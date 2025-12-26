Live TV

Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru special. România susține inițiativa

Data publicării:
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Oleksii Kuleba. foto: Profimedia

Comisia Dunării a creat un registru al pagubelor cauzate de agresiunea rusă în regiunea Dunării de Jos și a constatat încălcări ale Convenției de la Belgrad, a anunţat vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba, într-un interviu pentru RBC Ukraine.

Potrivit acestuia, la cea de-a 104-a sesiune a organizației, cele mai multe state membre au susținut decizia inițiată de Ucraina privind crearea unui astfel de registru special al pagubelor provocate de Rusia în zona dunăreană. Inițiativa Ucrainei a fost susținută de Austria, Germania, Croația, Republica Moldova, România și Slovacia, ceea ce demonstrează responsabilitatea comună pentru securitatea pe Dunăre.

Registrul va permite colectarea sistematică a datelor privind distrugerea porturilor, navele avariate și mărfurile deteriorate, precum și transmiterea acestora către Consiliul Europei și Uniunea Europeană pentru un răspuns internațional ulterior.

În plus, acest registru va sta la baza elaborării unor soluții de drept internațional privind viitoarea despăgubire a daunelor. În esență, este vorba despre tragerea treptată la răspundere a Rusiei – nu la nivel de declarații, ci prin documente și dovezi.

De altfel, nu este vorba doar despre infrastructura distrusă, navele avariate sau mărfurile distruse deteriorate. Atacurile Rusiei au afectat direct logistica internațională, siguranța navigației și libertatea de circulație pe una dintre arterele navigabile cheie ale Europei.

Este important de menționat că Rusia a fost deja exclusă din Comisia Dunării, iar decizia recentă reprezintă un nou pas spre izolarea internațională suplimentară a Moscovei și apărarea principiilor dreptului internațional. Ucraina declară că va continua să documenteze fiecare crimă a Rusiei, astfel încât niciuna dintre acestea să nu rămână fără consecințe.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
masina pentru examinare auto
3
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
5
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu George W. Bush: „O confruntare pe termen lung”
zaharova
Rusia despre blocada americană asupra Venezuelei: „Pirateria este reînviată”. După care urmează apeluri la „înțelepciunea” lui Trump
Fumul provocat de atacul asupra rafinăriei Foto captură video
Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un incendiu vizibil din spațiu
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat organizat pe principii mafiote” (istoric rus)
Avionul zbura în apropierea spațiului aerian polonez. Foto Artem Katranzhi Wiki
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat și escortat un avion spion rus în ajunul Crăciunului
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele...
odesa, ukraina
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele...
steaguri piese de sah china sua taiwan
Cresc tensiunile în Pacific. China acuză SUA că „accelerează...
Saab A26 Submarin
Marea Baltică, câmp de luptă între NATO și Rusia. Polonia, Suedia și...
Ultimele știri
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie
Cercetător: Prima întâlnire cu extratereștrii va fi „zgomotoasă”, dar nu va semăna deloc cu filmele SF
Vreme rece, brazi de Crăciun și praf: de ce alergiile tale pot să se agraveze în perioada Crăciunului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...