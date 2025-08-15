Pacienți trataţi cu fentanil contaminat cu bacterii: cel puţin 100 de persoane au murit în spitalele din Argentina

Guvernul argentinian a estimat joi la cel puţin 100 numărul pacienţilor decedaţi după ce au fost trataţi în diverse spitale cu fentanil medical care era contaminat cu bacterii, o criză sanitară ce provoacă nemulţumiri crescânde în ţara din America Latină care se pregăteşte de alegeri.

Citând în mod explicit într-un comunicat numele laboratorului care a fabricat lotul de fentanil, HLB Pharma, purtătorul de cuvânt al preşedintelui a declarat că acesta este „responsabil de moartea a peste 100 de persoane”, relatează AFP, potrivit News.ro.

Justiţia menţionase anterior un bilanţ de 87 de morţi.

O plângere a fost depusă de Administraţia Naţională a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiilor Medicale din Argentina (ANMAT), după ce un spital a descoperit bacteriile Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii în fentanilul medical, un opioid administrat pacienţilor.

Comunicatul adaugă că, după o inspecţie a guvernului, ANMAT a închis laboratorul şi a interzis în februarie „activitatea sa de producţie, cu trei luni înainte de primul deces cauzat de fentanilul contaminat”, care a avut loc în luna mai.

Decesele au fost înregistrate în spitale din provinciile Buenos Aires, Santa Fe (centru), Formosa (nord-est) şi Cordoba (centru), a declarat judecătorul Ernesto Kreplak, care se ocupă de caz, pentru ziarul La Nacion într-un articol publicat miercuri.

Potrivit articolului, cel puţin 24 de persoane sunt vizate de anchetă. Printre acestea se numără Ariel Furfaro García, proprietarul companiilor HLB Pharma şi Laboratorios Ramallo, care ar fi produs şi vândut fentanilul contaminat, a precizat La Nación.

Cinci loturi contaminate ar fi fost distribuite în opt spitale şi centre de sănătate din ţară. În urmă cu două săptămâni, familiile pacienţilor decedaţi au protestat în faţa Spitalului Italian din La Plata, la 60 km sud de Buenos Aires, cerând „dreptate pentru victimele fentanilului”.

Această criză sanitară survine în apropierea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului prezidenţial, care sunt programate în octombrie. În cadrul unei reuniuni electorale în La Plata (la aproximativ 50 de kilometri sud de Buenos Aires), preşedintele Javier Milei i-a acuzat pe susţinătorii fostei preşedinte Cristina Kirchner că ar acoperi proprietarul laboratoarelor în cauză.

