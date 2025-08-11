Pană totală de electricitate în Irak din cauza temperaturilor record şi al creşterii consumului

Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o „pană totală” provocată de „o creştere record a temperaturilor”, precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie, a anunţat Ministerul pentru Electricitate, potrivit AFP.

Deşi locuinţele s-au putut alimenta în continuare graţie generatoarelor, pana de curent s-a produs în contextul unei temperaturi de până la 50 de grade Celsius în Bagdad şi în 11 provincii din centrul şi sudul ţării.

O creştere a cererii s-a înregistrat în principal în provincia Kerbala, a explicat Ministerul, unde milioane de pelerini se revarsă spre oraşul sfânt şiit cu prilejul importantei comemorări religioase Arba'in.

„Echipele noastre sunt în prezent mobilizate pe teren pentru a restabili progresiv, în următoarele ore” reţeaua, a precizat Ministerul Electricităţii într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit Ministerului, pe fundalul creşterii temperaturilor, precum şi a cererii, două linii de transmisie nu au mai funcţionat, „provocând o pierdere bruscă şi accidentală pe reţea de peste 6.000 de MW”, incident care a determinat o pană totală şi sistarea funcţionării centralelor electrice.

Valul de caniculă va dura mai bine de o săptămână, potrivit serviciilor meteorologice.

„Irakul se confruntă în prezent cu valuri de căldură din ce în ce mai intense şi mai frecvente” în comparaţie cu secolul al XX-lea, a explicat pentru AFP purtătorul de cuvânt al serviciilor meteorologice, Amer al-Jaberi, care menţionează drept argumente schimbările climatice şi factori umani.

El a subliniat că emisiile de gaze şi fumul degajat de generatoarele private ''contribuie la creşterea temperaturilor''.

Al-Jaberi pledează pentru „o centură verde” în jurul Bagdadului „astfel încât oraşul să poată respira puţin”.

Subiectul electricităţii este ultra-sensibil în Irak, unde penele de curent din ce în ce mai severe provoacă regulat manifestaţii şi exacerbează nemulţumirea populaţiei faţă de elitele de la putere.

În iulie 2023, un incendiu izbucnit într-o staţie de transmisie din sudul Irakului a provocat o pană de curent generalizată.

Dacă marea majoritate a irakienilor a recurs la generatoare private, această sursă de electricitate nu este mereu suficientă pentru funcţionarea electrocasnicelor, mai ales a aparatelor de aer condiţionat.

Pentru a beneficia de o alimentare fără întreruperi, Irakul ar trebui să producă circa 55.000 MW în perioadele de vârf ale consumului. Luna aceasta, pentru prima dată, centrale electrice irakiene au atins pragul de 28.000 MW.

