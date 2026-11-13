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Pană mondială a Microsoft Outlook. Reparația „nu funcționează conform așteptărilor”

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Illustration in Poland.
Microsoft. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Au existat probleme și cu Teams și cu asistentul de inteligență artificială Copilot

Serviciul de mesagerie Outlook, dezvoltat de Microsoft, a fost afectat, joi, de o pană de proporţii, cu repercusiuni asupra utilizatorilor din întreaga lume, scrie focus.de. Conform platformei de monitorizare a întreruperilor de serviciu Downdetector, pana s-a răspândit la nivel global în decurs de o oră, afectând serviciile Microsoft din 74 de țări și regiuni.

Potrivit Microsoft, eforturile de rezolvare a problemei nu au decurs conform speranțelor, în cursul nopții de joi spre vineri.

Microsoft 365 a confirmat incidentul cu puţin înainte de această oră, printr-o serie de mesaje publicate pe reţeaua socială X. Grupul american a precizat iniţial că „(investighează) sesizările utilizatorilor care se confruntă cu probleme de acces la căsuţele poştale Exchange Online prin diverse metode de conectare în America”. Ulterior, a recunoscut că „această problemă (ar putea) afecta conectivitatea la serviciul Microsoft 365 pentru utilizatorii din toate regiunile”.

Inițial, Microsoft a investigat doar rapoartele despre întreruperile de serviciu din America. Ulterior, compania americană de software a anunțat că problemele de conectivitate ar putea afecta utilizatorii serviciilor Microsoft 365 din toate regiunile lumii.

Au existat probleme și cu Teams și cu asistentul de inteligență artificială Copilot

Platforma a înregistrat, de asemenea, mii de rapoarte de erori pentru serviciul de comunicare Microsoft Teams și asistentul de inteligență artificială Copilot. Ambele aplicații fac parte din oferta cloud Microsoft 365.

O hartă publicată ulterior de Downdetector pe serviciul online X a arătat că întreruperile au afectat utilizatori din America de Nord și de Sud, precum și din părți ale Europei, Asiei și Africii. În SUA, întreruperea a durat cea mai mare parte a zilei lucrătoare.

Conform Downdetector, aproape 130.000 de probleme cu Outlook au fost raportate în jurul orei 19:00 CET. Până la miezul nopții, numărul raportărilor scăzuse la aproximativ 37.000.

Potrivit Microsoft, „o parte a infrastructurii din mai multe regiuni se confrunta cu o utilizare crescută”. Acest lucru „a contribuit probabil la erorile de conexiune”, a explicat compania pentru X. „Lucrăm cu sârguință pentru a explora toate opțiunile de atenuare a impactului”.

Editor : M.C

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