Gala Premiilor Oscar 2025 a avut una dintre cele mai lungi difuzări din istoria recentă a evenimentului, dar și cele mai puține referiri la climatul politic actual: nici măcar o singură persoană nu a rostit numele președintelui american Donald Trump, iar discursurile au avut puține referiri la Gaza sau Ucraina, concentrându-se pe incendiile din Los Angeles, potrivit unei analize The Guardian.

Deși puțini oameni urmăresc galele de premiere, și cu atât mai puțin Oscarurile, pentru discuții politice, comentariile despre evenimentele mondiale au fost mult timp o parte a acestor transmisiuni. Trump însuși a intervenit în trecut în timpul ceremoniei, cel puțin o dată, în timp ce aceasta era în desfășurare: anul trecut a postat pe Truth Social și a întrebat retoric dacă a existat vreodată un „prezentator mai prost” decât Jimmy Kimmel la Oscarurile din 2024, criticând monologul său de deschidere.

După gala din 2017, când La La Land a fost anunțat din greșeală drept câștigător al premiului pentru cel mai bun film în loc de Moonlight, Trump a declarat ulterior într-un interviu: „S-au concentrat atât de mult pe politică încât nu au mai fost atenți la ce făceau. A fost puțin trist. A luat din farmecul Oscarurilor.”

Imediat după invazia rusă din februarie 2022, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apărut online la festivalurile de film de la Cannes și Veneția, precum și la premiile Grammy. Academia de Înregistrări a anunțat chiar un parteneriat cu Global Citizen și Stand Up for Ukraine pentru ceremonia din acel an.

Volodimir Zelenski, la festivalul de film de la Cannes. Foto: Profimedia Images

La Globurile de Aur din 2023, Zelenski a apărut printr-un mesaj video preînregistrat, mulțumind „lumii libere” pentru sprijinul acordat.

Acest lucru pare departe de evenimentele de săptămâna trecută, când Zelenski s-a întâlnit cu Trump pentru a discuta despre negocierile privind încetarea focului cu Rusia, dar a fost primit cu o manifestare deschisă de agresivitate în Biroul Oval. Atitudinea ostilă a fost puternic criticată, iar ucrainenii înșiși au afirmat că atât președintele SUA, cât și vicepreședintele JD Vance au provocat în mod deliberat și cinic un „scandal”.

Incendiile devastatoare din Los Angeles

În acest an, gazda galei, Conan O’Brien, a deschis ceremonia vorbind despre incendiile devastatoare din Los Angeles.

„Oamenii din Los Angeles au trecut printr-o încercare devastatoare și acest lucru trebuie abordat”, a spus O’Brien. „În momente ca acesta, orice gală de premii poate părea inutilă, dar ceea ce vreau să facem este să ne amintim de ce ne-am adunat aici în această seară.”

Apoi, el a adus un omagiu celor care lucrează în spatele camerelor la Hollywood, cum ar fi „artizanii, tehnicienii, creatorii de costume” – „bărbații și femeile muncitori care și-au dedicat viața cinematografiei”.

Gazda galei, Conan O’Brien. Foto: Profimedia Images

O’Brien a continuat: „Chiar și în fața incendiilor devastatoare și a politicii divizive, munca – care este esența acestui eveniment – continuă. Și anul viitor, și în anii care vor urma, prin traume și bucurie, acest ritual aparent absurd va rămâne...magia, nebunia, grandoarea și bucuria cinematografiei la nivel mondial vor fi cu noi pentru totdeauna”.

Dar mențiunile despre politică sau alte subiecte, în afară de incendii, s-au oprit acolo. S-au făcut puține referiri la invazia Rusiei în Ucraina, un conflict care a marcat recent trei ani și a provocat cea mai mare criză a refugiaților de la al Doilea Război Mondial, și chiar mai puține la criza din Gaza, unde numărul palestinienilor uciși a depășit 45.000 din 7 octombrie 2023.

„Americanii sunt, în sfârșit, pregătiți pentru cineva care să țină piept unui rus puternic”

Daryl Hannah a oferit un scurt „Slava Ucraina!” înainte de a prezenta premiul pentru cel mai bun montaj, în timp ce O’Brien a făcut o glumă despre Vladimir Putin în a doua parte a galei: „Anora se descurcă excelent în această seară. Două premii. Cred că americanii sunt, în sfârșit, pregătiți pentru cineva care să țină piept unui rus puternic”.

Daryl Hannah. Foto: Profimedia Images

În discursul său de acceptare a premiului pentru cel mai bun actor, Adrien Brody a oferit câteva reflecții generale asupra stării lumii și a spus că se roagă „pentru o lume mai sănătoasă, mai fericită și mai incluzivă”.

„Cred că, dacă trecutul ne poate învăța ceva, este că trebuie să nu lăsăm ura să rămână necontrolată”, a spus el.

Doar câteva astfel de comentarii marchează o schimbare semnificativă față de modul în care, anterior, greii industriei de la Hollywood au abordat o multitudine de crize. Poate cel mai notabil este faptul că filmele nominalizate nu au evitat politica. A Real Pain și The Brutalist au abordat Holocaustul și călătoriile imigranților, iar Emilia Pérez se concentrează pe tranziția unei femei trans. Și să nu uităm The Apprentice – un film despre Trump însuși.

No Other Land, un documentar care arată distrugerea comunității Masafer Yatta din Cisiordania ocupată de către soldații israelieni, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar, dar nu poate găsi un distribuitor în SUA – ceea ce, după cum a remarcat Mehdi Hasan, „spune totul despre cenzura din America”.

Despre războiul din Fâșia Gaza

Singura mențiune despre Gaza la Oscaruri a venit în discursul de acceptare al câștigătorilor premiului pentru cel mai bun documentar, No Other Land. Co-regizorul Basel Adra a spus că a devenit recent tată și speră ca viața fiicei sale să nu fie ca a lui – „trăind mereu cu frica unei violențe iminente, a demolării casei și a strămutării forțate”.

El a spus că filmul său reflectă „realitatea dură” pe care palestinienii o îndură de mulți ani, „în timp ce apelăm la lume să ia măsuri serioase pentru a opri nedreptatea și epurarea etnică a poporului palestinian”.

Co-regizorul, Yuval Abraham, a adăugat că palestinienii și israelienii au realizat filmul împreună „pentru că împreună vocile noastre sunt mai puternice. Ne vedem unii pe alții. Distrugerea atroce a Gazei și a oamenilor săi trebuie să se oprească”.

„Ostaticii israelieni, răpiți în 7 octombrie, trebuie eliberați. Când mă uit la Basel, îl văd ca pe fratele meu, dar nu suntem egali. Trăim într-un regim în care eu sunt liber sub o lege civilă, dar Basel trebuie să trăiască sub legi militare care îi distrug viața și pe care nu le poate controla”.

Basel Adra și Yuval Abraham. Foto: Profimedia Images

„O soluție politică”

Abraham a continuat: „Există o altă cale. O soluție politică. Fără supremație etnică, cu drepturi naționale pentru ambele popoare. Și trebuie să spun, fiind aici, că politica externă a acestei țări contribuie la blocarea acestui drum”.

„De ce? Nu vedeți că suntem legați? Că poporul meu poate fi cu adevărat în siguranță doar dacă și poporul lui Basel este cu adevărat liber și în siguranță? Există o altă cale. Nu este prea târziu pentru viață, pentru cei vii. Nu există altă opțiune”.

