Panica se extinde în Bulgaria: sute de instituții evacuate după amenințări cu bombă, autoritățile încă investighează

Un val de amenințări cu bombe care vizează grădinițe, școli, spitale, tribunale și instituții guvernamentale a fost semnalat în toată Bulgaria, inspecțiile poliției neidentificând până în prezent niciun dispozitiv exploziv, relatează Novinite.

În Sofia au fost primite amenințări la adresa grădinițelor, instituțiilor de învățământ și clădirilor care găzduiesc diverse agenții, a declarat Direcția din Sofia a Ministerului de Interne (SDVR). Autoritățile urmează procedurile standard, iar inspecțiile efectuate până în prezent nu au arătat nimic suspect.

Alerte similare au fost semnalate în Razgrad, Kazanlak, Plovdiv, Varna, Burgas, Dupnița, regiunea Kiustendil, Loveci, Șumen, Montana, Isperih și Blagoevgrad.

Tribunalele din Burgas și Haskovo au fost evacuate după ce au primit amenințări cu bombă. Tribunalul din Burgas a fost închis pentru vizitatori și personal între orele 9:15 și 11:00, potrivit biroului său de presă. În urma unei percheziții nu s-a găsit niciun dispozitiv exploziv, după care tribunalul s-a redeschis și ședințele au fost reluate.

Destinații turistice

În Razgrad au fost semnalate două amenințări, primul e-mail fiind primit de Tribunalul Regional la ora 9:12, iar cel de-al doilea fiind trimis Parchetului Regional la ora 9:46. Alerte similare au fost primite de Spitalul Multidisciplinar de Tratament Activ din Isperih și de Grădinița nr. 6 din Razgrad. Personalul a fost evacuat în timp ce poliția efectua percheziții.

În Kazanlak, administrația municipală a primit dimineața un e-mail de avertizare. Poliția și pompierii s-au deplasat la fața locului, iar în urma unei inspecții nu s-a constatat niciun pericol. Clădirea nu a fost evacuată, iar activitatea municipală a continuat în mod normal.

Poliția din Varna a raportat multiple amenințări prin e-mail la adresa instituțiilor și a obiectivelor, inclusiv Primăria din Varna, Agenția Națională de Venituri, unități medicale, grădinițe și școli. Autoritățile au declarat că nu există confirmarea unei amenințări reale și că se efectuează verificări.

În Plovdiv, poliția a primit sesizări electronice privind dispozitive explozive la instituții de stat și unități de îngrijire a copiilor, inclusiv la Parchetul Districtual și la clădirea Administrației Regionale. Au fost trimise imediat patrule la locațiile respective și au fost puse în aplicare măsuri standard de securitate. TrafficNews a raportat, de asemenea, o amenințare la Parchetul din Plovdiv, unde poliția și-a intensificat prezența în jurul intrărilor și ieșirilor în timp ce clădirea era percheziționată.

Școli, grădinițe, instituții publice

În regiunea Kiustendil au fost investigate opt sesizări privind dispozitive explozive plasate, potrivit purtătoarei de cuvânt a Direcției Regionale a Ministerului de Interne. Nu au fost descoperiți explozivi, iar activitatea normală a fost reluată.

Două amenințări au fost semnalate la școli și trei la grădinițe din Dupnița. În Kiustendil, alertele au vizat clădirea care găzduiește Agenția Națională a Veniturilor și Direcția Regională de Învățământ, precum și Școala Primară „Hristo Botev”, a declarat sursa citată.

În Loveci, trei instituții publice au primit amenințări prin e-mail. Personalul a fost evacuat din Administrația Regională, Primăria Loveci și Centrul Preslav, în timp ce poliția a percheziționat clădirile.

O alertă prin e-mail privind un posibil dispozitiv exploziv a fost primită de Primăria Șumen, a raportat BTA. Purtătoarea de cuvânt a Direcției Regionale a Ministerului de Interne din Șumen, a declarat că o amenințare similară fusese adresată grădiniței din satul Ivanski.

Accesul la clădirea Primăriei din Șumen a fost restricționat în timp ce echipele de poliție și pompieri efectuau o inspecție. Poliția a fost prezentă și la Teatrul de Dramă și Păpuși „Vasil Drumev” și la Centrul „Anastas Stoianov” pentru Dezvoltare Personală și Activități Extracurriculare.

În Blagoevgrad, medicii și pacienții au fost evacuați din clinica de ambulatoriu și din secțiile administrative ale Spitalului Multidisciplinar de Tratament Activ, în urma unei sesizări privind un dispozitiv exploziv. Conform unor informații neoficiale, alerta a avut loc în jurul orei 9:20 dimineața, mesajul susținând că o bombă fusese plasată în interiorul spitalului. În unitatea medicală se desfășura o operațiune de căutare.

În Dobrici au fost primite două sesizări privind dispozitive explozive, țintele fiind identificate ca fiind Spitalul Multidisciplinar de Tratament Activ și Tribunalul orașului.

O sesizare primită de administrația municipală din Kostinbrod a impus, de asemenea, suspendarea temporară a activităților și evacuarea clădirii, inclusiv a parchetului. Primarul a declarat că un e-mail a sosit la ora 9:15 dimineața și a determinat evacuarea imediată.

„Încă o dată, și aceasta este a doua oară în doar câteva luni, am primit un e-mail referitor la o amenințare cu bombă îndreptată împotriva Parchetului Raional, care se află în incinta noastră. Împărțim aceeași clădire, așa că, în mod firesc, atât administrația municipală, cât și parchetul au trebuit să fie evacuate. Cred că e-mailul a provenit din străinătate; asta este tot ce pot spune și sper sincer că autoritățile competente vor lua acum măsuri. Am fost cu toții evacuați pentru moment, iar echipele de poliție percheziționează în prezent fiecare etaj și fiecare încăpere”, a declarat Mladenov.

Autoritățile nu au confirmat dacă avertismentul din Kostinbrod a fost o farsă. Polițiștii au rămas la fața locului pentru a asigura protecția funcționarilor municipali și a cetățenilor.

Nova TV a relatat alerte similare în Montana, Razgrad, Loveci și Isperih. BTA a relatat, de asemenea, despre amenințările din Șumen, în timp ce FOCUS a relatat despre alerta de la spitalul din Blagoevgrad.

Editor : M.C