Panică pe Wall Street: SUA riscă să intre în incapacitate de plată. Ce opțiuni are administrația Biden

Băncile și managerii fondurilor de investiții de pe Wall Street încep să se pregătească pentru a face față efectelor unei posibile intrări în incapacitate de plată a Statelor Unite, pe fondul datoriei publice a guvernului american, care a ajuns la 31,4 trilioane (mii de miliarde) de dolari, informează Reuters.

Sectorul financiar din SUA s-a mai confruntat cu o astfel de situație de criză în septembrie 2021, după ce secretarul Trezoreriei americane declarase că guvernul federal urma să rămână fără bani, dacă Congresul nu ridica limita de îndatorare. În cele din urmă, Congresul SUA a aprobat atunci ridicarea „temporară” a limitei de îndatorare a SUA cu 480 miliarde de dolari, până la 28,9 trilioane (28.900 miliarde) de dolari.

În acest moment, datoria publică a SUA a depășit 31 de trilioane de dolari, iar „fereastra de oportunitate” pentru ca congresmenii republicani și cei democrați să ajungă la un compromis este foarte limitată: în prezent, administraţia Biden şi opoziţia parlamentară republicană sunt angajate într-o dispută în privința plafonului datoriei publice. În lipsa unui acord până la 1 iunie, SUA ar putea intra în incapacitate de plată.

Conform lui Jane Fraser, CEO Citigroup actuala dezbatere legată de ridicarea acestui plafon este „mult mai îngrijorătoare”. Concomitent, directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a precizat că banca pe care o conduce are ședințe săptămânale în care sunt analizate implicațiile unei astfel de crize generate de intrarea guvernului american în incapacitate de plată.

Ce se întâmplă dacă SUA intră în „incapacitate de plată”

Titlurile de stat emise de guvernul SUA susțin întregul sistem financiar global, prin urmare este dificil de estimat dezastrul pe care o astfel de criză a datoriei publice americane ar crea-o, dar finanțiștii și managerii de bănci ori de fonduri consultați de Reuters se așteaptă la o „volativitate masivă” pe piețele de capital sau cele de obligațiuni.

Conform executivilor de pe Wall Street, o disfuncționalitate a pieței primare a titlurilor de stat ar afecta și operațiunile cu instrumente financiare derivate, piața imobiliară și piețele de capital.

O incapacitate de plată ar genera, indiferent de durata sa, „incertitudine internaţională cu privire la valoarea dolarului şi la instituţiile americane”, creând astfel „volatilitate” pe pieţele legate de moneda americană, a avertizat șefa operațiunilor bugetare de la Casa Albă.

De altfel, Casa Albă a publicat deja un scenariu foarte sumbru în cazul unui default al datoriei publice americane - ceea ce nu s-a întâmplat până acum - prevăzând o prăbuşire cu 45% a burselor, o recesiune de proporţii istorice şi o explozie a şomajului.

Ce scenarii sunt luat în calcul în cazul crizei datoriei SUA. „Manualul de criză”

Asociația Piețelor Financiare și a Industriei Valorilor Mobiliare (The Securities Industry and Financial Markets Association - SIFMA) din SUA a redactat un „manual” despre modul în care acționarii de pe piața titlurilor de stat trebuie să comunice înainte și în momentul în care se declanșează o astfel de criză.

Conform Reuters, SIFMA a luat în considerare mai multe scenarii. Cel mai probabil este cel în care Trezoreria SUA va trage de timp și va întârzia plățile către deținătorii de titluri de stat. Acest lucru va permite pieței să continue să funcționeze, chiar dacă pentru aceste întârzieri nu vor fi plătite dobânzi suplimentare.

În cel mai rău scenariu, Trezoreria nu va mai putea face niciun fel de plăți și nu va prelungi nici scadența împrumuturilor publice. Titlurile neplătite nu vor mai putea fi tranzacționate și nici transferate.

Atât Statele Unite, cât și restul lumii, ar putea intra într-o criză financiară care va destabiliza piețele din toată lumea și va lăsa milioane de americani fără joburi.

Republicanii plănuiesc să se folosească de limita de împrumut pentru a-și atinge propriile lor obiective strategice – reduceri semnificative ale cheltuielilor pentru diverse programe, precum cel al asigurărilor de sănătate și sociale.

Moneda de 1 trilion de dolari

În toamna anului 2021, când SUA s-au confruntat cu o situație similară, s-a luat în considerare inclusiv emiterea unei monezi de 1 trilion de dolari în doar câteva ore. Respectiva monedă ar putea fi băută în câteva minute la Monetăria Statelor Unite din West Point şi transportată apoi cu elicopterul pentru a fi depusă într-un depozit din New York al Băncii Rezervelor Federale americane, conform Business Insider.

O astfel de monedă ar fi din platină, un metal de care Monetăria SUA nu duce lipsă în acest moment, după cum a declarat Philip Diehl, fost director al Monetăriei în perioada 1994-2000. Conform legislaţiei americane, o monedă cu o asemenea valoare trebuie să fie obligatoriu din platină.

„Acest lucru (baterea monedei) s-ar putea realiza rapid folosind actuala matriţă a Vulturului American de Platină”, a spus Diehl.

Uşurinţa cu care s-ar putea astfel „fabrica” o monedă de 1 trilion de dolari ar putea fi ultima linie de apărare pentru a împiedica un faliment, sau intrarea în incapacitate de plată (default) a SUA.

În acel moment, secretarul Trezoreriei SUA s-a opus ideii unei monede de 1 trilion de dolari pe care a considerat-o o simplă „şmecherie”. Baterea unei monezi de o asemenea valoare ar putea submina încrederea în sistemul monetar american. De cealaltă parte, susţinătorii acestei idei consideră că, totuşi, această „şmecherie”var putea da măcar un răgaz Trezoriei, care să beneficieze astfel de fonduri necesare plăţii datoriei publice a SUA.

