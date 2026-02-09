„Pacea în Ucraina va schimba realitățile în regiunea Mării Negre.” UE face pași către un partener strategic neașteptat

Pe măsură ce negocierile pentru pace în Ucraina prind avânt, rolul potențial al Turciei pentru perioada postbelică, în special ca forță de menținere a păcii și actor regional influent în Marea Neagră, transformă țara într-un partener esențial pentru Uniunea Europeană. În acest context, Bruxelles-ul face acum primii pași pentru a restabili relațiile cu Ankara, relatează Politico.

Bruxelles recunoaște rolul strategic al Turciei, dar în același timp se îndreaptă cu prudență spre Ankara. Motivul este îndepărtarea țării de standardele democratice și represiunea oponenților politici ai președintelui Recep Tayyip Erdogan.

Pentru a îmbunătăți relațiile, comisarul UE pentru Politica Europeană de Vecinătate și Negocieri de Extindere, Marta Kos, a mers vineri într-o vizită oficială în Turcia. În ajunul călătoriei, ea a avertizat că posibila încheiere a războiului din Ucraina va schimba realitățile de securitate din Europa, în special în regiunea Mării Negre.

„Pacea în Ucraina va schimba realitățile din Europa, în special în regiunea Mării Negre. Turcia va fi un partener foarte important pentru noi”, a declarat Kos pentru Politico.

Ea subliniază, de asemenea, că „pregătirea pentru pace și stabilitate în Europa implică pregătirea unui parteneriat puternic cu Turcia”.

De ce este Turcia importantă

Turcia are a doua cea mai mare forță armată din NATO și ocupă o poziție strategică cheie între Europa, Orientul Mijlociu și Mediterană. Iar controlul asupra Bosforului conferă Ankarei o influență semnificativă asupra securității regionale.

În plus, Turcia a jucat un rol cheie în negocierea Acordului privind cerealele din Marea Neagră în iulie 2022, care a asigurat exportul în siguranță al cerealelor ucrainene pe mare.

Turcia și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, dacă se ajunge la un acord cu Rusia, și de a juca un rol de lider în asigurarea securității în Marea Neagră.

UE încearcă să restabilească relațiile

Cu toate acestea, relațiile dintre UE și Turcia s-au deteriorat în ultimii ani, favorizate de tranziția către autocrație a Ankarei și reprimarea opoziției. Deși Turcia este oficial candidată la aderarea la UE, negocierile sunt înghețate din 2018.

Dar schimbarea relațiilor geopolitice și comerciale inițiată de președintele american Donald Trump ar putea apropia din nou Europa și Turcia.

„Lumea se schimbă, iar istoria accelerează. Relațiile dintre Turcia și UE trebuie, de asemenea, să se adapteze. Aceste relații pot deveni mai puternice prin consolidarea intereselor reciproce”, a declarat ambasadorul Turciei la UE, Yaprak Balkan, potrivit Politico.

UE nu intenționează încă să reia negocierile de aderare la UE. Cu toate acestea, Kos a afirmat că „trebuie să privim cu ochi noi relațiile noastre” cu această țară.

„Vizita mea la Ankara are ca scop restabilirea încrederii și explorarea modalităților prin care putem îmbunătăți relațiile economice pentru ambele părți”, a declarat ea.

Negocieri la Abu Dhabi

Ucraina şi Rusia au încheiat joi, la Abu Dhabi, a doua rundă de negocieri mediate de SUA, menite să pună capăt celui mai mare conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a declarat că delegaţiile din SUA, Ucraina şi Rusia au convenit asupra unui schimb de 314 prizonieri de război, care a avut loc joi. A fost primul schimb de acest fel în cinci luni.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că unii dintre prizonierii de război eliberaţi au fost deţinuţi timp de aproape patru ani. El a spus că următoarea rundă de negocieri va avea loc în curând, probabil în Statele Unite, potrivit Reuters.

Witkoff a scris pe platforma de socializare X: „Discuţiile au fost constructive şi s-au concentrat pe modul de creare a condiţiilor pentru o pace durabilă”. El a spus că negocierile „demonstrează că angajamentul diplomatic susţinut dă rezultate tangibile şi promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”.

Zelenski, vorbind în discursul său video nocturn, a spus că Ucraina favorizează orice format diplomatic „care poate aduce în mod realist pacea mai aproape şi o poate face fiabilă, durabilă şi de aşa natură încât să priveze Rusia de dorinţa de a continua lupta”.

