Video&Foto Pakistan: cel puțin opt morți la Karachi, după ce manifestanți pro-iranieni au atacat Consulatul SUA
Data actualizării: Data publicării:
Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.
„Am transportat cel puţin opt trupuri la spitale civile din Karachi, în timp ce alte 20 de persoane au fost rănite în incidente la consulat”, a declarat pentru AFP Muhammad Amin, purtător de cuvânt al serviciului de salvare al Fundaţiei Edhi, precizând că majoritatea prezentau răni prin împuşcare, scrie Agerpres.
Sute de persoane au încercat să ia cu asalt consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan, a raportat poliția locală, spărgând geamurile în timpul incidentului, scrie The Guardian.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media
Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și au tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un oficial al poliției.