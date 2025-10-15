Pakistan anunță un armistițiu temporar cu Afganistan, după ce noi lupte au izbucnit săptămâna trecută

Pakistanul și administrația talibanilor afgani au convenit asupra unui armistițiu temporar de 48 de ore, începând de miercuri, ora 18:00, ora locală din Pakistan (13:00 GMT), a anunțat Islamabadul, după ce au izbucnit noi lupte între cele două țări vecine, transmite Reuters.

Atât Pakistanul, cât și Afganistanul vor depune eforturi sincere, prin dialog, pentru a găsi o soluție pozitivă la această problemă complexă, dar rezolvabilă, a declarat ministerul de externe al Pakistanului într-un comunicat.

Peste 10 civili au fost ucişi şi circa 100 au fost răniţi în noi ciocniri la graniţa dintre Afganistan şi Pakistan, în cele mai grave confruntări armate izbucnite între cele două ţări vecine din ultimii ani.

Acest nou episod de violenţe a fost declanşat săptămâna trecută după explozii produse în Afganistan, inclusiv două în capitala Kabul, atribuite Pakistanului.

Ca represalii, guvernul taliban a lansat sâmbătă o ofensivă la frontieră, la care Islamabad a promis un „răspuns ferm”.

Zeci de morţi au fost raportaţi de ambele părţi sâmbătă şi duminică, iar confruntările armate au fost reluate miercuri în zori.

