken, a declarat că Centrul Național de Securitate Aeriană va fi consolidat și că autoritățile au primit ordin clar să doboare orice dronă care încalcă spațiul aerian al țării. În paralel, Norvegia a închis ancheta privind presupusele drone observate deasupra aeroportului din Oslo, din lipsă de dovezi.

Belgia întărește măsurile anti-dronă

Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a anunțat că Centrul Național de Securitate Aeriană din Beauvechain va fi consolidat și va deveni operațional în următoarele luni, ca reacție la cel mai recent incident cu drone care a afectat aeroportul din Bruxelles, potrivit The Guardian.

După ședința Consiliului Național de Securitate, Francken a declarat că au avut loc discuții privind introducerea unor măsuri de contracarare a dronelor, urmând ca detaliile să fie stabilite în zilele următoare.

Potrivit postului VRT, ministrul a precizat că autoritățile au primit instrucțiuni clare: „Dacă este posibil, orice dronă care perturbă spațiul aerian belgian trebuie doborâtă.”

Ancheta privind dronele din Oslo, închisă

Poliția din Norvegia a anunțat că a închis investigația privind presupusele zboruri de drone care au provocat închiderea aeroportului din Oslo, în luna septembrie, motivând că nu există suficiente dovezi care să confirme prezența dronelor, relatează Reuters.

Aeroporturile din Oslo și Copenhaga au fost închise timp de câteva ore, între 22 și 23 septembrie, după raportarea unor posibile drone în spațiul aerian al celor două huburi.

Dronele au provocat în ultimele luni perturbări majore ale traficului aerian în mai multe țări europene, forțând închideri temporare ale aeroporturilor. Unii oficiali au pus incidentele pe seama unor acțiuni de „război hibrid” atribuite Rusiei, acuzații respinse de Moscova.

Poliția norvegiană a precizat că a audiat personalul aeroportuar și a analizat imaginile de supraveghere, dar ancheta „nu a putut confirma și nici infirma prezența dronelor în noaptea de 23 septembrie”.

Investigația autorităților daneze privind presupusele drone observate deasupra aeroportului din Copenhaga este încă în desfășurare, au precizat polițiștii danezi pentru Reuters.

