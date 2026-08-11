Live TV

„Palatul lui Putin de la Marea Neagră a rămas neprotejat.” Un analist militar explică operațiunea de succes a Ucrainei

Data publicării:
Palatul lui Putin de pe malul rusesc al Mării Negre
Lanfranco Cirillo a proiectat vila de la malul rusesc al Mării Negre, cunoscută sub numele de „palatul lui Putin”. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Forțele Armate ale Ucrainei au distrus în mod sistematic sistemele rusești de apărare aeriană din zona orașului Gelendjik, de la malul Mării Negre, unde se află palatul președintelui rus Vladimir Putin, relatează The Moscow Times

Ucraina a efectuat mai multe atacuri reușite asupra sistemelor de război electronic și a sistemelor de apărare aeriană S-400 care protejează palatul lui Putin din apropierea orașului Gelendjik. 

Pe 7 august, sistemul de război electronic „Volna Kupol Garant” a fost distrus în apropierea amplasamentului, iar pe 9 august a fost lovit un sistem de rachete sol-aer S-400 situat în apropiere.

Imaginile din satelit au confirmat distrugerea unui sistem de război electronic situat pe teritoriul unității militare nr. 2156, notează publicația.

Sistemul „Volna Kupol Garant” este utilizat pentru a bruia comunicațiile prin satelit Starlink, protejând o zonă de 20 de kilometri pătrați. Potrivit analistului militar Yan Matveiev, sistemul este eficient împotriva dronelor, dar dezavantajul său este că are dimensiunile unei „mici baze militare și poate fi ușor identificat din aer”.

Iar distrugerea sistemului de război electronic a deschis calea dronelor ucrainene către sistemul S-400, aflat la 500 de metri distanță.

Robert Brovdi (Madyar), comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Forțelor Armate Ucrainene, a raportat că a fost distrus sistemul S-400, care lansa șase rachete simultan, în noaptea de 9 august. Focul asupra sistemului S-400 a durat trei ore.

„Imaginile din satelit arată distrugerea a cel puțin unui lansator. Acum, palatul lui Putin a rămas neprotejat”, spune Matveiev.

Palatul lui Putin este situat pe coasta Mării Negre, la aproximativ 20 km de Gelendjik. Complexul de 17.700 de metri pătrați a devenit cunoscut pe scară largă în urma unei anchete conduse de Alexei Navalnîi, fondatorul Fundației Anticorupție.

Conform anchetei sale, proprietatea include o biserică, un patinoar de hochei, un cinematograf, un salon de karaoke și narghilea, o berărie, o sală de biliard, mai multe restaurante, o piscină, o discotecă acvatică, un centru spa, saune, băi turcești, propriile instalații de prelucrare a cărnii, peștelui, legumelor și deserturilor, un depozit de nămol terapeutic, o bibliotecă, un salon de muzică, un heliport și multe altele.

Deasupra palatului a fost instituită o zonă de interdicție aeriană, iar cele 7.000 de hectare adiacente, potrivit anchetei, aparțin FSB. Costul construcției complexului este estimat la cel puțin 100 de miliarde de ruble.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Mohsen Rezaei
3
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
4
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Vladimir Putin.
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
drapelul suediei
Suedia anunţă dejucarea unei operaţiuni a serviciilor de informaţii ruse. Ce urmărea Moscova
gazoduct
Polonia şi ţările baltice încep să-şi protejeze infrastructura energetică de teama unui atac sub steag fals al Rusiei
Protest Curtea Supremă Rusia
Unicul partid de „opoziție” din Rusia, ameninţat cu excluderea din alegeri. Sute de ruşi s-au adunat la Curtea Supremă pentru susținere
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Zi decisivă pentru Legea salarizării: Nicușor Dan are consultări cu...
viorel pasca 2
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul...
CALARASI - DUNARE - EXPLOZIE CONTROLATA - 3 AUG 2026
Nivelul scăzut al Dunării, în atenția Comisiei Europene. Grupul de...
EU Army concept. European Union flag and faded soldier with crossed arms. 3d illustration
Generația Z în armată. Cine sunt tinerii europeni care se înrolează...
Ultimele știri
Trump, noi recomandări în privinţa vaccinării copiilor și falsa legătură cu autismul. Vorbește de „doze de mărimea unei sticle de suc”
Temperaturi ridicate și ploi puține în august și la început de septembrie. Prognoza ANM pe patru săptămâni
Ce se întâmplă cu buletinul vechi după ce soliciți Cartea Electronică: Se păstrează sau se predă la ghișeu. Precizarea oficială
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
„Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?” Gigi Becali a rostit un singur cuvânt, apoi a...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, după Sepsi – FCSB 0-0. Imaginile care nu s-au văzut la TV
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
De ce pun tot mai mulţi șoferi folie de aluminiu pe cheia mașinii. Trucul simplu, dar genial are un rol...
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Care sunt cele mai potrivite rase de câini pentru pensionari. Îi ajută să scape de singurătate
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...