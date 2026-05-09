Pacea în Ucraina este încă departe, susține purtătorul de cuvânt al lui Putin: „Partea americană se grăbește”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a declarat, sâmbătă, că Statele Unite se grăbesc să încheie un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, dar că ajungerea la orice fel de înțelegere este încă departe, deoarece problemele sunt foarte complicate, iar negocierile sunt practic suspendate, relatează Reuters.

În cei patru ani ai celui mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial, forțele ruse nu au reușit să cucerească integral regiunea Donbas din estul Ucrainei, unde trupele Kievului s-au retras pe o linie de orașe fortificate.

Președintele SUA, Donald Trump, a promis că va încheia războiul din Ucraina și a descris eșecul de a face acest lucru drept una dintre cele mai mari dezamăgiri ale sale, deși vineri a anunțat un armistițiu între 9 și 11 mai, acceptat de Rusia și Ucraina.

„Este de înțeles că partea americană se grăbește”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru jurnalistul de stat Pavel Zarubin, conform sursei citate.

„Însă soluționarea conflictului din Ucraina este extrem de complexă, iar un acord de pace rămâne un obiectiv îndepărtat, cu multe detalii dificile”, a adăugat Peskov.

Trupele ruse luptă în Ucraina de mai bine de patru ani, mai mult decât a durat implicarea sovietică în Al Doilea Război Mondial, cunoscut în Rusia drept Marele Război pentru Apărarea Patriei (1941–1945).

Armistițiul propus între Rusia și Ucraina prevede suspendarea tuturor „operațiunilor militare” și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare parte, a scris Trump pe platforma Truth Social.

„Mi-ar plăcea să văd o prelungire semnificativă”, a declarat liderul SUA jurnaliștilor, vineri. „Este posibil”, a spus el.

Kremlinul a precizat că acordul este valabil doar trei zile, iar negocierile rămân suspendate.

„Negocierile ar putea fi reluate, dar deocamdată nu este clar când”, a declarat consilierul de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov. „S-a convenit ca armistițiul de Ziua Victoriei să dureze trei zile: 9, 10 și 11 mai”.

