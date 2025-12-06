Pacea dintre Ucraina și Rusia, „mai aproape ca oricând”. Ambasadorul SUA la NATO: „Ucrainenii vor trebui să accepte orice acord”

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a apreciat sâmbătă, la Doha, că o posibilă pace între Ucraina și Rusia este „mai aproape ca oricând”, deși nu va veni „cu orice preț” pentru niciuna dintre părți, relatează EFE.

„Aceasta este probabil cea mai bună şansă a noastră. Adică, suntem aproape. Suntem mai aproape ca oricând de pace. Şi aceasta este, aşa cum a spus preşedintele (american Donald) Trump, o situaţie dificilă pentru a ajunge la punctul potrivit", a afirmat acesta în timpul unui panel la Forumul de la Doha, care a început sâmbătă în capitala Qatarului.

Ambasadorul american a efectuat o vizită în Ucraina acum patru săptămâni şi a declarat că a văzut „la prima mână cum este implementată tehnologia pe câmpul de luptă şi cum Ucraina continuă să lupte împotriva invaziei ruseşti".

Deşi a clarificat că „toţi ar trebui să promovăm pacea", Whitaker a precizat că „evident, nu va fi pace cu orice preţ, deoarece, în cele din urmă, ucrainenii vor trebui să accepte orice acord la care se va ajunge, iar ruşii vor trebui să demonstreze că îşi doresc cu adevărat să pună capăt acestui război", a rezumat el.

Guvernele SUA şi Ucrainei au convenit, după două zile de întrevederi între negociatorii ambelor naţiuni, că orice progres către un acord de pace depinde de faptul ca Rusia să demonstreze un angajament serios şi tangibil.

Declarația a fost făcută în timpul celei de-a şasea întâlniri dintre trimisul special pentru pace, Steven Witkoff, şi Jared Kushner, ginerele lui Trump, cu secretarul ucrainean pentru securitate naţională şi apărare, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major General, generalul Andrii Hnatov.

Separat, Steve Witkoff şi Jared Kushner au mers la Moscova la începutul săptămânii pentru a-i prezenta personal preşedintelui rus Vladimir Putin rezultatele rundei anterioare de discuții cu ucrainenii.

După această întrevedere, liderul rus a declarat fără echivoc că nu va renunţa la ambiţiile sale teritoriale în Ucraina de dragul păcii.

În urmă cu o lună, SUA au prezentat un plan de pace care includea cerinţe ruseşti precum reducerea dimensiunii armatei ucrainene, retragerea trupelor ucrainene din întreg Donbasul şi renunţarea Kievului la statutul de membru NATO şi desfăşurarea de trupe aliate pe teritoriul său în perioada postbelică.

Ulterior, Ucraina a eliminat condiţiile pe care le considera inacceptabile din document în timpul unei întâlniri între negociatorii săi şi americani la Geneva. Moscova a respins versiunea revizuită ca bază pentru începerea negocierilor directe.

