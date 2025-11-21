Alertă la Kiev: Zelenski i-a sunat de urgență pe Macron, Starmer și Merz după ce a apărut planul de pace Trump-Putin

Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat planurile pentru vineri pentru a purta o convorbire telefonică urgentă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni cu privire la planul SUA și Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina, a raportat vineri Bloomberg.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul britanic Keir Starmer sunt, de asemenea, așteptați să se alăture convorbirii.

Liderii europeni se vor întâlni, de asemenea, sâmbătă, în marja summitului Grupului celor 20 din Africa de Sud, pentru a discuta pașii următori, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect. Președintele finlandez Alexander Stubb, care și-a câștigat reputația de persoană ascultată de Donald Trump, este de asemenea așteptat să participe la întâlnire, potrivit unei persoane familiarizate cu planurile, care a cerut să nu fie numită, deoarece discuțiile sunt private.

Liderii europeni încearcă, de asemenea, să organizeze o convorbire telefonică cu Statele Unite pentru a discuta inițiativa, a declarat o altă sursă. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului german, Merz intenționa să viziteze o școală din Berlin vineri dimineață, dar și-a schimbat planurile pentru a formula un răspuns la planul de pace al SUA și Rusiei.

