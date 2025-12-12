Live TV

Panică la bordul unui zbor Boston-Hong Kong: un pasager a încercat să deschidă ușa avionului în zbor

Data publicării:
Compania aeriană Cathay Pacific a anunţat vineri că un pasager de pe zborul CX811, de la Boston la Hong Kong, a încercat să deschidă o uşă a aeronavei în timpul zborului, pe 10 decembrie.

Compania aeriană a precizat că niciun pasager sau membru al echipajului nu a fost rănit, iar avionul a aterizat în siguranţă joi dimineaţă, informează vineri Reuters preluată de Agerpres.

Incidentul este în prezent investigat de poliţia din Hong Kong, care nu a răspuns pe moment unei solicitări de comentarii pe acest subiect.

„Echipajul nostru de cabină a intervenit imediat, a verificat uşa pentru a se asigura că era închisă corespunzător şi a raportat incidentul autorităţilor competente şi poliţiei”, a transmis Cathay.

„Cazul a fost predat poliţiei pentru investigaţii. La Cathay, siguranţa clienţilor şi a echipajului ghidează fiecare decizie pe care o luăm”, a adăugat compania.

Publicaţia South China Morning Post l-a identificat pe pasager drept un bărbat de 20 de ani din China continentală. Reuters nu a putut verifica independent identitatea pasagerului.

