Live TV

„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat

Data publicării:
drapelele ue si ucrainei
Foto: Profimedia
Din articol
De ce este Turcia importantă UE încearcă să restabilească relațiile Negocieri la Abu Dhabi

Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei pentru perioada postbelică, în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră, transformă țara într-un partener esențial pentru Uniunea Europeană. În acest context, Bruxelles-ul face acum primii pași pentru a restabili relațiile cu Ankara, relatează Politico.

Bruxelles recunoaște rolul strategic al Turciei, dar în același timp se îndreaptă cu prudență spre Ankara. Motivul este îndepărtarea țării de standardele democratice și represiunea oponenților politici ai președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Pentru a îmbunătăți relațiile, comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, a mers vineri într-o vizită oficială în Turcia. În ajunul călătoriei, ea a avertizat că posibila încheiere a războiului din Ucraina va schimba realitățile de securitate din Europa, în special în regiunea Mării Negre.

„Pacea în Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important pentru noi”, a declarat Kos pentru Politico.

Ea subliniază, de asemenea, că „pregătirea pentru pace și stabilitate în Europa implică pregătirea unui parteneriat puternic cu Turcia”.

De ce este Turcia importantă

Turcia are a doua cea mai mare forță armată din NATO și ocupă o poziție strategică cheie între Europa, Orientul Mijlociu și Mediterană. Iar controlul asupra Bosforului conferă Ankarei o influență semnificativă asupra securității regionale.

În plus, Turcia a jucat un rol cheie în negocierea Acordului privind cerealele din Marea Neagră în iulie 2022, care a asigurat exportul în siguranță al cerealelor ucrainene pe mare.

Turcia și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, dacă se ajunge la un acord cu Rusia, și de a juca un rol de lider în asigurarea securității în Marea Neagră.

UE încearcă să restabilească relațiile

Cu toate acestea, relațiile dintre UE și Turcia s-au deteriorat în ultimii ani, favorizate de tranziția către autocrație a Ankarei și reprimarea opoziției. Deși Turcia este oficial candidată la aderarea la UE, negocierile sunt înghețate din 2018.

Dar schimbarea relațiilor geopolitice și comerciale inițiată de președintele american Donald Trump ar putea apropia din nou Europa și Turcia.

„Lumea se schimbă, iar istoria accelerează. Relațiile dintre Turcia și UE trebuie, de asemenea, să se adapteze. Aceste relații pot deveni mai puternice prin consolidarea intereselor reciproce”, a declarat ambasadorul Turciei la UE, Yaprak Balkan, potrivit Politico.

UE nu intenționează încă să reia negocierile de aderare la UE. Cu toate acestea, Kos a afirmat că „trebuie să privim cu ochi noi relațiile noastre” cu această țară.

„Vizita mea la Ankara are ca scop restabilirea încrederii și explorarea modalităților prin care putem îmbunătăți relațiile economice pentru ambele părți”, a declarat ea.

Negocieri la Abu Dhabi

Ucraina şi Rusia au încheiat joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, care a avut loc joi. A fost primul schimb de acest fel în cinci luni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre prizonierii de război eliberaţi au fost deţinuţi timp de aproape patru ani. El a spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, probabil în Statele Unite, potrivit Reuters.

Witkoff a scris pe platforma de socializare X: „Discuţiile au fost constructive şi s-au concentrat pe modul de creare a condiţiilor pentru o pace durabilă”. El a spus că negocierile „demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”.

Zelenski, vorbind în discursul său video nocturn, a spus că Ucraina favorizează orice format diplomatic „care poate aduce în mod realist pacea mai aproape şi o poate face fiabilă, durabilă şi de aşa natură încât să priveze Rusia de dorinţa de a continua lupta”.

Citește mai mult AICI 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jd vance donald trump
1
Donald Trump, surprins de huiduielile adresate lui JD Vance la ceremonia de deschidere a...
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
2
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
3
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
5
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
Digi Sport
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Ucraina va deschide 10 centre de export de armament în Europa în 2026
ivan
Bogdan Ivan, la granița cu Ucraina: „Oamenii trebuie să aibă energie, fără excepții”
Vladimir Alekseiev
Primele informații despre starea de sănătate a lui Vladimir Alekseiev, generalul rus împușcat la Moscova
photo_2026-02-07_10-37-41
Dronă rusească Gerbera găsită în Republica Moldova: aparatul nu avea explozibil la bord
suporteri-romania-2024 Foto- FRF
Biletele pentru meciul Turcia - România s-au vândut în 20 de secunde. Anunțul FRF pentru microbiștii români
Recomandările redacţiei
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt...
Donald Trump drapel steag Venezuela
„Cutia Pandorei” se deschide în emisfera vestică: Venezuela, ca test...
hubert thuma ilie bolojan
Hubert Thuma îi reproșează lui Bolojan „USR-izarea PNL”. „Sunt mai...
Xi Jinping la o paradă militară
„A fi general într-o autocrație este o slujbă ingrată”. Epurările din...
Ultimele știri
Singura stație smart de transport local din Galați a ajuns subiect de glume pe internet, după ce pământul de sub ea s-a tasat
Țara în care deținuților le sunt opriți 75% din bani pentru „întreținere”
„Au rămas neatinse de 49 de milioane de ani”. Un indiciu ascuns într-o peșteră ne-ar putea schimba percepția despre viața extraterestră
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele trei zodii care își pot întâlni sufletul pereche în februarie 2026. Coincidențe magice și atracții...
Cancan
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile...
Fanatik.ro
Licitație cu cântec: cum a ajuns o firmă să obțină cateringul TAROM după ce pierduse inițial. ”S-a dorit...
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a...
Adevărul
„Ancora NATO”, ținta lui Putin? Insula-cheie din Marea Baltică care stă între Europa și un război major cu...
Playtech
Cum s-a produs accidentul de pe DN6: greșeala făcută de șoferul autocamionului. Doi copii, de 13 și 16 ani...
Digi FM
Amal, fermecătoare la brațul lui George Clooney, în Italia. Avocata și starul de Hollywood au atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante...
Pro FM
Taylor Swift face o declarație romantică rară. Artista descrie relația cu Travis Kelce drept „cea mai mare...
Film Now
Meryl Streep o va interpreta pe Joni Mitchell într-un film biografic despre viața celebrei artiste
Adevarul
O tânără a dat pe o casă cu 17 camere în Sicilia mai puțin decât pentru o mașină. Câți bani a scos din...
Newsweek
Victorie mare: Primul dosar pe noua lege a pensiilor judecat de CCR. Care pensionari pot spera la bani în plus
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Un doberman, câştigătorul celebrei competiţii Westminster Kennel Club. 3000 de câini au fost înscriși în...
Film Now
Jamie Lee Curtis a învins dependența de droguri și alcool acum 27 de ani. Vedeta face dezvăluiri despre...
UTV
Mira și Andrei Bănuță sunt sau nu un cuplu. Artistul lămurește zvonurile apărute după aparițiile lor pe scenă