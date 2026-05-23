Pakistanul confirmă „progrese încurajatoare” către un acord final între SUA şi Iran

Steagurile SUA și Iranului. Foto: GettyImages
Pakistanul, care s-a impus ca mediator între SUA şi Iran, a transmis sâmbătă că discuţiile din ultimele 24 de ore au condus la progrese notabile către o "înţelegere finală" între Washington şi Teheran, relatează agenţia EFE.

„Negocierile intense desfăşurate în ultimele 24 de ore au avut ca rezultat progrese încurajatoare către o înţelegere finală”, a comunicat biroul de presă al armatei pakistaneze, după ce comandantul-şef al acesteia, mareşalul Asim Munir, a încheiat o vizită de mediere la Teheran.

Această vizită a fost descrisă de Islamabad drept „scurtă, dar foarte productivă” şi a avut ca scop deblocarea dialogului dintre Teheran şi Washington, precum şi accelerarea procesului de consultări în vederea încheierii unui acord final, notează EFE, citată de Agerpres.

Mareşalul Asim Munir a avut la Teheran întâlniri la nivel înalt cu preşedintele Masoud Pezeshkian, cu preşedintele parlamentului, Mohammad Bagher Qalibaf, care este negociatorul-şef al Iranului în procesul de pace cu SUA, şi cu ministrul de externe Abbas Araghchi.

Anunţul Pakistanului urmează unor confirmări simultane din partea ambelor părţi în conflict.

Astfel, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat în faţa presei, în timpul unei vizite în India, existenţa unor progrese şi a anticipat un anunţ oficial în zilele următoare. „S-au făcut unele progrese, chiar în timp ce vă vorbesc, unele lucruri au fost realizate. Există o şansă ca, probabil astăzi mai târziu, mâine, sau în câteva zile, să putem spune ceva”, a afirmat şeful diplomaţiei americane la New Delhi.

La rândul său, Teheranul a confirmat - printr-o declaraţie a purtătorului de cuvânt al Ministerului său de Externe, Esmail Baghaei - o apropiere a poziţiilor, dar s-a abţinut să afirme că un acord ar fi iminent şi a susţinut că problema dosarului nuclear iranian, o chestiune esenţială pentru SUA, ar urma să fie negociată abia într-o etapă ulterioară.

Oficialul iranian a mai menţionat că acum părţile încearcă să convină un memorandum de înţelegere (un protocol) bazat pe propunerea Iranului în 14 puncte, care a fost discutată şi revizuită de mai multe ori în procesul de mediere şi se axează pe încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban. El a avertizat însă că există încă diferenţe de opinie asupra unor puncte, pe care nu le-a precizat şi despre care a spus că sunt în prezent în curs de evaluare.

Medierea discuţiilor între Iran şi SUA se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.

