Live TV

Video&Foto Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA

Data actualizării: Data publicării:
Pakistan Iran US Israel
Polițiști și echipaje de salvare examinează un post de poliție incendiat de protestatari furioși în apropierea Consulatului SUA, după ce protestatarii au luat cu asalt Consulatul SUA din Karachi, Pakistan, duminică, 1 martie 2026 Foto: Profimedia

Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.

Pakistan Iran US Israel
Un agent de securitate ia poziție în timp ce o motocicletă incendiată de protestatarii furioși este văzută în fața Consulatului SUA, după ce protestatarii au luat cu asalt Consulatul SUA din Karachi, Pakistan, duminică, 1 martie 2026. Foto: Profimedia

„Am transportat cel puţin opt trupuri la spitale civile din Karachi, în timp ce alte 20 de persoane au fost rănite în incidente la consulat”, a declarat pentru AFP Muhammad Amin, purtător de cuvânt al serviciului de salvare al Fundaţiei Edhi, precizând că majoritatea prezentau răni prin împuşcare, scrie Agerpres.

Sute de persoane au încercat să ia cu asalt consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan, a raportat poliția locală, spărgând geamurile în timpul incidentului, scrie The Guardian.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și au tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un oficial al poliției.

Pakistan Iran US Israel
Un vehicul trece pe lângă Consulatul SUA după ce protestatarii au luat cu asalt Consulatul SUA din Karachi, Pakistan, duminică, 1 martie 2026 Foto: Profimedia

Atacul asupra consulatului a avut loc la câteva ore după uciderea lui Khamenei.

Imaginile din oraș au arătat un număr mare de oameni care protestau împotriva acțiunii SUA și Israelului, ținând în mâini portrete ale lui Khamenei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozii în Teheran
1
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
zgybh zdrgbh DG
2
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
4
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Digi Sport
Donald Trump l-a sunat pe Mohammed bin Salman și i-a transmis un mesaj clar, imediat după riposta Iranului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oana toiu
Oana Țoiu, după confirmarea morții ayatollahului Khamenei: România susține dreptul iranienilor de a-și alege viitorul
ali khamenei
Cine a fost ayatollahul Ali Khamenei, ucis de SUA și Israel. El a întruchipat un regim antioccidental de temut
Screenshot 2026-03-01 at 09.49.43
Irak: protestatarii încearcă să ia cu asalt Zona Verde, unde își are sediul ambasada SUA în Bagdad
avion wizz air in zbor
Zeci de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Otopeni, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu. Anunțul CNAB
profimedia-1010544522
Abdolrahim Mousavi, șeful statului major al armatei Iranului, a fost ucis
Recomandările redacţiei
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Ali Khamenei a fost ucis. Teheranul a confirmat moartea...
Iran US Israel
„Moarte Americii!”, „Moarte Israelului!”. Mii de iranieni au ieșit în...
The EU and arms: the concept of military support and defence in Europe
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât...
salvamontisti in zapada
Operațiune grea în Maramureş: trei ucraineni, recuperați de la mare...
Ultimele știri
Hackerii au spart o aplicație iraniană de rugăciuni pentru a transmite mesaje împotriva regimului: „Ajutorul a sosit”
Oficial de la Teheran, amenințare către SUA: Americanii au înjunghiat poporul iranian în inimă şi noi îi vom înjunghia în inimă
Iranul ar urma să se retragă de la Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ca urmare a atacurilor de pe teritoriul său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna martie pentru fiecare zodie. Viața acestor nativi se schimbă complet
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Au ratat prima de la FCSB? Mureșan: „De ce Farul e atât de supărată că a pierdut? Probabil sunt și alte...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda celor de la Dinamo, aproape de transferul la Steaua: “Dacă acceptam, eram câștigător de Cupa...
Adevărul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dan Serafini, închisoare pe viață! Și-a susținut nevinovăția în instanță și a spus că e ”un om distrus, care...
Pro FM
Marcus Mumford, declarații rare despre soția sa, o actriță celebră: „Persoana pe care o admir cel mai mult...
Film Now
Greșeala care l-ar fi putut costa viața pe Daniel Radcliffe, făcută la filmările "Harry Potter": " Nu aveam...
Adevarul
Revoluția care a sădit ura între Iran și Israel. Cum au ajuns cele două națiuni de la cooperare la război...
Newsweek
Doi pensionari cu grupe de muncă, în instanță. Unul a primit o creștere de pensie de 50%. Celălalt, nu! De ce?
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
O nouă lovitură pentru Brad Pitt. Fiul lui cel mare a renunțat și el la numele tatălui său. De acum se...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...