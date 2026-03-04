Pană de curent generală în întregul Irak. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească teritoriul „acum”

Ministerul energiei de la Bagdad a anunţat miercuri că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică, din motive încă necunoscute, transmite Reuters. Pana de curent este în curs în toate provinciile ţării.

„Reţeaua electrică s-a oprit complet în toate provinciile irakiene”, a declarat ministerul, potrivit agenţiei de ştiri irakiene INA.

Motivul întreruperii este în prezent investigat, a declarat ministerul într-un comunicat.

Ambasada Statelor Unite la Bagdad le-a cerut tuturor cetăţenilor americani să părăsească Irakul „acum”, informează AFP, preluat de Agerpres.

