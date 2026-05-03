Papa a adus un omagiu jurnaliștilor uciși, marcând Ziua Mondială a Libertății Presei

Pope Leo XIV' S Weekly General Audience In Vatican - 17 Sept 2025
Papa Leon. Foto: Profimedia

Papa Leon a marcat duminică Ziua Mondială a Libertăţii Presei condamnând încălcările persistente ale libertăţii mass-mediei la nivel global şi aducând un omagiu jurnaliştilor ucişi în timp ce relatau din zone de conflict, relatează Reuters.

Vorbind la finalul rugăciunii sale săptămânale de duminică în Piaţa Sfântul Petru, suveranul pontif a declarat că această zi evidenţiază atât importanţa jurnalismului independent, cât şi ameninţările tot mai mari cu care se confruntă reporterii.

"Astăzi celebrăm Ziua Mondială a Libertăţii Presei... din păcate, acest drept este adesea încălcat, uneori în mod flagrant, alteori în forme mai subtile", a spus el.

Papa i-a îndemnat pe credincioşi să nu-i uite pe jurnaliştii şi reporterii care şi-au pierdut viaţa în timpul exercitării profesiei, în special în zone afectate de conflicte.

Ziua Mondială a Libertăţii Presei, susţinută de agenţia culturală a ONU, UNESCO, şi marcată pe 3 mai, este menită să arate sprijinul pentru organizaţiile media supuse presiunilor sau cenzurii şi să ofere un prilej de a-i comemora pe jurnaliştii care au murit făcându-şi meseria.

În discursuri anterioare, liderul Bisericii Catolice a descris jurnalismul drept un pilon al societăţii şi democraţiei, subliniind că informaţia este un bun public care trebuie protejat şi apărat împotriva manipulării.

El le-a mulţumit adesea reporterilor pentru că spun adevărul, afirmând că exercitarea profesiei lor nu poate fi niciodată considerată o infracţiune şi cerând frecvent eliberarea jurnaliştilor reţinuţi sau urmăriţi penal pe nedrept.

