Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice

Data actualizării: Data publicării:
pană de curent ucraina criza de electricitate
Pene de curent în Ucraina după ultimul bombardament rusesc. Foto: Profimedia Images

Un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei a provocat întreruperi de curent în majoritatea regiunilor, a declarat ministrul ucrainean al energiei sâmbătă dimineaţă, conform The Guardian.

„Inamicul atacă din nou masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Din această cauză, au fost decise întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie în mai multe regiuni ale Ucrainei”, a scris Svitlana Grinciuk.

„Întreruperile de urgenţă vor fi anulate după stabilizarea situaţiei din sistemul energetic”, anunţă ea.

Dronele au lovit infrastructura energetică din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, vineri seara târziu, a declarat guvernatorul regional, Oleg Kiper.

„A fost avariată o instalaţie de infrastructură energetică”, a spus el, adăugând că nu s-au înregistrat morţi sau răniţi, notează News.ro.

Compania ucraineană Naftogaz a anunţat că va importa cel puţin 300 de milioane de metri cubi de gaz natural lichefiat din SUA, printr-un acord cu compania poloneză Orlen, trader şi operator de conducte de gaz, pentru a contribui la stabilizarea sezonului de încălzire care urmează.

„În ciuda planurilor inamicului, Ucraina va avea lumină şi căldură în această iarnă”, a declarat Grinciuk, ministrul energiei.

Volodimir Zelenski a afirmat vineri că Rusia concentrează trupe în apropierea oraşului Vovceansk, în regiunea Harkiv, din nord-estul Ucrainei. Vorbind cu jurnaliştii la Kiev, preşedintele Ucrainei a afirmat că ofensiva Moscovei asupra oraşului estic Pokrovsk are scopul de a demonstra preşedintelui american Donald Trump un succes pe front.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a precizat că trupele ruse au avansat uşor în apropierea oraşului aproape distrus, parţial ocupat de Rusia, în încercarea de a aduce oraşul Harkiv în raza de acţiune a artileriei convenţionale.

Unităţi ale armatei ucrainene au raportat că soldaţi ruşi s-au filmat arborând un steag în Vovceansk, dar au fost ucişi imediat de dronele ucrainene.

Zelenski îl invită pe Nicușor Dan în Ucraina: „Suntem gata să exportăm în România tehnologiile dezvoltate pe timp de război"

