Oraşul Gaza va fi distrus, dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii impuși de Israel, amenință ministrul Apărării, Israel Katz

Palestinian residents flee from Al-Sabra neighborhood in Gaza City toward areas they believe to be safer
Locuitori din cartierul Al-Sabra din Gaza, fugind spre zone pe care le consideră mai sigure. Foto: Profimedia
Strămutare spre nord-vestul orașului

Oraşul Gaza va fi distrus, dacă gruparea teroristă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, informează AFP, preluată de Agerpres. Palestinienii fug deja din anumite zone ale orașului Gaza, după ce armata israeliană a început primele etape ale unei ofensive terestre minuțios planificate, potrivit oficialilor din oraș, citați de BBC.

"În curând, porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor Hamas în Gaza, până când vor accepta condiţiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea" mişcării terorite palestiniene, a scris ministrul pe contul său de pe platforma X.

"Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanun", a adăugat Katz, referindu-se la două oraşe din Fâşia Gaza în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării teroriste islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023. 

Trupele israeliene au stabilit un punct de sprijin la periferia orașului, care găzduiește peste un milion de palestinieni, după zile de bombardamente intense și focuri de artilerie.

Acest lucru l-a determinat pe secretarul general al ONU, António Guterres, să reînnoiască apelurile pentru o încetare imediată a focului „pentru a evita moartea și distrugerea” pe care un asalt terestru le-ar „provoca inevitabil”.

Israelul dorește să semnaleze că își continuă planul de a captura întreg orașul Gaza, în ciuda criticilor internaționale.

Sute de palestinieni din cartierele Zeitoun și Sabra din orașul Gaza au plecat spre partea de nord-vest a orașului.

Locuitorii orașului Gaza au descris pentru BBC bombardamentele neîncetate din noaptea de miercuri spre joi.

„Casa se cutremură toată noaptea – zgomotul exploziilor, al artileriei, al avioanelor de război, al ambulanțelor și al strigătelor de ajutor ne omoară”, a declarat Ahmad al-Shanti pentru agenția de știri AFP. „Sunetul se apropie, dar unde să mergem?”.

Amal Abdel-Aal a fost strămutată din casa ei din Sabra în urmă cu o săptămână și a spus că a văzut cum a fost lovită zona. „Nimeni din Gaza nu a dormit, nici noaptea trecută, nici în ultima săptămână. Artileria și loviturile aeriene din est nu se opresc niciodată. Cerul strălucește toată noaptea”, a spus ea.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene a declarat miercuri că trupele operau deja în zonele Zeitoun și Jabalia pentru a pregăti terenul pentru ofensiva aprobată marți de ministrul Apărării Israel Katz.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că „scurtează termenele” pentru cucerirea a ceea ce a descris drept „ultimele bastioane ale terorii” din Gaza.

Mișcarea teroristă palestiniană Hamas l-a acuzat pe liderul israelian că duce mai departe „un război brutal împotriva civililor nevinovați din orașul Gaza” și a criticat ceea ce a numit „disprețul” său față de o nouă propunere de încetare a focului din partea mediatorilor regionali. Israelul nu a răspuns încă oficial la acest plan.

Se așteaptă ca sute de mii de palestinieni din orașul Gaza să primească ordin de evacuare și să se îndrepte spre sudul Gazei.

Israelul a anunţat la începutul lunii august că intenţionează să preia controlul asupra oraşului Gaza şi a taberelor de refugiaţi din apropiere, cu scopul declarat de a lichida Hamas şi de a elibera ostaticii ţinuţi de mişcarea palestiniană în Fâşia Gaza.

Conflictul din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

 

 

 

 

 

 

 

