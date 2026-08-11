Forțele Armate ale Ucrainei au distrus în mod sistematic sistemele rusești de apărare aeriană din zona orașului Gelendjik, de la malul Mării Negre, unde se află palatul președintelui rus Vladimir Putin, relatează The Moscow Times.

Ucraina a efectuat mai multe atacuri reușite asupra sistemelor de război electronic și a sistemelor de apărare aeriană S-400 care protejează palatul lui Putin din apropierea orașului Gelendjik.

Pe 7 august, sistemul de război electronic „Volna Kupol Garant” a fost distrus în apropierea amplasamentului, iar pe 9 august a fost lovit un sistem de rachete sol-aer S-400 situat în apropiere.

Imaginile din satelit au confirmat distrugerea unui sistem de război electronic situat pe teritoriul unității militare nr. 2156, notează publicația.

Sistemul „Volna Kupol Garant” este utilizat pentru a bruia comunicațiile prin satelit Starlink, protejând o zonă de 20 de kilometri pătrați. Potrivit analistului militar Yan Matveiev, sistemul este eficient împotriva dronelor, dar dezavantajul său este că are dimensiunile unei „mici baze militare și poate fi ușor identificat din aer”.

Iar distrugerea sistemului de război electronic a deschis calea dronelor ucrainene către sistemul S-400, aflat la 500 de metri distanță.

Robert Brovdi (Madyar), comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Forțelor Armate Ucrainene, a raportat că a fost distrus sistemul S-400, care lansa șase rachete simultan, în noaptea de 9 august. Focul asupra sistemului S-400 a durat trei ore.

„Imaginile din satelit arată distrugerea a cel puțin unui lansator. Acum, palatul lui Putin a rămas neprotejat”, spune Matveiev.

Palatul lui Putin este situat pe coasta Mării Negre, la aproximativ 20 km de Gelendjik. Complexul de 17.700 de metri pătrați a devenit cunoscut pe scară largă în urma unei anchete conduse de Alexei Navalnîi, fondatorul Fundației Anticorupție.

Conform anchetei sale, proprietatea include o biserică, un patinoar de hochei, un cinematograf, un salon de karaoke și narghilea, o berărie, o sală de biliard, mai multe restaurante, o piscină, o discotecă acvatică, un centru spa, saune, băi turcești, propriile instalații de prelucrare a cărnii, peștelui, legumelor și deserturilor, un depozit de nămol terapeutic, o bibliotecă, un salon de muzică, un heliport și multe altele.

Deasupra palatului a fost instituită o zonă de interdicție aeriană, iar cele 7.000 de hectare adiacente, potrivit anchetei, aparțin FSB. Costul construcției complexului este estimat la cel puțin 100 de miliarde de ruble.

Editor : C.L.B.