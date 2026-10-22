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Palantir afirmă că nu poate opri sistemul de AI al NATO, în contextul în care europenii se tem de dependența de tehnologia americană

Data publicării:
Palantir AI logo is displayed on the screen of a smartphone, in Bangalore, India, on May 11, 2026
Foto: Profimedia
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Din articol
Sistemul Maven  procesează volume uriașe de date de pe câmpul de luptă

Compania americană de software Palantir a încercat să-i liniștească pe europeni, afirmând că sistemul său militar de AI utilizat de NATO nu dispune de un „comutator de oprire” (kill switch), după ce întreruperile serviciilor Starlink din Ucraina au accentuat îngrijorările legate de dependența față de firmele americane de tehnologie, scrie Reuters.

Ucraina a raportat săptămâna trecută că utilizarea serviciului său de comunicații prin satelit de nivel militar, Starshield - care folosește constelația Starlink a companiei SpaceX - a fost restricționată, astfel încât terminalele au încetat să funcționeze pe platformele cu mișcare rapidă, îngreunând misiuni precum utilizarea dronelor de interceptare pentru a contracara atacurile rusești.

Oficialii americani și ucraineni, precum și directorul executiv al SpaceX, Elon Musk, au oferit explicații contradictorii cu privire la această întrerupere. Însă oficialii ucraineni și europeni au declarat că suspectează un motiv politic, deoarece această măsură a survenit după ce președintele SUA, Donald Trump, a cerut Ucrainei să înceteze atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Aceste suspiciuni au stârnit noi îngrijorări în rândul factorilor de decizie europeni cu privire la faptul că continentul este prea dependent de tehnologia de apărare americană, care ar putea fi întreruptă, limitându-i capacitatea de a se apăra.

Însă Louis Mosley, vicepreședintele executiv al Palantir pentru Marea Britanie și Europa, a declarat miercuri pentru Reuters că nici compania, nici SUA nu ar putea dezactiva platforma de inteligență artificială „Maven Smart System”, utilizată de cartierul general militar al NATO și de mai multe forțe armate europene.

„Ceea ce am văzut în știri în ultimele zile în legătură cu Starlink este extrem de îngrijorător”, a spus Mosley într-un interviu acordat la Bruxelles. „Dar, în ceea ce privește Palantir, pot oferi asigurări categorice că, acolo unde clienții au achiziționat software-ul nostru, aceștia dețin controlul operațional deplin asupra acelui software”, a spus el. „Nu există comutatoare de oprire. Nici Palantir, nici guvernul SUA nu au posibilitatea de a interveni și a-l opri.”

Sistemul Maven  procesează volume uriașe de date de pe câmpul de luptă

Sistemul Maven procesează volume uriașe de date provenite de la sateliți, radare și alți senzori pentru a oferi ofițerilor militari o imagine de ansamblu asupra câmpului de luptă și pentru a accelera procesul decizional.

NATO a achiziționat sistemul Maven pentru Cartierul General Suprem al Puterilor Aliate din Europa (SHAPE) în 2025 și a declarat că sistemul a atins „capacitatea operațională tehnică deplină” în luna iunie a acestui an.

Totuși, unele state membre europene ale NATO, precum Germania și Franța, nu au adoptat sistemul Maven pentru propriile forțe armate, invocând îngrijorări legate de dependența de o companie americană, pe fondul tensiunilor frecvente dintre Trump și liderii europeni.

În luna aprilie a acestui an, șeful comandamentului cibernetic german a exclus achiziționarea sistemului Maven, afirmând că este „de neconceput” ca angajații unei companii private să aibă acces la baza de date militară națională a țării.

Mosley a afirmat că implicarea angajaților Palantir în operarea sistemului este „la discreția exclusivă a clientului”. Acești angajați ar fi cetățeni ai țării respective și ar deține autorizația de securitate necesară, a precizat el.

„Sistemul poate fi operat în mod absolut independent de noi, iar noi avem foarte mulți clienți în întreaga lume — atât în domeniul militar, cât și în cel corporativ — care procedează astfel”, a adăugat el.

Editor : B.E.

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