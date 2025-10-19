Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord de încetare imediată a focului

Pakistanul şi Afganistanul au convenit duminică asupra unei „încetări a focului imediate”, în urma unor lungi discuţii purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine.

„Un acord de încetare a focului între Pakistan şi Afganistan a fost finalizat. Seriile de atacuri teroriste din Afganistan pe teritoriul Pakistanului vor fi oprite imediat”, a postat ministrul apărării din Pakistan, Khawaja Asif, pe reţeaua X, duminică dimineaţă, potrivit dpa, prleuată de Agerpres.

Ministrul a precizat că ambele „ţări vecine vor respecta teritoriul celeilalte” şi se vor întâlni din nou pe 25 octombrie la Istanbul pentru a discuta „chestiuni detaliate”.

Purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, Zabihullah Mujahid, a confirmat şi el informaţia, afirmând că Kabulul „nu va susţine grupurile care comit atacuri împotriva guvernului Pakistan”.

Ambele ţări au mulţumit Qatarului şi Turciei pentru eforturile lor de mediere.

Conflict reluat

Fostele state aliate Pakistan şi Afganistan s-au întors unul împotriva celuilalt după ce regimul taliban a preluat puterea în Afganistan în 2021, iar violenţele s-au intensificat în Pakistan.

Relaţiile dintre cele două ţări s-au deteriorat după o serie de lovituri ţintite ale Pakistanului în Kabul pe 9 septembrie, urmate de alte lovituri asupra unei pieţe în Paktika.

Forţele afgane au replicat cu atacuri de-a lungul Liniei Durand, frontiera disputată Afganistan-Pakistan.

Trupele terestre din ambele părţi au folosit artilerie şi arme grele pentru a se lovi în timpul ciocnirilor de dinaintea încetării focului.

Islamabadul acuză regimul de la Kabul că le oferă refugiu talibanilor pakistanezi, care luptă pentru un regim islamic în Pakistan. Afganistanul neagă aceste acuzaţii.

