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Pană totală de curent într-un oraș-cheie din Crimeea, după atacurile Ucrainei. Traficul pe Podul Kerci a fost blocat

Data publicării:
Project for the anniversary of the reunification of Crimea with Russia.
Podul Kerci. Foto: Profimedia
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Din articol
Kerci, în beznă totală după un atac ucrainean Întreruperi de curent în întreaga Crimee ocupată

Kerci, unul dintre principalele puncte de acces în Crimeea ocupată, a rămas complet fără energie electrică în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, au anunțat autoritățile instalate de Rusia. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă, iar traficul pe Podul Kerci a fost blocat după ce în zonă au fost raportate explozii, potrivit Kyiv Post.

Kerci, în beznă totală după un atac ucrainean

Ivan Koșel, șeful administrației din Kerci numit de Kremlin, a confirmat situația, potrivit publicației ruse independente Astra.

„Din nefericire, în urma atacului inamic cu drone, Kerci a rămas complet fără energie electrică. Sistemele vitale funcționează cu ajutorul surselor de rezervă. Toate serviciile orașului sunt implicate în operațiunile de urgență pentru remedierea situației”, a declarat Koșel.

Kerci reprezintă un punct important de acces pentru traficul din Rusia continentală către peninsula ocupată, în special prin Podul Kerci, construit de Moscova după anexarea Crimeii în 2014 și vizat în repetate rânduri de atacuri ucrainene.

Krymenergo, principalul operator energetic al peninsulei ocupate, a raportat, de asemenea, întreruperi ale alimentării cu energie electrică în „unele localități din districtele energetice de nord-vest și est ale peninsulei”, potrivit Astra.

„În Crimeea sunt în vigoare restricții privind alimentarea cu energie electrică. Întreruperile vor fi aplicate operativ, în funcție de situația din districtele energetice. În condițiile actuale, nu este posibilă informarea populației cu privire la intervalele de furnizare a energiei electrice”, a transmis compania.

Ministerul rus al Apărării a susținut, în bilanțul prezentat miercuri dimineață, că a doborât în cursul nopții 93 de drone ucrainene deasupra regiunilor Belgorod, Briansk, Kursk și Rostov, precum și deasupra regiunii Moscova, Ținutului Krasnodar, Crimeii ocupate, Mării Azov și Mării Negre.

Miercuri dimineață, canalul local de monitorizare Crimean Wind a publicat imagini video cu drone care „zburau deasupra localității Bagerovo, în direcția Kerci”. Ulterior, canalul a relatat că în zonă au fost auzite explozii, iar traficul pe Podul Kerci a fost blocat.

Nu este clar însă ce obiective au fost lovite în noaptea de marți spre miercuri.

Până la momentul publicării, Ucraina nu a comentat atacul.

Întreruperi de curent în întreaga Crimee ocupată

Campania extinsă a Ucrainei împotriva rețelei electrice din Crimeea a început în forță la începutul lunii iulie.

Cei 2,3 milioane de locuitori ai Crimeii, precum și vizitatorii aflați în numeroasele stațiuni de pe litoralul sudic al peninsulei, se confruntau deja cu o penurie aproape catastrofală de carburanți auto. Situația a apărut după săptămâni de atacuri ucrainene cu drone asupra depozitelor de combustibil din Crimeea și asupra transporturilor de carburanți aduse cu nave și autocisterne din Rusia continentală.

Atacurile ulterioare s-au concentrat asupra nodurilor de transport și distribuție a energiei electrice.

Centrala termoelectrică cu ciclu combinat din Simferopol, o importantă instalație alimentată cu gaze naturale, cunoscută local drept centrala Tavriiska sau Tavria, s-a numărat printre primele ținte prioritare ale campaniei. Drone kamikaze ucrainene au lovit instalația în trei raiduri desfășurate în perioada 20–25 iunie.

Oficialii instalați de Rusia, printre care primarul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, au confirmat că întreruperile alimentării cu energie electrică afectează orașele din Crimeea.

Marți, Razvojaev a anunțat introducerea unui „regim special” la instalațiile energetice, fără să explice ce presupune această măsură.

El le-a cerut locuitorilor să economisească bateria telefoanelor mobile, să folosească dispozitivele electronice numai atunci când este necesar pentru comunicații de urgență și să reducă la minimum consumul de energie electrică, pentru a evita supraîncărcarea rețelei.

Editor : Ș.A.

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