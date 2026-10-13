Papa Leon a ajuns la spitalul Gemelli din Roma. Liderul bisericii catolice va fi operat chiar astăzi la un plămân, unde medicii i-au descoperit un nodul suspect.

Duminică, Leon, de 71 de ani, a anunţat că un nodul de mici dimensiuni a fost găsit la un control medical recent şi că este ''bine localizat'', fiind depistat într-un stadiu incipient.

Vaticanul a oferit detalii referitoare la intervenţia chirurgicală după ce Leon a fost văzut plecând de la Vatican într-un convoi de vehicule care se îndrepta către spitalul Gemelli, la circa nouă kilometri nord de Vatican.

Papa Leon a surâs și le-a făcut cu mâna celor care se aflau acolo și l-au așteptat.

Decizia de a-l opera pe suveranul pontif a fost luată rapid, iar camera unde de obicei sunt internați papii nu este disponibilă. Ea se află în renovare, ca atare Papa nu va fi internat în camera unde a stat Papa Francisc. Va fi plasat într-un alt salon, tot la etajul 10 al spitalului.

Tot etajul este izolat, iar acolo nu pot intra decât reprezentanții Vaticanului care sunt autorizați și medicii.

Operația va fi efectuată de o echipă de medici cu experiență vastă în acest domeniu, cu peste 5000 de intervenții pulmonare la activ. Intervenția este parțial robotizată. De altfel, echipa de medici este specializată în tehnici minim invazive și tehnici robotice.

Editor : M.B.