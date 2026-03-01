Cel puţin opt persoane au murit duminică la Karachi, în Pakistan, în ciocniri care s-au produs în timpul unei manifestaţii la consulatul american împotriva loviturilor SUA şi Israelului în Iran, au anunţat salvatorii, citaţi de AFP.

Un agent de securitate ia poziție în timp ce o motocicletă incendiată de protestatarii furioși este văzută în fața Consulatului SUA, după ce protestatarii au luat cu asalt Consulatul SUA din Karachi, Pakistan, duminică, 1 martie 2026. Foto: Profimedia

„Am transportat cel puţin opt trupuri la spitale civile din Karachi, în timp ce alte 20 de persoane au fost rănite în incidente la consulat”, a declarat pentru AFP Muhammad Amin, purtător de cuvânt al serviciului de salvare al Fundaţiei Edhi, precizând că majoritatea prezentau răni prin împuşcare, scrie Agerpres.

Sute de persoane au încercat să ia cu asalt consulatul SUA din orașul portuar Karachi din Pakistan, a raportat poliția locală, spărgând geamurile în timpul incidentului, scrie The Guardian.

Poliția și forțele paramilitare au folosit bastoane și au tras cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, a declarat Mohammad Jawad, un oficial al poliției.

Un vehicul trece pe lângă Consulatul SUA după ce protestatarii au luat cu asalt Consulatul SUA din Karachi, Pakistan, duminică, 1 martie 2026 Foto: Profimedia

Atacul asupra consulatului a avut loc la câteva ore după uciderea lui Khamenei.

Imaginile din oraș au arătat un număr mare de oameni care protestau împotriva acțiunii SUA și Israelului, ținând în mâini portrete ale lui Khamenei.

