Pakistanul cere ajutor internațional suplimentar, după ce inundațiile au făcut ravagii în întreaga țară și au ucis peste o mie de oameni. Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că 33 de milioane de oameni au fost afectați de inundații, aproximativ 15% din populația țării. Oficiali locali spun că nu au mai văzut niciodată așa ceva și descriu inundațiile ca fiind de „proporții biblice”.

SUA, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite au răspuns deja la apelul Pakistanului, afectat de dezastrul musonic, dar sunt necesare mai multe fonduri, a declarat un oficial al Ministerului de Interne pentru BBC.

Peste 1.000 de persoane au murit și milioane au fost strămutate din iunie, a spus Salman Sufi, care a adăugat că guvernul face tot ce îi stă în putere pentru a ajuta oamenii.

În nord-vestul țării, mii de oameni și-au văzut casele cum s-au scufundat sub ochii lor. „Casa pe care am construit-o cu ani grei de muncă a început să se scufunde sub ochii noștri. Ne-am așezat pe marginea drumului și am privit cum se scufunda”, a declarat Junaid Khan, în vârstă de 23 de ani.

În provincia pakistaneză Sindh, oamenii spun că este cel mai grav dezastru căruia i-au supraviețuit. Inundațiile nu sunt neobișnuite în Pakistan, dar oamenii de aici povestesc că aceste ploi au fost diferite. Au fost mai mult decât orice s-a văzut vreodată aici. Un oficial local le-a descris drept „inundații de proporții biblice”.

Pakistanul cere ajutor lumii după inundațiile istorice soldate cu 1.000 de morți. FOTO Profimedia Images Deschide galeria foto

În apropierea orașului Larkana, mii de case s-au scufundat sub apă, iar pe distanțe de kilometri nu se văd decât vârfurile copacilor.

Într-unul din satele din zonă, oamenii sunt disperați pentru că nu au nimci de mâncare și nici bani. O fetiță de 12 ani spune că ea și surioara ei nu au mâncat de o zi.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că pierderile cauzate de inundații din acest sezon au fost comparabile cu cele din timpul inundațiilor din 2010-11, despre care se spune că sunt cele mai grave din istoria țării.

Inundaţiile provocate de ploile musonice care au început în luna iunie au dus la moartea a peste 1.000 de persoane în Pakistan, potrivit ultimului bilanţ publicat duminică de Autoritatea naţională pentru gestionarea dezastrelor (NDMA).

NDMA a precizat că peste 80.000 de hectare de terenuri cultivabile au fost devastate. De asemenea, peste 3.400 de kilometri de drumuri au fost avariaţi şi 149 de poduri au fost luate de ape.

Musonul, care durează de obicei din iunie până în septembrie, este esenţial pentru irigarea plantaţiilor şi pentru refacerea resurselor de apă ale subcontinentului indian, însă, în fiecare an, aduce şi tragedii şi distrugeri

Editor : G.M.