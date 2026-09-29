Pagere explozive, spioni eliminați, detalii necunoscute: ce dezvăluie filmul „Paging Hezbollah” despre operațiunea Mossadului din 2024

La doi ani după misiunea care a șocat lumea, cenzura privind operațiunea explozivă a Mossadului cu ajutorul unor pagere împotriva Hezbollahului a fost ridicată, iar noi detalii au ieșit la iveală. Un nou film intitulat „Paging Hezbollah” a dezvăluit detalii despre operațiunea Mossadului din 2024, în urma căreia au fost uciși sau răniți aproximativ trei mii cinci sute de agenți ai milițiilor șiite libaneze pro-iraniene Hezbollah, scrie The Jerusalem Post.

Filmul, regizat de Justin Polk, apare în contextul în care legile de cenzură privind misiunea secretă au fost ridicate, iar detaliile care rămăseseră necunoscute pot fi acum publicate.

The Jerusalem Post a discutat la începutul acestui an cu „Adam Feyn”, un agent al Mossadului care a participat la operațiune și a publicat o carte în ebraică, intitulată „Hoda’ah Goralit” (Mesajul decisiv), care a dezvăluit o serie de detalii uimitoare și dramatice despre operațiune.

Filmul prezintă modul în care Israelul a pătruns în rețeaua de comunicații a Hezbollahului prin inginerie tehnică și infiltrarea în lanțul de aprovizionare al organizației teroriste.

De asemenea, descrie cum s-a desfășurat procesul de livrare a pagerelor către Hezbollah – de la proiectare, comercializare și contrabandă –, totul în timp ce membrii organizației teroriste erau convinși că acestea erau sigure și fiabile.

Operațiunea, așa cum arată filmul, a fost desfășurată după ani de planificare.

Una dintre dezvăluirile filmului este că Israelul a eliminat un agent al Hezbollahului care bănuia că pagerele erau echipate cu microfoane ascunse și care încerca să le inspecteze. Teroristul a fost ucis alături de o altă persoană, despre care Israelul a afirmat că era ținta, în timp ce a calificat adevărata țintă drept „daune colaterale”.

Pe măsură ce suspiciunile creșteau, Iranul a trimis un aparat special de raze X pentru a verifica dacă în pagere se aflau explozibili. Israelul a bombardat și acest aparat, creând impresia că intenționa să lovească altceva.

Detalii din interviul cu Gallant au rămas nedivulgate

Fostul ministru al Apărării, Yoav Gallant, a dezvăluit aceste detalii în propriile sale cuvinte într-un interviu acordat postului N12 la scurt timp după operațiune. La momentul respectiv, conținutul interviului a fost cenzurat.

Printre cele mai șocante dezvăluiri s-a numărat faptul că momentul operațiunii a fost determinat de necesitate. „În prima săptămână a lunii august, am descoperit că exista cineva care bănuia ceva în legătură cu pagerele”, a declarat Gallant pentru N12.

„Nu vreau să intru prea mult în detalii, dar uitați-vă la lista celor eliminați, pentru că l-am eliminat pe el, alături de altcineva, sub diverse pretexte. Ulterior, am descoperit că soseau dispozitive de inspecție menite să examineze aceste pagere, așa că le-am eliminat împreună cu alte elemente.”

„În mijlocul operațiunii, s-a dovedit că undeva pagerele erau inspectate”, a continuat el.

„Rezultatul este că te afli într-o situație în care fie trebuie să acționezi, fie riști să fii demascat, iar asta s-ar putea întâmpla foarte repede. Există o singură întrebare pe masă: dacă încerci să te joci cumva cu asta, poate că vei ajunge să desfășori operațiunea completă, începând cu stațiile radio și așa mai departe.”

Filmul, care urmează să fie lansat pe 30 octombrie, include interviuri cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu și fostul șef al Mossadului, David Barnea, precum și cu șeful Comandamentului Nord, generalul-maior Ori Gordin.

Netanyahu, care a condus operațiunea alături de oficiali ai Mossadului, a dezvăluit câteva detalii în aprilie 2025, deși informațiile erau încă clasificate la acea vreme, a precizat Ynet într-un raport.

„În a treia săptămână a lunii septembrie, am aflat că Hezbollah trimisese trei pagere în Iran pentru a fi scanate”, a dezvăluit Netanyahu într-un discurs ținut la o conferință, a relatat Ynet, citând N12. „Înainte de asta, am bombardat un astfel de scaner pe care erau pe cale să-l aducă; am eliminat atât scanerul, cât și persoana care îl opera.”

Editor : M.C